AMD Ryzen : quel est le meilleur processeur pour votre configuration PC ?

Avec son excellente série Ryzen, le fabricant de processeurs AMD est aujourd’hui très apprécié et populaire. Que vous construisiez ou mettiez à niveau votre ordinateur, un processeur AMD représente, début 2021, le choix par excellence. Vous ne savez pas quoi choisir ? Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs modèles AMD du moment pour vous aiguiller selon votre cahier des charges.

Le processeur central (CPU) de votre ordinateur effectue les programmes de calcul, essentiellement. Néanmoins, les processeurs modernes proposent des caractéristiques telles que les multiples cœurs et l’hyper-threading (et équivalent). Des vitesses d’horloge et un nombre de cœurs plus élevés permettent de faire une différence majeure en termes de performances : le système est plus rapide, le jeu est plus fluide et les tâches intensives telles que le montage vidéo sont réalisées plus rapidement. Enfin, le processeur retenu imposera ses propres options pour la carte mère.

Tous les processeurs ne fonctionnent qu’avec un socket CPU et un ensemble de chipsets spécifiques. La diversité de la gamme de produits est l’un des points forts d’AMD. Mais vous ne savez peut-être pas quel processeur correspond le mieux à vos besoins. Pour déterminer le meilleur processeur AMD d’entrée de gamme, de milieu de gamme et le plus puissant que vous pouvez obtenir, nous avons examiné et comparé différents processeurs AMD.

Fidèle à sa routine, AMD a lancé en octobre 2020 sa nouvelle gamme de processeurs, la série 5000. On retrouve 4 modèles, qui comportent à chaque fois plus de cœurs et qui sont les successeurs logiques de la série 3000. Ainsi, le 5600X vient remplacer le 3600X, le 5800X est un petit nouveau et le 5900X prend la place du 3900X. Enfin, le 5950X, plus costaud, vient compléter les nouvelles références exploitant sur l’architecture Zen 3.

En dépit de cette sortie en octobre, entre forte et demande et difficulté de production, les nouveaux Ryzen restent difficiles à trouver. Toutefois, la situation s’améliore chaque semaine. Si certains modèles sont encore en rupture de stock, elles sont de plus en plus rares. En revanche, comme vous pourrez le voir dans cet article, les prix restent assez élevés. Tous les tarifs que nous indiquons sont donc donnés à titre indicatifs et sont susceptibles de varier.

Récapitulatif

Comme son concurrent Intel, AMD a un système de noms de modèles similaires. La grande famille de processeurs Ryzen, utilisent 3, 5, 7 et 9 et “Threadripper” pour différencier les produits. Pour faire simple, plus ce chiffre est bas, moins le nombre de cœurs est élevé.

Famille de processeur Nombre de cœurs Ryzen 3 Jusqu’à 4 cœurs Ryzen 5 Jusqu’à 6 cœurs Ryzen 7 Jusqu’à 8 cœurs Ryzen 9 Jusqu’à 16 cœurs Threadripper Jusqu’à 64 cœurs

Tour d’horizon des processeurs sélectionnés dans notre guide d’achat

Nom CPU Coeurs/Threads Fréquences Mini/Max TDP Prix (€) Ryzen 5 3600 6/12 3,6 / 4,2 GHz 65W 200 Ryzen 5 5600X 6/12 3,7 / 4,6 GHz 65W 315 Ryzen 7 5800X 8/16 3,8 / 4,7 GHz 105W 460 Ryzen 9 5900X 12/24 3,7 / 4,8 GHz 105W 570 Ryzen 9 5950X 16/32 3,4 / 4,9 GHz 105W 850

AMD Ryzen 5 5600X : notre recommandation

Le Ryzen 5 5600X est le modèle le plus abordable de la famille Zen 3. Il s’adresse surtout aux joueurs, et talonne les Ryzen 9 5900X et Ryzen 7 5800X dans ce domaine. En proposant des performances exceptionnelles pour une consommation électrique inférieure à la précédente génération et un TDP de près de moitié à celui du Core i5-10600K d’Intel (65 contre 125 W), le Ryzen 5 5600X propose le meilleur rapport qualité prix pour du jeu vidéo, et pour une utilisation classique.

Il s’agit d’un processeur à 6 cœurs et 12 threads, avec une cadence de base de 3,7 GHz et un boost maximum de 4,6 GHz. Son cache L3 de 32 Mo est le même que celui du Zen 2. Il est compatible avec toutes les cartes mères AMD X570 et B550 à socket AM4, tandis que la plupart des cartes mères X470 et B450 le supporteront après une mise à jour du BIOS.

C’est également le seul modèle des nouveaux Ryzen à être accompagné par un système de refroidissement (ventirad) directement dans la boîte (mais il est aussi disponible sans, version dite “bulk”). Si ce dernier n’est pas le plus performant sur le marché, il a le mérite de pouvoir vous faire économiser quelques dizaines d’euros si vous vous contentez d’une utilisation standard.

Bien sûr, il n’est pas aussi performant que les Ryzen 7 5800X et Ryzen 9 5900X, que ce soit dans les jeux vidéo et surtout dans les applications de traitement comme le montage vidéo ou le streaming. Sachez toutefois que la différence reste minime si l’on en croit les différents tests de nos confrères, comme chez Tom’s Hardware. Autrement dit, si vous voulez vous essayer aux rendus 3D, à l’encodage vidéo et à d’autres choses du même genre, vous pouvez toujours vous en servir, mais si c’est votre objectif principal, vous devriez plutôt vous tourner vers les modèles suivants.

Les plus

Un excellent choix pour les jeux

Un excellent rapport qualité-prix

Relativement facile à refroidir

Ventirad inclus

Consomme peu (TDP de 65 W)

Les moins

Un prix plus élevé par rapport à celui de la génération précédente (+ 20 %)

Le AMD Ryzen 5 5600X a été annoncé à un prix recommandé de 314,90 euros. Mais les stocks étant au plus bas, il est très difficile de le trouver à ce prix. Comptez plutôt entre 370 et 400 euros au moment de la rédaction de cet article.

AMD Ryzen 5 5900X : Un monstre de puissance abordable

En mai dernier, le Core i9-10900K d’Intel a été sacré « processeur de jeu le plus rapide de tous les temps ». Avec le lancement de son Ryzen 9 5900X, le constructeur AMD a un objectif de taille : faire tomber le monopole en termes de performances, et ce pour moins cher. L’AMD Ryzen 9 5900X est un monstre absolu en matière de CPU.

Il s’agit d’un processeur à 12 cœurs et 24 threads, avec une fréquence de base de 3,7 GHz et un boost maximum de 4,8 GHz. On retrouve également un TDP de 105 W. En termes de performance, il s’agit d’un fort bond générationnel par rapport à la gamme précédente : en comparaison avec un Ryzen 7 3800X, le 5800X est en moyenne 14 % plus performant dans les jeux vidéo d’après le site Ozarc. Une statistique impressionnante puisque le nombre de cœurs n’a pas évolué, et la fréquence reste similaire. Comme pour le reste de la gamme Ryzen, AMD offre des solutions plus efficaces, plus performantes dans tous les types de domaines (pour le jeu vidéo, les performances se valent) à moindre coût et avec une consommation électrique inférieure à son concurrent Intel.

Derrière le 5950X, le 5900X est le meilleur processeur pour jouer (avec le 5800X), mais aussi dans le graphisme, le multitâche, le montage vidéo et les processus gourmands. Capable de tout faire, il fait partie de ces CPU qui sont excellents dans absolument tous les domaines. En outre, sa capacité d’overclocking n’est pas négligeable. Enfin, AMD réussit le tour de force de bien maîtriser la consommation électrique du monstre, 105 W contre 125 W pour le i9-10900K.

Également, difficile de ne pas indiquer que ce processeur est plus “future proof“ que le 5600X ou même le 5800X. Avec deux fois plus de cœurs que le premier (et un boost légèrement plus relevé), il pourra encaisser sans problème la bascule probable des jeux vidéo sur un fonctionnement nécessitant plus de 4 ou 6 cœurs. Les consoles ont commencé, et ce n’est qu’une question de temps avant que les développeurs ne s’y penchent sérieusement sur les jeux vidéo qui sortent sur ordinateur. Si la différence de performance n’est actuellement pas à la hauteur de la différence de prix, elle pourrait sérieusement évoluer d’ici quelques années.

Les plus

Excellent dans tous les domaines

12 cœurs / 24 Threads

Future proof

Consommation électrique

Compatible B550 / X570

Les moins

Le ventirad n’est pas inclus

Plus cher que son prédécesseur

Pas la meilleure valeur pour le jeu (5800X est plus indiqué)

Le AMD Ryzen 5 5900X a été annoncé à un prix recommandé de 569,90 euros.

AMD Ryzen 5 3600 : le meilleur processeur entrée de gamme

Contrairement aux autres processeurs de ce guide d’achat, le AMD Ryzen 5 3600 n’est pas sorti en 2020, mais en 2019, il ne profite donc pas de la nouvelle architecture Zen 3, mais demeure sur Zen 2. Il reste toutefois extrêmement intéressant, offrant un rapport qualité-prix incontestable et bien adapté aux petites bourses. Régulièrement commercialisé sous les 200 euros, il offre de solides performances dans tous les domaines au regard de son prix.

Le Ryzen 5 3600 est un processeur avec 6 cœurs et 12 threads. Il se présente avec une horloge cadencée à 3,6 GHz de base et une vitesse maximale à 4,2 GHz pour seulement 65 W. Il embarque 4 Mo de cache L2, 32 Mo de cache L3 et est compatible avec la DDR4-3200 MHz et 24 lignes PCI Express 4.0.

Très bien équilibré, il est en revanche un poil moins performant que les processeurs Intel de 9e et 10e génération, et surtout que les Ryzen 5000 pour ce qui est des jeux vidéo. De manière générale, l’architecture Zen 3 vous offre un gain de 15 FPS en moyenne en 1080p, mais la différence est moins évidente entre un 5600X et un 3600X dans les résolutions supérieures, c’est-à-dire en 1440p et en 4K.

Il est polyvalent et offre des performances globales très solides sur l’ensemble des tâches, même les plus exigeantes : montage vidéo, encodage, gaming ou graphisme. Pour moins de 200 euros, difficile de trouver mieux que le 3600. Enfin, c’est une solution très économe puisque la consommation électrique est maîtrisée, et le ventirad est inclus. Le modèle stock est suffisant pour une utilisation standard.

Les plus

Un rapport qualité-prix

Des performances au rendez-vous dans tous les domaines

Ventirad inclus

Consommation électrique

Les moins

Pas le plus performant pour du gaming

Overclocking très limité

Pas aussi puissant que Zen 3

Le Ryzen 5 3600 est régulièrement commercialisé entre 190 et 230 euros.

AMD Ryzen 7 5800X : pour du gaming exigeant

Le 5800X est un processeur qui s’adresse surtout aux personnes qui jouent régulièrement et qui nécessite des performances maximales. C’est le principal concurrent du Core i9-10900K. S’il est couplé avec une carte graphique haut de gamme, il est capable de réaliser des prouesses dans la plupart des jeux vidéo, en dépassant régulièrement les solutions d’Intel. Il tire pleinement profit de l’architecture Zen 3, qui lui offre un bond générationnel d’environ 20 % sur certains titres comme F1 2020.

Il s’agit d’un processeur 8 cœurs et 16 threads, avec des fréquences de 3,8 GHz pouvant monter jusqu’à 4,7 GHz en mode turbo. Il dispose de 32 Mo de cache L3 et d’un TDP de seulement 105 W. Comme dit précédemment, il s’agit d’un processeur pensé pour les joueurs. En pratique, il est plus puissant que le 5600X (et plus future proof, avec ses cœurs supplémentaires), et au même niveau que le 5900X, à un tarif inférieur. Il reste largement plus intéressant que les solutions concurrentes d’Intel, qui offrent des performances moindres à des prix supérieurs.

Pour une utilisation en bureautique ou station de travail, le 5800X se positionne dans le peloton de tête des processeurs du marché, mais tout de même moins intéressant qu’un 5900X. Même constat dans les performances graphiques des applications professionnelles, où le 5900X reste une meilleure solution. Si vous souhaitez streamer sur Twitch, que vous réalisez quotidiennement des montages vidéo, ou des logiciels nécessitant des calculs lourds et rapides, le 5900X est une meilleure solution que le 5800X. Toutefois, si votre seul objectif est de jouer, alors nous vous conseillons de vous tourner vers un 5800X.

Attention toutefois, le 5800X est un processeur qui chauffe beaucoup. Un constat notamment effectué par le site TechPowerUp, qui a mesuré le processeur comme étant l’un des plus chauds dans son test de température. Sur Reddit, de nombreux utilisateurs du 5800X rapportent même des températures à plus de 90° ! Il faudra donc compter sur une grosse solution de refroidissement, un rythme de ventilateur plus élevé (et donc plus bruyant) et des mises à jour à venir du BIOS pour résoudre ce problème. Pour cette raison, nous considérons le 5600X comme une meilleure option pour la majorité des personnes qui souhaitent se constituer un ordinateur gaming sans se ruiner dans de l’optimisation. Vous pourrez obtenir des performances similaires avec un refroidissement plus abordable. Son véritable avantage se situe dans son nombre de cœurs qui est plus important que son petit frère.

Les plus

Excellent processeur pour les jeux Bonnes performances dans le multitâche Des performances en single-core exceptionnelles Faible TDP

Les moins

Le ventirad n’est pas inclus

Plus cher que son prédécesseur

Chauffe beaucoup

Le AMD Ryzen 7 5800X a été annoncé à un prix recommandé de 460 euros.

AMD Ryzen 9 5950X : la meilleure solution professionnelle

Si vous recherchez le processeur grand public le plus puissant du marché, le 5950X est un véritable monstre de puissance. Sans surprise, c’est aussi le plus cher, et il ne s’adresse essentiellement à un public plus professionnel utilisant régulièrement et intensément des logiciels gourmands. Redoutable dans montage vidéo, graphisme, les applications en 3D et les processus d’écriture, le 5950X fait mieux que tous les autres CPU du marché.

Avec ses 16 cœurs et ses 32 threads, il propose une fréquence de base à 3,4 GHz, qui peut utiliser le mode turbo pour monter jusqu’à 4,9 GHz. On retrouve également un cache de 72 Mo (contre 70 pour le 5900X) et un TDP de seulement 105 W. Les 16 cœurs ne serviront pas tous pour du jeu vidéo, et sont davantage appropriés pour les cas d’utilisation professionnelle qui ont des besoins de traitement CPU qui ne peuvent être satisfaits plus efficacement par un GPU ou un autre matériel dédié. Aucun équivalent grand public d’Intel n’existe avec ce nombre de cœurs.

Si ce n’est pas son objectif principal, le 5950X reste un monstre capable de faire tourner n’importe quel jeu vidéo dans des conditions optimales. Il ne prend toutefois pas d’avance considérable sur ses petits frères, et la différence ne se mesure qu’en une poignée de FPS (et parfois aucune).

Sans surprise, c’est le processeur qui obtient les plus gros scores en mono cœur et en multi cœur avec respectivement 3 693 et 45 563 sur Passmark. En comparaison, le 5600X le talonne en mono cœur (3 495) mais doit s’incliner en multi cœur avec moins de la moitié (22 824).

Les plus

Monstre de puissance dans tous les domaines

Des performances en multi-core exceptionnelles

Faible TDP par rapport à ses performances

Les moins

Le ventirad n’est pas inclus

Rapport performances/prix moins intéressant pour le gaming

Extrêmement coûteux

Plus cher que son prédécesseur

Le AMD Ryzen 9 5950X a été annoncé à un prix recommandé de 849,90 euros mais il se négocie plus volontiers autour de 950 euros en ce moment (quand il y a du stock)

F.A.Q

Qu’est-ce qu’un processeur ?

Le processeur, également appelé CPU (Central Processing Unit) est le principal composant de votre ordinateur. C’est lui qui interprète et exécute les instructions qui lui sont données par votre système d’exploitation, par exemple Windows ou Linux. Ce chef d’orchestre est ainsi essentiel dans l’échange de données entre vos composants informatiques.

Calculée en gigahertz (GHz), la fréquence d’un processeur sert à déterminer sa puissance. C’est la principale condition pour déterminer la prise en charge de différentes instructions et les exécuter. Une fréquence de 3 GHz signifie que votre processeur peut réaliser 3 milliards d’opérations à la seconde. Attention toutefois, la fréquence d’un processeur n’est pas une valeur absolue. Une fréquence moindre sur un modèle récent reste souvent bien plus efficace qu’une meilleure fréquence sur un modèle vieux de plusieurs années.

Dans un processeur standard, on trouve un seul cœur. On dit alors qu’il est single-core (mono-cœur). Résultat, il ne peut traiter qu’une seule instruction à la fois, comme une compression d’un dossier volumineux. Mais avec les innovations, on trouve aujourd’hui des processeurs avec de plus en plus de cœurs. Ils sont donc en mesure d’exécuter plusieurs instructions à la fois. Pour le grand public, on trouve aujourd’hui des processeurs avec le 4, 6 ou 8 cœurs indépendants. Vous l’aurez compris, le principal intérêt dans la multiplication des cœurs est de pouvoir exécuter plusieurs tâches en même temps, sans souffrir de ralentissement. Mais ce n’est pas tout, puisque de plus en plus de logiciels et de jeux mettent à profit cette particularité des CPU.

Un thread, c’est quoi ?

En informatique, un thread est un “fil” d’exécution, une tâche que doit exécuter le processeur. Chaque cœur du processeur est capable d’en exécuter un à la fois. Toutefois, les technologies ont vu le jour pour révolutionner cet aspect. Les processeurs Intel utilisent l’hyperthreading pour créer un thread, et les processeurs AMD utilisent le multithreading simultané, ou SMT en abrégé. Ces deux dénominations désignent le processus de décomposition des cœurs physiques en cœurs virtuels, les threads, pour augmenter les performances. Les processeurs AMD à quatre cœurs, par exemple, utilisent le SMT pour fournir huit threads, et la plupart des processeurs Intel à deux cœurs utilisent l’hyperthreading pour fournir quatre threads. Toutes ces approches ont un impact important sur les performances globales des processeurs.

L’architecture Zen 3, qu’est-ce que c’est ?

Zen 3 est le nom de code d’une microarchitecture CPU d’AMD, sortie le 5 novembre 2020. Elle est gravée en 7 nm (optimisée par rapport à celle de l’architecture Zen 2), et a fait ses débuts avec les processeurs Ryzen 5XXX. Elle embarque plusieurs améliorations qui permettent de réaliser une progression de 19 % de l’IPC (instructions per clock) par rapport à la génération précédente. Plus spécifiquement, l’architecture Zen 3 rassemble les caches L3 entre tous les cœurs CPU du chipset pour des échanges de données encore plus rapides. Zen 3 est en mesure de grouper 8 cœurs autour d’un cache L3 commun de 32 Mo. Les résultats sont impressionnants, avec de meilleurs rythmes dans l’exécution des tâches, et une réduction massive des latences d’accès. La consommation électrique est également bien gérée avec un TDP similaire à Zen 2 pour de meilleures performances.

Qu’est ce que l’IPC ?

Le terme IPC (Instructions par cycle) désigne le nombre de calculs qu’un processeur peut effectuer par cycle d’horloge. Pour résumer, l’IPC est une mesure qui permet d’évaluer la performance d’un processeur et facilite les comparaisons entre deux architectures différentes. Si la vitesse d’horloge vous indique le nombre de cycles qu’un processeur peut effectuer en une seconde, l’IPC vous indique le nombre de tâches qu’un processeur peut effectuer dans chaque cycle. À titre d’exemple, si un processeur dont la vitesse d’horloge est plus rapide peut effectuer plus de cycles en une seconde, un processeur dont l’IPC est plus élevé mais dont la vitesse d’horloge est plus faible peut tout de même effectuer plus de tâches en une seconde.

Quelles cartes mères utiliser avec mon processeur Ryzen ?

Les processeurs Ryzen 5000 sont compatibles avec les cartes X570 et B550 existantes grâce à une mise à jour du BIOS, ainsi qu’avec certaines cartes X470 et B450, avec une mise à jour non réversible du BIOS si les fabricants choisissent de la prendre en charge. Pour le moment, aucune annonce n’a été faite concernant un chipset spécifique au Zen 3. Des rumeurs sur une conception x670 circulent depuis plus d’un an.

Overclocker un CPU Ryzen augmente-t-il vraiment les FPS ?

Si votre CPU fait partie des principaux facteurs limitants de votre système actuel, l’overclocking du CPU (Ryzen ici) peut apporter des augmentations modestes à votre FPS. Cela vaut surtout pour une résolution FHD de 1920 × 1080, et l’impact de l’overclocking diminue à mesure que la résolution augmente. Par ailleurs, certains jeux sont plus dépendants du CPU que des cartes graphiques et vous constaterez également une augmentation significative.

Pourquoi nous faire confiance ?

Chez nous aussi, au sein de la rédaction du Journal du Geek, nous aimons monter nos PC composant par composant, et ce depuis plusieurs années. C’est donc tout naturellement qu’avec l’arrivée de la génération Ryzen 5000 / Zen3, une mise à jour de la configuration était nécessaire. Après des heures à éplucher les benchmarks, à comparer les meilleurs rapports qualité-prix et, il faut le dire, attendre qu’ils reviennent en stock, on pense avoir une idée assez précise du sujet. D’autant plus que nous avons justement récemment monté une configuration pour un usage personnel. Ce que l’on vous conseille, on l’a acheté pour nous !