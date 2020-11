Téléfoot, RMC, BeIn, Canal+… comment regarder les match de foot ?

Les droits du football sont pour le moins compliqués. Entre Téléfoot, BeIn Sport, RMC ou Canal+, c’est à n’y rien comprendre. Qui diffuse quoi ? On fait le point.

Les matchs de foot prévu pour la saison 2020/2021 se répartissent sur différents bouquets sportifs à des tarifs très variés. Il est à noter qu’en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, la saison a été légèrement décalée et de grosses perturbations sont à prévoir. Par exemple, l’Euro 2020 (enfin 2021 du coup), la plus grande compétition européenne qui était officiellement prévue cette année, a été reportée. L’exercice actuel a débuté plus tard que prévu, mais se tient, chaque week-end en France. Pour ne pas vous perdre en chemin, nous vous présentons différents conseils pratiques pour vous aider à déterminer quel est le meilleur site pour regarder le foot en streaming, en passant de compétition en compétition.

Ligue 1 & Ligue 2

Plus grand championnat de la Fédération française de football (FFF), la ligue 1 Conforama réunit tous les clubs de France (y compris Monaco). Pour vibrer durant les moments inédits de la Ligue 1, il vous suffit de souscrire à Canal+ et la chaîne Téléfoot. Le match du vendredi à 21 heures est sur cette dernière, le match du samedi 21 heures est sur Canal+, tout comme celui de dimanche à 17 heures. Pour le reste des rencontres, tout se déroule sur la chaîne Téléfoot.

Quant à la Ligue 2, second rang de la division du championnat de football en France, elle peut être regardée Téléfoot et/ou Beinsport.

C’est bien la chaine Téléfoot qui propose le plus de rencontres cette année, et de loin. On retrouve ainsi 8 matchs par journée de championnat de Ligue 1, et 8 autres par journée de Ligue 2. Cela comprend notamment les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir.

En streaming sur Canal+

L’offre Canal+ vous permettra de regarder 2 matchs par week-end en direct concernant la Ligue 1. À la différence des précédentes années, la Ligue 2 n’est plus visionnable depuis Canal+.

En streaming sur beIN SPORTS

Avec beIN Sports, vous pouvez donc retrouver 2 matchs en direct de Ligue 2 par journée de championnat. Cette année, le diffuseur ne transmet plus de match de Ligue 1.

Regardez les matchs de Ligue 1 en direct et gratuit ?

Si vous ne souhaitez pas passer par beIN SPORTS ou Canal+ pour regarder la Ligue 1, il va falloir se déplacer ! En effet, le site Allomatch va vous permettre de trouver les cafés et bars qui diffusent les événements sportifs dans votre ville, et cela gratuitement (enfin presque, il faudra au moins consommer une boisson sur place).

La ligue des Champions

Il s’agit de la compétition de foot interclubs la plus prestigieuse en Europe. Depuis toujours, elle provoque des émotions fortes pour les amoureux du football aussi bien sur terrain qu’à la télé. Pour ne rater aucune miette de vos divertissements dans le confort de votre canapé, vous n’aurez qu’à passer par RMC Sport. Même si beIN Sports et Canal+ ne passent plus la Ligue des Champions depuis que SFR a repris ses droits de diffusion, sachez que vous ne serez pas contraint de vous abonner à SFR pour y accéder !

En revanche, selon le quotidien français l’Equipe, Téléfoot proposera également une diffusion de certains matchs de la Coupe aux grandes oreilles. Il s’agit là d’un accord de co-diffusion entre Mediapro et Altice (SFR). Petite exception avec la Finale, qui, comme lors des précédentes éditions, sera diffusé sur une chaîne de la TNT.

En streaming exclusivement sur RMC Sport (ou presque)

La Ligue Europa

Elle se place en deuxième position de la compétition européenne de football. Pour suivre devant votre écran le rythme des soirées européennes du jeudi soir, du mercredi et du mardi, même formule ici que pour la Ligue des Champions. RMC Sport et Téléfoot se partagent cette édition 2020/2021 de la Ligue Europa. Et là encore, quelques matchs (dont la finale) seront à retrouver en clair sur une chaîne de la TNT.

En streaming sur RMC Sport

La Liga (Espagne)

Malgré le départ de Cristiano Ronaldo pour rejoindre la Serie A à l’été 2019, ce championnat espagnol garde une place importante parmi les meilleures ligues nationales de football. En effet, c’est un titre, désormais occupé par le Real Madrid, que La Liga a su conserver de 2016 à 2019 selon le coefficient UEFA. Pour accéder à ces matchs en direct, notamment La Liga, Serie A ou Bundesliga, vous serez en mesure de vivre des émotions fortes en vous rendant sur beIN Sports.

En streaming sur beIN SPORTS

L’offre BeIN Sports regroupe les plus belles affiches de chaque journée, ainsi que le « Classico ».

La Premier League

En Angleterre, la Premier League est considérée comme la plus importante compétition de football. Canal+ reprenait son fauteuil de diffuseur à l’occasion la saison 2019/2020 et cela se poursuit cette saison. En revanche, le groupe a passé un nouvel accord avec Altice pour retransmettre les rencontres du championnat anglais également sur RMC Sport.

En streaming sur RMC Sport et Canal+

En raison des prouesses spectaculaires réalisées par les joueuses dans les compétitions internationales, le Football féminin s’aligne de plus en plus au rang du foot masculin. Cependant, la diffusion de leurs matchs en France reste un défi assez important à relever, car le droit de transmission demeure limité. En dépit de ces quelques obstacles, vous pourrez partager des émotions fortes en famille ou avec des amis pour regarder un match de foot féminin tel que :

Les Bleues : M6 diffuse gratuitement les matchs de l’Équipe de France féminine sur W9 (TNT).

D1 féminine : Canal+ se charge de sa diffusion jusqu’à la saison 2022-2023.

Coupe de France : France TV la transmet gratuitement.

Actuellement si vous n’êtes pas abonné à l’une des offres que nous vous avons présentées ci-dessus il n’est pas possible de regarder un match de foot gratuitement sur Internet. Sauf pour notre équipe nationale, les matchs de la Coupe de France/Ligue, ainsi que les finales des coupes (Coupe de France, Ligue, et parfois UEFA) qui sont généralement retransmises sur les chaines gratuites à la TV ou en streaming sur le net (TF1, France Television, M6, etc.).

Que ce soit, Canal+, beIN Sport ou encore RMC Sport, chacun possède son application officielle sur iOS et Android, permettant de retrouver les matchs en direct. D’ailleurs, il peut y avoir des offres uniquement dédiées à ce support pour un prix plus intéressant.

Si vous êtes abonné à beIN Sports ou Canal+, et que vous êtes à l’étranger, notez qu’il vous sera toujours possible de suivre les matchs de votre équipe préférée, grâce notamment en souscrivant à un VPN payant ou gratuit. Ce dernier vous permettra de masquer votre situation géographique et de parcourir des sites web comme si vous étiez en France.