The Boys : les intrigues du comics qu’on espère retrouver dans la saison 3

La saison 2 de The Boys vient de se terminer sur Amazon Prime Vidéo, et s’il reste encore de nombreux points d’ombre sur lesquels la suite de la série promet de revenir, plusieurs intrigues et arcs narratifs issus des comics répondent toujours aux abonnés absents. L’occasion de faire le point sur ce qu’on attend dans la saison 3.

Attention, cet article contient de nombreux spoils, non seulement sur la série The Boys, mais aussi sur les comics écrits par Garth Ennis et Darick Robertson.

Les P’tits Gars se shootent au Composé-V

Dans la série, le Composé-V – en plus de doter les fœtus de pouvoirs surnaturels est une drogue à forte dépendance, comme l’ont prouvé A-Train et Pop Claw en saison 1. Pourtant dans les comics, les P’tits Gars de Butcher se font régulièrement des shoots au produit bleu pour acquérir temporairement une force surhumaine, et ainsi être en mesure de rivaliser avec les supers lors de combats à mains nues. Si la série est beaucoup moins violente que la bande dessinée, il faut admettre que la perspective de voir Hughie et Butcher se piquer au Composé-V pour aller coller une tarte à Homelander s’annonce plutôt réjouissante.

Parodie à peine masquée du regretté Stan Lee, la rencontre de Hughie et de la Légende à lieu dans le second tome des comics. Dessinateur et scénariste à la retraite, le vieil homme participe pendant toute une époque à l’âge d’or de Vought American Consolidated, en réalisant de nombreux comics pour le compte de l’entreprise américaine, censés livrer au public les versions “officielles” des aventures des Seven, des G-Men et des autres super-héros du pays. Après s’être pris d’affection pour Hughie, la Légende va finalement lui raconter en détail l’histoire de Vought, mais aussi celle du groupe formé par Butcher et ses coéquipiers. Un arc narratif qui disparaît totalement de la série, mais qu’on ne désespère pas de retrouver en saison 3.

Les origines des personnages

Les origines des personnages diffèrent des comics à la série, à commencer par la Fille, qui dans la bande dessinée, est tombée par accident dans une cuve remplie de Composé-V expérimental japonais (référence directe à Astérix et Obélix, puisque dans la version française, le scientifique à l’origine du projet s’appelle Uderzo), avant de devenir la tueuse sanguinaire qu’on connaît. Si dans la série, l’histoire de Kimiko est largement moins cartoonesque, peu d’informations sont données quant au passé de la Crème et du Frenchie, on espère donc en apprendre un peu plus sur les deux personnages dans la prochaine saison.

Dans les comics, le Frenchie est originaire des Pyrénées, plus précisément de Saint-Frusquin, un petit village autarcique où les habitants parlent un patois bien à eux (de quoi justifier l’horrible accent du personnage dans la série), et se livrent à de terribles duels de baguettes (de pain). Après avoir vu mourir son père parce qu’un de ses rivaux avait saboté la roue de sa bicyclette avec un croissant, le personnage s’est expatrié en Amérique en intégrant la Légion étrangère, avant de rejoindre Butcher. La suite, vous la connaissez.

Concernant la Crème (Mother’s Milk), la série ne fait à aucun moment mention de ses super pouvoirs. Mais dans les comics, le personnage explique que sa mère était employée dans une entreprise filiale de Vought avant d’être contaminée par le Composé-V. Allaité au sein, la Crème s’est ainsi doté d’une force surhumaine, en contrepartie de quoi le personnage doit régulièrement continuer d’être « nourri » par sa mère, sous peine de mourir de malnutrition.

Hérogasme

Typiquement le genre d’arc narratif pas forcément indispensable à l’histoire, mais qu’on adorerait voir porté à l’écran. Dans les comics, les supers participent chaque année à une mission spéciale, officiellement en lien avec une menace extra-terrestre. En réalité, nos héros dépravés participent à un énorme spring break aux allures d’orgie géante dans une propriété payée par Vought. Évidemment, l’événement est le théâtre de gros dérapages.

Course à la présidence pour Vought et Victoria ?

La saison 2 de The Boys est évidemment marquée par la révélation de l’identité de Victoria Neuman, fraîchement nommée au Congrès. Alors qu’on la pensait anti-super depuis le départ, il s’avère qu’elle possède bel et bien des pouvoirs, et qu’elle est même responsable de l’attentat du Congrès. Si beaucoup rapprochent le personnage de la jeune politicienne Alexandria Ocasio-Cortez, que ce soit pour ses prises de position contre Vought ou l’anecdote de Homelander sur sa vidéo de danse en ligne (une vidéo d’Alexandria Ocasio-Cortez en train de danser à l’Université de Boston était devenue virale en 2019), le personnage est en réalité une référence directe à Vic le Vispré. De son vrai nom Victor K Neuman, le politicien (masculin dans les comics) est présenté comme l’ancien PDG de Vought, mais surtout le pantin des Seven, placé au poste de Vice-Président des États-Unis pour servir les intérêts de l’entreprise, en attendant de briguer le bureau ovale.