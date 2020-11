[Dossier] 5 jeux de société d’ambiance à offrir pour Noël

Qu’elle est loin la chaleur de l’été et son goût de liberté, Novembre est déjà là, et Noël approche à grands pas. Avec, son lot de questions, le choix du repas, la déco mais surtout comment passer un bon moment ? Au vue de la situation actuelle, pas de grands rassemblements, et seulement la famille proche, alors comment passer un moment agréable à plusieurs… Pas de panique, l’équipe de Ludum.fr nous a concocté un petit top 5 des jeux de société d’ambiance à offrir à Noël ! De quoi passer un bon réveillon et trouver des idées de cadeaux originales. 5 jeux, 5 ambiances, choisissez celles qui vous correspondent le mieux !

Top Ten : Top Tendance de Noël !

Avec en ligne de mire du fun et de la rigolade, Top Ten est le jeu parfait pour cette fin d’année ! En famille ou entre amis, vous allez pouvoir découvrir la face cachée de vos coéquipiers, en partageant ( ou non ) leurs opinions les plus fous face à des situations données, plus loufoques les unes que les autres !

Pour jouer c’est très simple, le “cap’ten” énonce une situation particulière, chaque joueur a une carte allant de 1 à 10, correspondant à une échelle, du plus gentil au plus méchant, du plus douloureux au plus agréable… Chaque joueur doit donner une situation correspondant au chiffre de sa carte et ensuite le “cap’ten” doit retrouver l’ordre des situations de 1 à 10 données par les joueurs sans se tromper. Chaque erreur fait perdre un jeton, au bout de 5 tours la partie se termine et s’il vous reste des jetons, la partie est gagnée !

Entre fous rires et explications dignes des meilleurs acteurs hollywoodiens, Top Ten vous offre des parties pleines de bonne humeur, de quoi mettre une ambiance digne de ce nom pour un Noël décontracté en famille ou entre amis.

Top Ten, édité par Cocktail Games

De 4 à 9 joueurs, 14 ans minimum, environ 30 min

Auteur : Aurélien Picolet

Kosmopolit : le jeu qui vous met l’eau à la bouche !

Quoi de mieux pour commencer la soirée qu’un jeu qui vous met en appétit, Kosmopolit c’est ça, un jeu de coopération qui vous fait voyager autour du monde avec des centaines de plats à découvrir et plus de 60 langues à apprivoiser !

Aussi excitant pour la bouche que pour l’esprit, le principe est simple, la partie s’articule sous la forme d’un restaurant avec des cuistos, une serveuse et un maître d’hôtel. Le but est de faire correspondre les plats énoncés par le client à la recette correspondante. Seul hic, les clients parlent leur langue… d’où l’importance de chaque rôle, la serveuse doit bien comprendre la demande, le maître d’hôtel doit réussir à la retranscrire et les cuistots à la trouver ! Le but étant, en 6 minutes, d’envoyer un maximum de commandes, en associant la bonne recette aux bons aliments.

Un jeu passionnant à savourer en famille, qui ajoutera un goût épicé à vos soirées avec un petit zeste de difficulté qui vous tiendra en haleine jusqu’au véritable repas de Noël !

Kosmopolit, édité par Opla.

De 4 à 8 joueurs, à partir de 10 ans, environ 30 min.

Auteurs : Florent Toscano et Julien Prothière.

Illustrateurs : Stéphane Escapa.

Mysterium Park : ne laissez pas le mystère planer sur vos fêtes…

En ces périodes de fêtes, arriverez-vous à utiliser la magie de Noël pour retrouver l’assassin de la fête foraine, entre l’esprit de Noël et l’esprit du directeur assassiné, parviendrez-vous à faire équipe et résoudre le crime avant la fin… ?

Mysterium Park, le dernier jeu en date de la gamme Mysterium de Libellud, vous emmène dans les années 50, aux États-Unis, en plein cœur d’une fête foraine. Malheureusement pour vous, le directeur vient d’être assassiné. Vous utiliserez votre rôle de médium pour interpréter les souvenirs flous du fantôme du directeur. À vous de déchiffrer les messages de l’au-delà, pour innocenter les différents suspects en trouvant des indices cachés et de probables scènes de crimes. Entre frissons et suspens, vous disposez de 6 jours pour résoudre le crime avant que la fête foraine s’en aille…

Le sens de la coopération et de l’écoute sera votre meilleur atout dans votre recherche de suspect, Arriverez-vous à interpréter les esprits et ne pas laisser un meurtre sans réponse… Ne laissez pas le mystère planer sur vos fêtes, Mysterium est assurément l’un des best-seller de cette fin d’année.

Mysterium Park, édité par Libellud.

De 2 à 7 joueurs, à partir de 8 ans, environ 30 min.

Auteurs : Oleg Sidorenko et Oleksandr Nevskiy.

Illustrateurs : Xavier Colette.

The Mind : dépassez les limites de l’esprit !

Rien de mieux que de rentrer dans la tête de vos coéquipiers pour assurer un début de soirée passionnant. L’espace d’une partie se vider les esprits et ne plus penser aux cadeaux de Noël ou autre dinde au four… De quoi instaurer une ambiance calme et détendue où seuls les plus patients arriveront à gagner, un peu comme au réveillon…

Pour réussir, la règle est simple, le silence. Le but est de parler avec l’esprit, tel le professeur Xavier, de rentrer dans la tête de vos coéquipiers pour monter en niveau.

Chaque joueur a des cartes, une de plus à chaque niveau, numérotée de 1 à 100. Avec télépathie ou stratégie, les joueurs doivent poser les cartes dans l’ordre croissant pour arriver à 100 et monter de niveau. Attention, chaque mauvaise carte vous fait perdre des vies, et seuls les shurikens pourront vous aider à avancer en cas de problèmes !

Que vous soyez stratégiques ou mentalistes, ce jeu vous poussera à dépasser les frontières de votre esprit et le poussera dans des recoins que vous n’auriez même pas pu imaginer… assez loin pour permettre au jeu de décrocher un As d’Or en 2019 !

The Mind, édité par Oya.

De 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, environ 25 min.

Auteurs : Wolfgang Warsch

Master Word : la coopération comme maître mot.

Les mots ont plusieurs sens, comment les interpréter, telle est la question… arriverez-vous à coopérer pour trouver le mot final. Idéal pour lancer votre soirée avec une ambiance assurée ! Entre pièges et doutes, pouvez-vous interpréter les mots et les indices du guide pour gagner ? Le jeu à faire, pour en faire perdre les mots à vos convives !

Master Word est aussi simple que génial, le but est de faire deviner un mot précis en partant d’un mot plus général, les chercheurs ont 7 tours pour trouver le mot final. Pour cela, à chaque tour, les chercheurs proposent un nouveau mot chacun, le guide attribue des pions à chaque tour si des mots sont “proches” mais ne dit pas quels mots sont bons ou non. Les chercheurs gagnent s’ils trouvent en 7 tours ou moins.

Une véritable réussite ! Master Word vous pousse à réfléchir en équipe pour avancer dans un sens commun. Véritable jeu de stratégie, il vous poussera à vous surpasser pour réussir et animera vos soirées sans la moindre difficulté.

Master Word, édité par le scorpion masqué.

De 3 à 6 joueurs, à partir de 12 ans, environ 15 min.

Auteurs : Gérald Cattiaux

Illustrateurs : Nils

