Disney+ : voici le catalogue de Star

Le 23 février prochain, Disney+ va lancer une nouvelle division de sa plateforme. Baptisée Star, elle vise un public adulte et sera composée des contenus matures de la Fox et Searchlight. 40 séries et 250 films seront disponibles dès le lancement.

Depuis son lancement, Disney+ est la destination des enfants. La plateforme regorge de contenus pour la famille, qui répondent tous à la politique très stricte du PG-13. Les films plus matures, et donc forcément moins adaptés à un jeune public, sont tout simplement absent du catalogue. Ainsi, s’il est possible de visionner les films X-Men, les aventures de Deadpool étaient exclues de Disney+. Cela va bientôt changer puisque la firme va lancer une nouvelle division de sa plateforme, Star. À l’instar de National Geographic, Marvel ou encore Star Wars, cette nouvelle destination s’ajoutera à la page d’accueil et sera accessible à tous ou presque. À compter du 23 février prochain, l’accès au profil sera renforcé à l’aide d’un code PIN pour empêcher nos chères petites têtes blondes d’accéder aux contenus qui ne sont pas vraiment de leur âge. Cet ajout de contenu s’accompagne en revanche d’une hausse de tarif, de 2 euros par mois. Ainsi, l’abonnement mensuel passera de 6,99 euros par mois à 8,99 euros à compter du 22 août 2020. Il sera en revanche possible de retarder cette augmentation grâce à une astuce très simple.

Deadpool, Black Swan et pleins d’autres

Parmi les films qui seront disponibles dès le 23 février, on retrouve sans surprise Deadpool. Le super-héros, un brin vulgaire et trash, était attendu des fans de Marvel depuis le lancement de Disney+ en France. Plusieurs séries seront aussi à l’honneur à commencer par Solar Opposites, par le créateur de Rick et Morty, ou encore Prison Break. Voici la liste complète.

