[Dossier] Quels sont les films dont la sortie a été repoussée ?

Les mesures prises par les divers gouvernements poussent l’industrie du cinéma à réorganiser son calendrier des sorties. On revient sur toutes les sorties cinéma repoussées ce mois-ci.

[dossier mis à jour le 07/10/2020 à 10h51]

Le coronavirus du COVID-19 aura finalement drastiquement impacté le cinéma, qui doit prendre des mesures spéciales. Pour éviter un échec commercial de leurs productions, les studios déplacent petit à petit la sortie de leurs films. Voici un état des lieux (à noter que les dates données sont soit celles de la sortie en France, soit celles de la sortie américaine selon les informations du moment) :

Jurassic World : Le monde d’après

Date de sortie initiale : 10 juin 2021

Nouvelle date : 10 juin 2022

The Batman

Date de sortie initiale : 21 juin 2021 (reporté une première fois au 29 décembre 2021)

Nouvelle date : 4 mars 2022



Même face au coronavirus, Batman ne peut rien faire. Le super-héros devait arriver sur nos écrans le 21 juin 2021, mais l’épidémie aura retardé le tournage qui avait lieu à Londres. Warner Bros n’a pas eu le choix et a donc dû retarder la sortie du film de Matt Reeves. Batman reviendra sous les traits de Robert Pattinson, le 1er octobre 2021 aux États-Unis.

Matrix 4

Date de sortie initiale : 21 mai 2021 (reporté une première fois au 1er avril 2022)

Nouvelle date : 22 décembre 2021



Dune

Date de sortie initiale : 23 décembre 2020

Nouvelle date : 2 octobre 2021



Free Guy

Date de sortie initiale : 3 juillet 2020

Nouvelle date : 9 décembre 2020

SOS Fantômes : L’Héritage

Date de sortie initiale : 10 juillet 2020

Nouvelle date : 5 mars 2021

Fast and Furious 9

Date de sortie initiale : mai 2020

Nouvelle date : 31 mars 2021

Vin Diesel et sa bande étaient pourtant dans les starting blocks. Le film qui sent bon l’asphalte devait sortir en mai prochain, il faudra attendre un an de plus. Fast & Furious 9 devait introduire un nouveau personnage, incarné par Jon Cena, on ne le verra finalement pas avant avril 2021.

James Bond : Mourir Peut Attendre

Date de sortie initiale : avril 2020 (repoussée au 11 novembre)

Nouvelle date : 31 mars 2021

C’était l’une des premières productions annulées. Le nouveau volet des aventures de James Bond, pour la dernière fois incarné par Daniel Craig n’arrivera pas sur nos écrans en avril mais en novembre prochain. L’épidémie mondiale du COVID-19 ébranle le cinéma et même le plus célèbre des espions n’y peut rien.

Sans Un Bruit 2

Date de sortie initiale : mars 2020

Nouvelle date : 23 avril 2021

En voilà une nouvelle qui aura fait du bruit. Le nouveau film de John Krasinski devait sortir sur nos écrans le 18 mars prochain, ce n’est plus à l’ordre du jour. Sur Twitter, le réalisateur ne donne en revanche pas de précision sur la nouvelle date de sortie.

Affamés

Date de sortie initiale : avril 2020

Nouvelle date : inconnue

Le film d’horreur de Scott Cooper, produit par Guillermo Del Toro sera lui aussi reporté.

Soul

Date de sortie initiale : 19 juin 2020

Nouvelle date : 20 novembre 2020

Pierre Lapin : Panique en ville

Date de sortie initiale : avril 2020

Nouvelle date : 10 février 2021

Rendez-vous manqué pour Pierre Lapin qui ne sortira en salle qu’au mois d’août 2020.

Spirale : l’héritage de Saw

Date de sortie initiale : 13 mai 2020

Nouvelle date : 19 mai 2021

Black Widow

Date de sortie initiale : 29 avril 2020 (repoussée le 28 octobre 2020)

Nouvelle date : 6 novembre 2020

La liste, déjà très longue devrait continuer de s’accroître à mesure que l’épidémie se propage. De nombreuses grosses productions devaient débarquer sur nos écrans d’ici quelques semaines, il y a fort à parier que leurs sorties respectives soient reportée. On pense notamment au premier Marvel de la phase 4, Black Widow prévu pour le 29 avril prochain. On ne manquera pas de mettre à jour cette liste au fil des annonces.

Wonder Woman 1984

Date de sortie initiale : décembre 2019 (repoussée successivement : le 5 juin puis le 2 octobre 2020)

Nouvelle date : 25 décembre 2020

Shazam! 2 : Fury of the Gods

Date de sortie : 1er avril 2022 (reportée une première fois au 2 nov. 2022)

Nouvelle date : 3 juin 2023

Le super-héros ne reviendra pas sur nos écrans avant novembre 2022. Le film devait sortir le 1er avril 2022 avec toujours Zachary Levi dans le rôle de Shazam.

The Flash

Date de sortie initiale : 1er juillet 2022 (avancée une première fois au 1er juin 2022)

Nouvelle date : 4 novembre 2022

Avatar 2

Date de sortie initiale : 17 décembre 2021

Nouvelle date : 17 décembre 2022



Spider-Man Homecoming 3

Date de sortie initiale : novembre 2021

Nouvelle date : 17 décembre 2022

Uncharted

Date de sortie initiale : 10 juin 2016 (de multiples fois repoussées depuis)

Nouvelle date : 16 juillet 2021



Star Wars (X)

Date de sortie initiale : décembre 2022 (avancée une première fois au 1er juin 2022)

Nouvelle date : 22 décembre 2023

Ceux qui sont finalement sortis en salle…

En plus de Tenet, plusieurs fois repoussé mais finalement sorti dans les salles américaines le 3 septembre dernier et dans le reste du monde le 26 août derniers, d’autres films très attendus sont quand même parvenus sur le grand écran :

Antebellum

Date de sortie initiale : 22 avril 2020 (repoussé au 19 août 2020)

Nouvelle date : 9 septembre 2020

Les Nouveaux Mutants

Date de sortie initiale : avril 2020

Nouvelle date : 26 août 2020

Décidément, le spin-off de X-Men n’aura pas connu une production des plus évidentes. Après avoir été repoussé deux fois à cause de l’acquisition de la Fox par Disney, c’est cette fois-ci le coronavirus du COVID-19 qui entraîne un troisième report. Maisie Williams devait y faire ses premiers pas sur le grand-écran, il va encore falloir s’armer de patience. Pour l’instant, aucune date n’est avancée par Disney.

Mulan

Date de sortie initiale : 27 mars 2020

Nouvelle date : 11 septembre 2020 (seulement en Chine ou en VOD sur Disney+)

Prévu pour le 25 mars 2020 en France, Mulan n’arrivera finalement pas tout de suite sur nos écrans. La sortie du long-métrage de Niki Caro avait déjà été repoussée en Chine à cause de l’épidémie, elle l’est désormais dans le monde entier. Disney misait pourtant gros sur sa production, principalement destinée au marché chinois. L’adaptation en prises de vues réelles du dessin animé de 1998 n’a pas encore de nouvelle date de sortie. Arrivera-t-elle directement sur Disney+ ?