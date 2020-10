Comparatif des meilleurs forfaits mobile à moins de 15 euros

Ces derniers mois, les opérateurs se sont lancé un guerre des forfaits avec des prix toujours aussi attractifs pour toujours plus de data. Voici notre sélection.

Les tarifs des forfaits mobiles n’ont jamais été aussi bas que ces derniers mois. Free avait bouleversé le marché de la téléphonie il y a quelques années et la concurrence se devait de réagir. Les opérateurs et distributeurs cassent leurs prix dans l’espoir d’attirer de nouveaux clients. Voici les forfaits du moment les plus intéressants que nous avons sélectionnés pour vous.

Meilleurs forfaits mobile du moment

RED by SFR

Le dernier forfait de RED by SFR offre 80 Go de data par mois, 10 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM, les SMS/MMS illimités et, bien évidemment, les appels illimités depuis l’Union Européenne et les DOM, le tout pour 14 euros par mois, à vie, sans engagement. Offre valable jusqu’au 12 octobre.

Sosh (Orange)

Sosh propose son forfait 80 Go au prix réduit de à 14,99€/mois même après un an !

Cette promotion concerne donc le forfait 80Go au prix de 14,99 euros par mois même après un an ! Dans ces forfaits on retrouve notamment les appels / SMS / MMS illimités en France et depuis l’Europe (et DOM), et depuis la France vers l’Europe (et DOM), ainsi que 80Go/mois d’internet mobile en France sur le réseau Orange (3G, 4G/4G+) et 10Go de roaming depuis l’Europe. Offre valable jusqu’au 26 octobre 2020. Carte SIM facturée 10€.

B&YOU (Bouygues Telecom)

B&You propose un nouveau forfait de 80 Go avec 15Go de roaming à 13,99 euros par mois sans limitation de durée ! Offre valable jusqu’au 11 octobre 2020.

Pour 13,99 euros vous aurez droit aux appels et SMS illimités depuis et vers la France métropolitaine/DOM, appels et SMS depuis Europe/DOM vers la France métropolitaine/Europe/DOM, et 80 Go en France métropolitaine dont 10 Go utilisables en Europe/DOM + Spotify Premium durant 3 mois.

Free Mobile

Free Mobile a décidé de sortir un nouveau forfait de 80 Go à 13,99 euros par mois pendant un an. Offre valable jusqu’au 14 octobre.

L’offre à 13,99 euros par mois de Free Mobile est valable pendant 1 an, puis ensuite elle passe à 19,99 euros par mois. Elle comprend Internet en 4G+ avec 80 Go, appels/SMS/MMS illimités, ainsi que 10 Go en roaming à travers l’Europe & DOM.

CDiscount Mobile

9,99 euros par mois pendant 6 mois (sans engagement) puis 19,99 euros par mois, c’est la nouvelle offre de Cdiscount Mobile avec un forfait de 80 Go ! Offre valable jusqu’au 12 octobre 2020.

Dans ce forfait on retrouve les appels, SMS, MMS illimités en France, une enveloppe data de 80 Go en 4G en France, mais aussi 8 Go de data en roaming pour l’Europe (4G dans 30 pays + 8 Outre-mer). Cdiscount Mobile est sur le réseau NRJ mobile (sur le réseau Orange, SFR ou Bouygues Télécom).

Le RIO (Relevé d’Identité Opérateur) est un identifiant unique, composé de 12 caractères (lettres ou chiffres), qui vous sera demandé par l’opérateur chez qui vous souhaitez souscrire. Pour l’obtenir, il vous suffit d’appeler le 3179. Un serveur vocal vous indiquera alors votre date de fin d’engagement, ainsi le numéro RIO de votre ligne. Notez qu’un SMS vous sera automatiquement envoyé avec toutes les informations communiquées par le serveur vocal.

Les offres et promotions de forfaits mobiles, ce n’est pas ce qui manque et c’est tant mieux : nous n’avons ni les mêmes besoins, ni les mêmes exigences et ni le même budget. Certains recherchent le tarif le plus bas coûte que coûte, d’autres un maximum de données mobiles, un forfait sans engagement, limité pour les plus jeunes, la possibilité de s’offrir un nouveau smartphone… Pour trouver chaussure à son pied, il reste indispensable de passer par la case : de quoi ai-je réellement besoin et quelles sont mes limites financières ?

Si votre budget est serré, peut-être vaut-il mieux se tourner vers une offre limitée qui vous permettra de faire un premier choix entre favoriser le temps d’appel ou la quantité de data disponible. Voyez aussi s’il est préférable d’opter pour une formule bloquée ou non afin d’éviter les frais supplémentaires et surprises sur votre facture mensuelle comme un dépassement de votre forfait ou encore la souscription à des services payants et achats. Il vaut mieux prévenir que guérir, ça vaut notamment le coup pour les parents à la recherche d’un forfait pour leurs enfants.

Êtes vous gourmands dans votre consommation de data ? Si vous êtes plutôt dans une utilisation assez raisonnable des données, rien ne sert de prendre plus de 100 Mo. C’est amplement suffisant pour consulter ses mails ou surfer de temps à autre sur le web. Pour consulter quotidiennement des sites et profiter un peu de musique ou vidéo en streaming, il vaut mieux se tourner vers des offres allant jusqu’à 30 Go par mois. Enfin, si vous utilisez votre smartphone comme un véritable petit ordinateur de poche (sites, streaming, réseaux sociaux, jeux en ligne) il faut penser à investir dans une formule à partir de 50 Go, voire 100 Go.

Enfin, toutes les offres ne présentent pas la même accessibilité ou suivi. Il existe des forfaits qui ne peuvent pas être souscrits en magasin, mais uniquement en passant par Internet. Souvent, ces formules ne disposent pas d’un service après-vente aussi efficace ou simple d’accès comme RED de SFR ou encore celles des opérateurs virtuels.