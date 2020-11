Les AMD Ryzen 5000 sont disponibles… et déjà en rupture de stock (sauf le 5600X)

Annoncés début octobre par AMD, nouvelle série de CPU Ryzen 5000 est enfin disponible… mais si vous cherchiez à les acheter, il est déjà trop tard sauf pour le modèle 5600X

Article mis à jour le 06/11

Quatre références, quatre prix. La gamme de CPU AMD Ryzen 5000 est disponible ce jeudi 5 novembre en France. Si l’on connaissait déjà les prix en dollars, nous les avons en France. Voici comment la gamme s’articule et leurs tarifs recommandés par le fabricant. Notez que ces prix peuvent évoluer en fonction du marchand… et de la demande.

AMD Ryzen 5 5600X 314,90 euros

AMD Ryzen 7 5800X 459,90 euros

AMD Ryzen 9 5900X 569,90 euros

AMD Ryzen 9 5950X 849,90 euros

Pour rappel, voici les principales caractéristiques de ces puces basées sur l’architecture Zen 3 :

Ryzen 5 5600X : 6 cœurs, 12 threads à 3,7 GHz (4,6 GHz en boost) ; TDP de 65 W

Ryzen 7 5800X : 8 cœurs, 16 threads à 3,8 GHz (4,7 GHz en boost) ; TDP de 105W

Ryzen 9 5900x : 12 cœurs, 24 threads à 3,7 GHz (4,8 GHz en boost) ; TDP de 105 W

Ryzen 9 5950X : 16 (!) core, 32 Threads 3,4 GHz, (4,9 GHz en boost) ; TDP de 105

Les modèles haut de gamme en rupture de stock

Ô combien attendue par les joueurs PC, la série est déjà en rupture de stock chez les principaux revendeurs spécialisés en France comme ailleurs ! Seulement quelques minutes après la commercialisation officielle, à 15 h, Top Achat indiquait déjà sur Twitter avoir vendu tous ses exemplaires de 5800X, 5900X et 5950X. Il en va de même chez LDLC et Rue du Commerce. On trouve toutefois encore quelques pièce par le biais des Marketplace, notamment chez Cdiscount avec un 5800x à… 587 euros. Sensiblement plus cher que le tarif recommandé.

Le 5600X reste disponible

Toutefois, si vous cherchez le modèle le moins onéreux, semble avoir un peu de succès… ou un peu mieux achalandé. Certains commerçants ont encore des 5600X dans leurs étale. Vous le trouverez chez

Il n’est en revanche plus disponible chez LDLC et Rue du Commerce.