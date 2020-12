[Dossier] Idées cadeaux : la rédac’ fait sa liste au Père Noël

Le grand jour approche, il est temps de s’attaquer aux achats de Noël. Pour aider ceux en panne d’inspiration, la rédac’ du Journal du Geek liste les cadeaux qu’elle aimerait recevoir ou offrir.

La liste d’Amandine

Batman Little Gotham

Publié le 4 décembre 2015, écrit et illustré par Dustin Nguyen

Édité par Urban Comics, 310 pages, 28 euros sur Amazon

Sorti près de cinq ans avant Les Contes de Gotham, dont on vous parlait dans notre dernière sélection de bandes dessinées, Batman Little Gotham est un oneshot original et poétique imaginé par le scénariste et dessinateur de talent Dustin Nguyen. Destiné aux plus jeunes, mais aussi aux adultes, le comics tout en aquarelle nous plonge dans un Gotham édulcoré et peuplé de versions miniatures de ses personnages cultes, bien décidés à fêter Noël, Thanksgiving et la Saint-Valentin entre deux affrontements.

Super-Vilains Anthologie

Publié le 20 octobre 2014

Édité par Urban Comics, 352 pages, 25€

Si l’univers DC regorge de héros valeureux, ces derniers ne seraient sans doute pas grand-chose sans les super-vilains, toujours prêts à menacer la population avec leurs plans machiavéliques. Publiée en 2014, cette anthologie rend hommage à Lex Luthor, le Joker, Darkseid, Catwoman ou encore Sinestro. Autant de figures emblématiques regroupées dans un ouvrage de référence, qui manque cruellement à notre collection de comics.

Joker Killer Smile

Publié le 18 septembre 2020, scénario de Jeff Lemire, illustration d’Andrea Sorrentino

Édité par Urban Comics, 144 pages, 15,50€

En marge de la magnifique anthologie anniversaire Joker 80 ans récemment publiée par Urban Comics en France, le méchant le plus célèbre de Gotham revient cette année avec une nouvelle aventure inédite signée Jeff Lemire (Sweet Tooth, Descender) et Andrea Sorrentino (Star Wars – Histoires galactiques). Dans ce one-shot, on découvre la descente aux enfers du psychiatre du Joker, le Docteur Ben, qui va peu à peu sombrer dans la folie en essayant de soigner son patient. Une aventure qui s’annonce aussi éprouvante que géniale à lire.

Unlock ! 8 – Mythic Adventures

Sorti le 16 novembre 2020, à partir de 10 ans, de 1 à 6 joueurs

Édité par Space Cowboys, 39,99€

Même après huit éditions (dont une entièrement dédiée à l’univers Star Wars), Unlock (lauréat de l’As d’Or 2017) reste à notre humble avis le meilleur jeu d’escape game de sa génération, et ce nouvel opus sorti en novembre promet de ne pas échapper à la règle. L’occasion de découvrir trois aventures inédites et indépendantes, mettant en scène le professeur Novide, le voyageur Phileas Fogg, et les dieux de l’Olympe. Comme d’habitude, chaque partie se joue seul ou à plusieurs, et en 60 minutes grâce à l’application mobile dédiée. C’est drôle, c’est complexe (mais pas trop), et c’est surtout extrêmement immersif. L’excuse parfaite pour s’évader un peu sans sortir de chez soi.

Doctor Who : The Official Cookbook

Publié le 11 août 2016, écrit par Joanna Farrow

Édité par BBC Book (anglais uniquement), 160 pages, 17,50€

Les livres de cuisine geek comme la désormais culte saga Gastronogeek fleurissent depuis quelques années. Il manque à notre collection un ouvrage entièrement dédié aux aventures culinaires des Seigneurs du Temps. À défaut d’en avoir un en français, on se contentera donc de l’adorable – et officiel Doctor Who Cookbook, édité par la BBC, et qui réunit une bonne quarantaine de recettes sur l’univers de notre série britannique préférée, mettant aussi bien à l’honneur des Daleks que les Oods.

Monkey Island anthology collector edition

Sortie le 4 décembre 2020, basé sur la série de jeux vidéo LucasFilm

Édité par Limited Run Games, 174,99$ (environ 147€)

Pour les 30 ans de la licence culte, Limited Run Games a annoncé il y a quelques semaines la commercialisation prochaine d’une édition collector des aventures loufoques de Guybrush Threepwood sur les mers du Pacifique. Initialement annoncé pour le 30 octobre dernier, ce petit bijou sera accessible en précommande avec un peu de retard finalement. En plus des cinq opus de la saga, ce dernier comprendra une statuette de Guybrush haute de 15 cm, un bougeoir à l’effigie de Murray, une shadowbox, une série de pins et de mini-posters, un ouvrage inédit Behind the scene, ainsi que de nombreux autres goodies. À réserver aux super-fans de l’île aux Singes.

La liste de Rémi

iPad Air (4ème génération)

Parmi les produits qu’Apple nous a sorti cette année (et ils sont nombreux), l’iPad Air 2020 semble être l’un des plus intéressants. En reprenant la plupart des arguments qui ont fait le succès de son grand frère, l’iPad Pro, ce nouvel iPad Air se présente comme une tablette idéale à laquelle rien de manque, ou presque. On retrouve le design aux tranches plates de l’iPad Pro, un écran intégral aux fines bordures de 10,9 pouces, ainsi qu’une puce A14, dernier SoC haut de gamme d’Apple également présent sur l’iPhone 12. Contrairement à l’iPad Pro : point de Face ID sur ce modèle. La sécurité biométrique est ici assurée par un capteur d’empreinte digitale intégré au bouton de verrouillage. Pour finir, on retrouve une compatibilité avec l’Apple Pencil de seconde génération, le Magic Keyboard, et aussi un prix qui démarre relativement bas par rapport à l’iPad Pro, à partir de 669 euros.

Ring Light Neewer

En ces temps confinés, nombreux sont ceux à s’être découvert une nouvelle passion pour TikTok, assurément devenu le réseau social du moment. En attendant de percer dessus, vous pouvez toujours vous pencher sur les moyens à votre disposition pour améliorer drastiquement le rendu de vos vidéos, dont, notamment, la lumière. Composante essentielle à une bonne vidéo, notamment en raison de la petite taille des capteurs de smartphones, une bonne lumière fera clairement passer votre vidéo dans une autre catégorie. Pour du TikTok, la Ring Light reste le moyen le plus simple et le moins onéreux pour profiter d’une bonne qualité, tout en faisant également office de trépied pour votre smartphone.

OnePlus Nord

À sa sortie au cours de l’été, le OnePlus Nord nous a très agréablement surpris. Il offre en effet tout ce dont l’utilisateur lambda pourrait avoir besoin au quotidien, sinon plus. On apprécie particulièrement que OnePlus ait méticuleusement cerné les points qui ne sont pas indispensables à une bonne expérience globale et choisit de privilégier le plus important (design, écran, photo, autonomie). Avec son somptueux écran 90 Hz, sa très bonne autonomie et l’expérience logicielle exceptionnelle proposé, le OnePlus Nord est certainement l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme du moment, avec l’iPhone SE d’Apple et le Pixel 4a de Google.

Oppo Enco W51

Des écouteurs true wireless à réduction de bruit active, il commence à un en avoir un paquet sur le marché. Mais parmi les clones des AirPods Pro d’Apple, on a beaucoup apprécié les Oppo Enco W51. Hyper confortables et à l’autonomie très correcte, ces écouteurs très simples font l’essentiel de ce qu’on leur demande, le tout avec un son de bonne qualité, qui reste très neutre sans jamais dénaturer votre contenu. À moins de 100 euros, c’est assurément le meilleur rapport qualité-prix du moment pour ce type de produit doté de la réduction de bruit active.

Un an d’abonnement à Disney+

A-t-on encore besoin de présenter Disney+, le service de vidéo en streaming du géant du divertissement ? Non seulement on retrouve les plus grands succès de Disney, mais aussi les Star Wars, et, prochainement, la plupart des films de Marvel dont de nombreux projets inédits. Sans oublier les nombreux documentaires du National Geographic, les longs et courts métrages de Pixar ou encore les innombrables programmes de la 20th Century Fox.

Et pour ceux qui n’auraient pas encore craqué pour Disney+, la plateforme propose depuis peu d’offrir des abonnements annuels à sa plateforme, au prix unitaire de 69,99 euros (soit 2 mois offerts). Ce cadeau dématérialisé pourrait bien venir sauver le Noël de certains d’entre nous en panne d’idées qui s’imaginaient déjà en train de faire la queue dans des magasins pris d’assaut, et cela en pleine crise sanitaire. Seule condition : que la personne à qui vous offrez cette année d’abonnement ne soit pas déjà abonnée à la plateforme.

Le pistolet Nerf Elite Disruptor

Si vous n’avez pas encore cédé à la mode des pistolets Nerf, c’est peut-être le moment en 2020 ! En seulement quelques années, la marque a su s’imposer comme une référence ultime du secteur du jouet avec un produit aux fléchettes inoffensives, bien moins dangereuses que les billes qu’on pouvait retrouver sur d’anciens pistolets. Pas de risque ici de se blesser ou de tout casser chez soi. Les pistolets Nerf promettent d’intenses parties à plusieurs pour les petits comme pour les grands. Le Nerf Elite Disruptor que nous vous proposons ici est un peu le Nerf de base à posséder : il tire des fléchettes en rafale à une distance allant jusqu’à 27 mètres. Un incontournable, à petit prix.

La liste d’Anne

Sandman, Neil Gaiman

Difficile d’expliquer à quel point Neil Gaiman est un auteur génial tant les mondes et histoires dans lesquels il nous embarquent ne ressemblent à rien de ce que l’on connaît. Son talent n’est heureusement pas passé inaperçu : nombre de ses œuvres ont déjà été adaptées en série ou en film (American gods, De bons présages, Coraline). Son roman fantastique “L’Océan au bout du chemin” nous avait épaté tout comme ses recueils de nouvelles. Alors, pendant les vacances de Noël, on aimerait beaucoup découvrir enfin sa célèbre série de romans graphiques “Sandman” qui narre les aventures des Éternels. Rien à voir avec Marvel : il s’agit d’incarnations de concepts tels que le Destin, la Mort, le Désir, le Délire avec en personnage principal, Dream, qui n’est rien de moins que le Seigneur des rêves.

Chaise de bureau Ergo Line II de HJH Office

Cela fait des mois que je travaille sur une chaise de cuisine de grand-mère. Mes vertèbres menacent de faire sécession. Alors si le père Noël veut déposer au pied du sapin la chaise de bureau Ergo Line II de HJH Office, je ne dis pas non. C’est moins fun que des pistolets Nerf mais la fiche produit a réussi à me faire rêver avec son “support lombaire intégré”, ses ‘accoudoirs réglables”, ses « doubles roulettes » et son “système Toplift” (quoi que cela puisse vouloir dire).

Un support d’ordinateur portable

Toujours dans la ligne “cadeaux utiles” (et problèmes de vertèbres…), ce type d’accessoire pourrait améliorer drastiquement ma vie quotidienne. Grâce aux supports d’ordinateur portable, on a la garantie de pouvoir positionner son appareil de la bonne manière où que l’on soit. Et à la fin d’une journée de travail à la maison ou en déplacement, cela peut faire une vraie différence. Ces accessoires ne coûtent du reste pas très cher et permettent à l’ordinateur de refroidir plus facilement.

Les écouteurs Jabra Elite 85T

Oui ces écouteurs true wireless ne sont pas donnés. Mais vu ce qu’ils proposent, cela vaut le coup d’investir. La qualité sonore des produits Jabra est réputée. Et cette année, le constructeur a doté ses écouteurs intra auriculaires d’une fonction de réduction de bruit active. De quoi s’assurer d’une expérience optimale en toute occasion que l’on soit dans un environnement calme ou bruyant. Les Jabra Elite 85T ont également pour eux leur design sobre et compact ainsi qu’une appli bien pensée. Jabra promet 5h30 d’autonomie pour chaque écouteur avec l’annulation de bruit active en marche et trois recharges complètes via le boîtier. À noter que ce dernier peut être rechargé sans fil.

Des albums photo personnalisés

Comme une bonne partie de l’humanité, je ne sais pas emballer correctement un cadeau alors je ne vais pas m’aventurer à carrément tenter de le fabriquer moi-même. Heureusement, il est désormais relativement simple de faire un cadeau personnalisé sans quitter l’abri rassurant de son écran/clavier. Des sites comme Snapfish, Photoweb ou FlexiLivre permettent en effet de créer rapidement de beaux albums photos en uploadant les images de son choix. Pas besoin d’être un pro de la mise en page, les plateformes fournissent des modèles tout prêts et se chargent de vous acheminer le résultat imprimé à l’adresse de votre choix.

La liste de Félix

Batman : Last Knight on Earth – Édition Luxe

En juin 2020, Urban Comics (distributeur français de DC Comics) nous a offert le dernier fruit de l’association du scénariste Scott Snyder et du fabuleux dessinateur Greg Capullo, Batman : Last Knight on Earth. Ensemble, le duo avait déjà signé la renaissance du Chevalier Noir, en 2011, en introduisant La Cour des Hiboux et une nouvelle histoire familiale plus ténébreuse encore pour Bruce Wayne. Édité au nouveau DC Black Label (réservé aux récits plus sombres et matures, comme Batman : Damned ou Batman : White Knight), leur dernier comic fait état d’un monde futur dystopique où l’humanité aurait entraîné sa propre chute en se retournant contre les dieux super-héroïques. Batman avait évidemment prévu le coup en permettant à un nouveau lui de réapparaître à chaque nouvelle génération. Si le potentiel de cette prémisse n’est pas pleinement exploité, l’idée est suffisamment inédite pour garder le lecteur en haleine et lui faire suivre la trace d’un Batman affublé d’une tête de Joker comme Robin !

Cosmos Nouveaux Mondes (le livre)

En 2020, l’humanité affronte l’un des plus grands défis sanitaires auxquels elle a dû faire face en un siècle. Entrevoir un avenir ne passe, pour l’instant, qu’à travers le prisme de la pandémie de COVID-19. Pourtant, un jour où l’autre, les efforts sanitaires parviendront à l’enrayer définitivement et alors tous les autres défis futurs qui attendent reviendront sur le tapis sans crier gare. Pour s’y préparer mais aussi espérer, au moins un peu, une éclaircie, rien de mieux que Cosmos Nouveaux Mondes – la nouvelle mouture de l’iconique série scientifique imaginée par l’astrophysicien Carl Sagan. Si elle n’est pas encore disponible en DVD ou Blu-Ray, elle se décline merveilleusement dans un livre éponyme écrit par sa productrice (et veuve de Carl Sagan). Ce dernier permet d’explorer les thématiques soulevés par la série mais aussi de s’y pencher plus en profondeur. Comme la série, le livre parvient, en admettant les erreurs et les fautes de l’humanité mais en lui rappelant son ingéniosité, à délivrer un message motivant vraiment efficace.

Tolkien et les Sciences

Qui a dit que seule la science-fiction avait à avoir avec la science ? Avec « Tolkien et les Sciences », un astrophysicien, un paléontologue et un journaliste scientifique ont relevé le défi de passer ce qui est peut-être l’œuvre de fantasy la plus dense à ce jour au crible des sciences. En répondant à des questions incongrues comme “Pourquoi les Hobbits ont-ils de gros pieds poilus ?”, ils parviennent à s’arrêter sur des vérités scientifiques sans critiquer l’œuvre de base. Ce véritable travail de vulgarisation scientifique s’accompagne, en plus, de magnifiques illustrations rappelant l’époque dorée des cabinets de curiosité. Un excellent moyen, pour les amateurs du Légendarium de J.R.R. Tolkien de patienter avant l’arrivée de la série Le Seigneur des Anneaux sur Amazon Prime Vidéo !

Funko Pop! de Johnny Silverhand (Cyberpunk 2077)

À chaque saison, sa Funko Pop, et en ce moment, la tendance est cyberpunk. La sortie (enfin !) du jeu Cyberpunk 2077 nous donne une nouvelle occasion de laisser Keanu Reeves, l’interprète de l’un de ses personnages, d’envahir nos vies, nos rêves et surtout notre collection de figurines. Ici, il se décline sous la forme de Johnny Silverhand, ancien rockeur du futur devenu mentor fantôme du protagoniste du jeu de CD Projekt Red. Grâce à elle, bien positionnée sur une table de chevet, n’importe qui pourra se réveiller en se rappelant ces paroles de sage : “wake the f*ck up samurai !” Rien que pour cela, cette Funko Pop mérite de garnir n’importe quelle demeure. Si vous êtes plus Pokémon, sachez aussi que Funko a récemment lancé en France des figurines Pikachu et Bulbizarre.

Micro Razer Seiren Mini

En 2020, les confinements s’enchaînent et se ressemblent. Cet isolement forcé, quoique difficile, peut aussi être source de créativité. Nombreux sont ceux qui se sont enfin mis au dessin, à l’écriture ou par exemple aux podcasts. Si c’est le cas, Razer, le spécialiste de l’équipement gaming, vend depuis quelques mois un superbe intermédiaire entre l’indétrônable mais onéreux micro Blue Yeti et l’accessible mais limité KLIM Talk. Avec son Seiren Mini aux environs de 60 euros, Razer offre vraiment une superbe qualité sonore dans un écrin sobre mais efficace. Rien de mieux pour commencer à proposer un podcast – ou même une chaîne de streaming sur Twitch – de haut acabit sonore sans se ruiner !

Coffret Blu-Ray John Carpenter

Certains l’appellent l’anti-Spielberg. D’autres l’idolâtrent simplement sous le nom de John Carpenter. En fin d’année 2018, suite à la sortie du remake de son chef-d’œuvre horrifique Halloween, quatre de ses films retrouvent les salles obscures dans des version restaurées exceptionnelles : le lovecraftien Fog, les orwelliens Invasion Los Angeles et New York 1997 et le cauchemardesque Prince des Ténèbres. A cette occasion, ces quatre légendaires long-métrages dystopiques ont été rassemblés en un magnifique coffret collector – uniquement disponible en Blu-Ray 4K, pour exploiter au mieux la cinématographique de Carpenter. Alors à l’heure où le monde va mal, profitons-en pour relativiser dans l’horreur … à l’abri de la science-fiction carpenterienne.

Friends : le livre de cuisine officiel / Les recettes des films du studio Ghibli

Que ce soit à cause du froid d’hiver ou du confinement pandémique, il vaut mieux rester chez soi, au chaud à se cuisiner des bons petits plats. Après le succès d’ouvrages comme Gastronogeek, de nombreuses maisons d’édition se sont mises cette année à proposer des livres de recettes plus geeks les unes que les autres. Parmi eux, on retrouve deux pans de pop-culture particulièrement emblématiques des années 1990-2000 qu’il est toujours bon de revisiter : Friends et les films du studio Ghibli. Le premier vous invitera à essayer de voir si le diplomate de Rachel était si mauvais que ça. Le second vous aidera à réaliser vos rêves gustatifs en reproduisant les plats les plus alléchants des chefs-d’œuvre de l’animation japonaise. Vous les sentez déjà les gargouillis dans votre estomac ?

Movieland, le jeu ciné

Vous êtes cinéphile ? Vos amis aussi ? Mais qui est le plus cinéphile d’entre vous ? Pour vraiment parvenir à répondre à cette question, il existe Movieland, le jeu ciné. Cette adaptation en jeu de société de la célèbre carte (mais aussi du livre) de David Honnorat en reprend plusieurs pans, que les joueurs sont amenés à explorer selon leur logique cinéphilique. Deux à six joueurs peuvent ainsi s’affronter pour être le premier à retrouver un film avec Tom Hanks ou un film de l’année 1968 dans sa région spécifique de la carte. Le jeu est simple, rapide et, certes, un brin répétitif, mais testera véritablement la cinéphilie de chacun mais aussi sa capacité à distinguer les genres, les époques et les filmographies. Et pour les affamés de cinéma, il reste toujours le livre “Retour à Movieland” publié justement cette année.

Oriflamme

Depuis la fin de la série, tout le monde est à la recherche de sa dose de Game of Thrones. Celle-ci ne se trouve ni sur grand, ni sur petit écran, ni même sur console. Celui qui est parvenu le mieux à la cristalliser n’est autre qu’un jeu de société. Pour preuve, il a été élu Jeu de l’année lors des As d’Or 2020. Premier jeu de deux frères ardéchois, Oriflamme joue sur les pulsions manipulatrices et trompeuses de n’importe quel ancien fan de la série culte. Chaque joueur doit s’arranger pour gagner le plus de points avec sa bannière tout en mettant des bâtons dans les roues des autres joueurs, à l’aide d’enchaînements stratégiques de cartes. En résumé, comme indiqué dans notre test d’Oriflamme : “c’est un jeu simple, ultra dynamique mais qui vous préserve son lot de surprises et de rebondissements pour chacune de vos parties.”

André Le Géant : la vie du Géant Ferré

Sur tous les posters Obey du monde (écho, justement, au film Invasion Los Angeles de John Carpenter signé par Shepard Fairey), on retrouve un même visage, aujourd’hui iconique. Ce visage est celui d’un des plus célèbres catcheurs du monde, un Français par-dessus le marché : un géant du nom d’André. Si tous les fans de catch connaissent ce nom, peu de ses compatriotes se souviennent de lui. Avec “André le Géant : la vie du Géant Ferré” (pour reprendre son nom de ring, avec lequel il se fait connaître en France et au Québec), le bédéiste québécois Box Brown lui a consacré un livre “bio graphique” qui devrait ravir le public en général et encore plus les fans de catch. Les plus curieux pourront aussi se tourner vers le livre très complet de Pat Laprade et Bertrand Herbert paru cette année.

La liste de Greg

Nouvel Amazon Echo (4e génération)

La nouvelle génération Echo allie le meilleur d’Echo et d’Echo Plus dans un appareil au même prix abordable. Il offre un tout nouveau design et une nouvelle finition, ainsi qu’un anneau lumineux LED à la base de la sphère qui se reflète sur les surfaces pour une visibilité accrue. Cet Echo possède aussi une meilleure qualité sonore, avec son woofer de 3 pouces, son duo de tweeter frontaux et le traitement Dolby qui offre un son stéréo avec des aigus clairs, des médiums dynamiques et des graves profonds. Tout comme Echo Studio, le nouvel Echo détecte automatiquement l’acoustique de la pièce et ajuste la lecture audio. Pour la première fois, Echo est conçu avec un hub domestique intelligent intégré, avec prise en charge de Zigbee et du mode Bluetooth Low Energy (BLE).

La Box Vinyle

Avec La Box Vinyle de Diggers Factory, vous pouvez recevoir 1 ou 2 vinyles par mois, selon l’offre sélectionnée (à partir de 16€ par mois). Deux piliers soutiennent ce projet : l’échange et le partage. L’échange car les abonnés choisissent leurs vinyles parmi la sélection éditoriale Diggers Factory. Le partage car chaque artiste présent dans la box porte un projet musical que Diggers souhaite soutenir et faire découvrir à ses abonnés.

Alors qu’ils gagnent seulement 0,003€ environ par écoute via les services de streaming, ils touchent entre 7€ pour un EP et jusqu’à 15€ pour un double album par disque vendu chez Diggers Factory. Les sélections proposée comportent uniquement des vinyles produits par Diggers Factory. Chaque vinyle est soigneusement sélectionné pour créer un mix de genre et d’époque. Par exemple, dans leurs dernières box on pouvait trouver : Serge Gainsbourg, Quincy Jones, The Congos, Braxton Cook…

Barre de son Sonos Arc

La Sonos Arc est une barre de son qui offre des basses profondes ainsi qu’un spectre acoustique large, détaillé et immersif. Elle embarque onze haut-parleurs dont deux orientés vers le haut pour garantir un audio 3D. Calibrée en partenariat avec des ingénieurs du son récompensés aux Oscars, la Sonos Arc ajuste son profil sonore via son logiciel, en fonction du home cinéma installé et du contenu diffusé, que ce soit en stéréo, en Dolby Audio 5.1 ou en Dolby Atmos.

La Sonos Arc est disponible en noir mat et blanc mat, comprend une grille en plastique arrondie à 270 degrés et un design sobre et épuré. Elle est possible de placer la Sonos Arc devant une TV sur pied ou de la fixer au mur avec la fixation murale dédiée. Elle dispose par contre d’une connexion HDMI eARC ou ARC. La Sonos Arc peut être contrôlée depuis l’application Sonos, la télécommande de la TV, Apple AirPlay 2 ou encore avec la voix via Amazon Alexa ou Google Assistant.

Intégrale Marvel La Saga De L’Infini 4K UHD

11 ans d’univers Marvel dans un coffret regroupant les 23 films des 3 premières phases du Marvel Cinematic Universe, du premier «Iron Man» à «Spider-Man : Far From Home» ! Retrouvez également des bonus exclusifs, des lithographies exclusives et même une lettre signée par Kevin Feige. Un cadeau idéal pour les plus grands fans.

Ecouteurs HUAWEI FreeBuds Pro

Les FreeBuds Pro sont les derniers écouteurs sans fil de Huawei. Avec un design type intra-auriculaire, ces écouteurs offrent la réduction de bruit active. Capable de réduire jusqu’à 40 db de bruit ambiant, les Huawei FreeBuds Pro se basent aussi bien sur un système de micro que sur du machine Learning pour parvenir à ce résultat, grâce à des microphones situés à l’intérieur des écouteurs. Plusieurs modes de réduction de bruit seront disponibles, afin de s’adapter à diverses situations et des environnement plus ou moins bruyants.

Tout comme sur les AirPods Pro, on retrouve un mode transparence qui va amplifier les sons extérieurs, et les FreeBuds Pro embarquent un système permettant d’améliorer le son de la voix lors des appels. Enfin, ils peuvent être connectés à deux appareils en même temps, et ont une autonomie totale de 30 heures. Ils sont disponibles en trois coloris : Carbon Black, Ceramic White et Silver Frost.

Cyberpunk 2077

En dépit de ses nombreux bugs et couacs au lancement, Cyberpunk est un jeu dans lequel on se laisse happer. Les joueurs et joueuses y jouent le rôle de V, mercenaire avide d’ambition, dans la mégalopole futuriste de Night City — une ville dirigée par les corporations et obsédée par la technologie et les modifications corporelles. Ils rencontreront des personnages aux multiples facettes, dont Johnny Silverhand (joué par Keanu Reeves), amélioreront leur personnage avec des modifications corporelles qui auront un impact sur les compétences, et feront face à des choix difficiles.

Cyberpunk 2077 est disponible dés maintenant sur PC via GOG.com, Steam et Epic Games Store, ainsi que sur Xbox One, PlayStation 4, et Stadia. Le jeu est également jouable sur Xbox Series X|S et PlayStation 5. Si vous possédez une PS4 « non Pro » et Xbox One « non X », sachez toutefois que le jeu est franchement à la peine sur ces consoles, voire impraticable, et qu’il est peut-être plus raisonnable d’attendre des correctifs avant de l’acheter.

La liste de Jérôme

Un MacBook Air M1

J’ai beau posséder un MacBook Pro relativement récent, je dois avouer que les nouveaux MacBook Air avec processeur ARM me tentent beaucoup. La promesse d’avoir une machine silencieuse, autonome et performante me fait franchement rêver même si certaines applications ne fonctionneront pas forcément admirablement. Je sais que pour mes usages qui sont majoritairement bureautiques il répondra parfaitement à mes besoins.

Le Potager Véritable

Quand un collègue m’a parlé du Potager Véritable, j’ai rapidement adhéré au concept. J’aime beaucoup avoir des plantes de chez moi et l’idée d’ajouter à mes plats du basilic, du thym ou toutes autres herbes aromatiques directement à la maison me plaît beaucoup. Ce qui me plaît encore plus que c’est que ça se fait sans effort ou presque puisque le Potager Véritable s’occupe de l’irrigation et de la lumière à votre place. Tout ce que vous avez à faire c’est acheter les « Lingots » dans lesquels les graines auront été pré-semées et attendre le temps que ça pousse. Le problème, c’est que ce n’est pas franchement donné.

Un vaccin contre la Covid-19

J’ai encore plein de jeux à finir, mais j’ai vraiment envie de pouvoir ressortir — vraiment — de chez moi aussi.