Black Widow : Mason pourrait revenir dans le MCU selon O.T Fagbenle

Il incarne Mason, une sorte d’Huggy les bons tuyaux pour le Marvel Cinématic Universe. OT Fagbenle, en pleine promotion pour la sortie de Black Widow, est revenu avec nous sur le nouveau long-métrage de la maison des idées. Interview.

© Marvel

À l’affiche de Black Widow, O.T. Fagbenle incarne un personnage mystérieux qui vient en aide à Natasha Romanoff après les événements de Civil War. L’acteur – qui s’est illustré dans la série The Handmaid’s Tale – aborde cette incroyable aventure qu’a été la réalisation du premier et dernier long-métrage solo de la veuve noire. Il a également teasé un potentiel retour de son personnage dans un prochain long-métrage.

Après une année de retard, qu’est-ce que ça fait de pouvoir enfin dévoiler le film au public ?

Oui ! Je suis vraiment impatient de pouvoir enfin leur montrer. Pour être honnête, il s’est passé tellement de choses que le plus important pour moi désormais, c’est que les gens vivent cette expérience commune. C’est crucial que les spectateurs aillent voir ce film ensemble, qu’ils puissent manger du pop-corn, si on y est autorisé.

C’est votre premier film dans le MCU. Est-ce agréable de jouer aux côtés de super-héros ?

C’est marrant, je veux dire, jouer avec des super-héros c’est une perspective passionnante. Tous les acteurs sont vraiment bons et c’était très amusant.

Qu’est-ce qui vous a le plus attiré dans ce projet ?

L’argent ! Non, je plaisante. (rires). Je dirais que c’est la perspective de travailler avec Cate qui m’a le plus emballé. C’était sans doute la raison première, elle pousse la réalisation a un certain niveau. Elle a cette sensibilité qui m’intriguait et sinon bien sûr Scarlett Johansson qui est sans doute l’actrice la plus talentueuse de sa génération.

Votre personnage est un support moral pour Natasha à certains moments du film…

Oui, j’ai mes propres ambitions, mais je suis là pour le soutien moral de Natasha, c’est certain. Quand je me suis préparé pour le rôle, j’ai découvert la trajectoire du personnage et j’ai parlé avec la réalisatrice et Scarlett pour déterminer ce qu’était notre histoire commune, la relation entre Natasha et Mason.

Il y a sans doute eu des larmes (rires). Ils ont vraiment un attachement fort, une sorte d’amour. J’ai ma petite idée sur ce que réserve l’avenir à Mason désormais mais je pense que des choses vont être révelée bientôt. Je ne suis pas autorisé à en dire plus, il y a beaucoup de mystère, et même moi, je ne sais pas tout.

J’ai pris beaucoup de plaisir, principalement parce que je faisais la chose que j’aime le plus au monde. Et puis il y avait de la nourriture gratuite, jouer la comédie et manger gratuitement, le meilleur des deux mondes. Comment est-il possible de ne pas s’amuser dans de telles conditions ?

En quoi ce film est-il différent des autres films Marvel ? C’est assez inédit dans le ton.

Ce qu’Eric a réussi à faire de manière assez brillante, c’est d’unir les codes du drame à ceux de l’action. C’est très dur. Beaucoup de films Marvel ont réussi, mais je pense que ce film pousse le curseur encore plus loin. Et puis Scarlett….

3 mots pour décrire ce film

Je dirais palpitant, famille et Florence. C’est pas mal non ?

Quel est le prochain Marvel que vous attendez le plus ?

Blade ! Je veux voir le film MAINTENANT. Je suis très frusté de ne pas pouvoir le voir tout de suite.

Pour retrouver OT Fagbenle, c’est dans les salles obscures que ça se passe. L’acteur donne la réplique à David Harbour, Florence Pugh et Scarlett Johansson dans Black Widow, dès le 7 juillet au cinéma. Notre critique est à retrouver ici.