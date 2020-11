[Guide d’achat] Notre sélection de jeux de société pour toute la famille

Il n’y a pas que les objets connectés ou les applications mobiles pour se divertir surtout dans un contexte familial. Ainsi, à l’occasion de Noël qui approche à grands pas, voici notre sélection de jeux de société idéale pour jouer en famille au coin du feu durant les longues soirées d’hiver et de confinement. Attention, nous avons inséré deux exceptions pour les +18 ans…

Pac-Man – 29,90€ (à partir de 10 ans)

Pour ses 40 ans, PAC-MAN débarque dans un jeu de société coopératif et compétitif !

Le joueur qui incarne PAC-MAN devra lui faire manger toutes les billes jaunes du labyrinthe pour remporter la partie. Mais attention à ses adversaires les fantômes, que seules les pilules de puissance peuvent arrêter. PAC-MAN devra être vigilant et déjouer la stratégie des fantômes qui feront tout pour le dévorer et lui faire ainsi perdre la partie.

PAC Man 29.99 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Escape game Dragons : À la recherche du monde caché – 12€ (à partir de 6 ans)

Les seigneurs de guerre attaquent Beurk ! Harold défend le village coûte que coûte, mais Krokmou a été capturé par le chasseur Grimmel le Grave. Impossible de remporter la victoire sans le Furie Nocturne ? Où Grimmel a-t-il caché Krokmou ? Explorez les îles, résolvez les énigmes, et retrouvez le Furie Nocturne à temps ! Vous avez 45 minutes et pas une de plus !

Dragons - Escape game - À la recherche du monde caché 12.00 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Limite Limite Kids – 24,90€ (à partir de 7 ans)

La version enfant du phénomène Limite Limite sans aucune vulgarité, accessible à toute la famille. Le but est de créer des associations de cartes plus drôles les unes que les autres en complétant les cartes citations par les cartes blanches. Le plus drôle devient le boss.

Limite Limite Kids, Le Jeu Interdit aux Adultes - Limite Limite pour Enfant - Jeu de société Enfants - Jeu d'ambiance Familial 24.99 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Pictionary Air – 24,99€ (à partir de 8 ans)

L’emblématique Pictionary revient dans une version délirante et ultra-moderne en réalité augmentée pour dessiner sur un des supports le plus accessible : l’air ! Désormais, les joueurs dessinent à l’aide d’un stylo dans les airs et leurs œuvres apparaissent sur les écrans des participants : smartphones, tablettes ou encore téléviseurs pour plus de grands fous rires. Il suffit de télécharger gratuitement l’application du jeu, une fois installée, plus besoin de connexion internet pour emporter ce célèbre jeu familial partout avec soi !

Promo Pictionary Air, jeu de société et de dessin dans les airs, avec résultat à l'écran, version française, GJG13 24.99 € 21.71 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

TYLE – 15€ (à partir de 8 ans)

Déplacez-vous d’un coin de la grille à l’autre en tournant, basculant ou glissant les tuiles pour créer un chemin et tracer ta route vers la victoire. Mais soyez attentif ! Vos adversaires peuvent vous saboter en déplaçant les tuiles pour vous couper la route. Serez-vous le premier à trouver la stratégie gagnante ?

Monopoly pour les mauvais perdants – 29,99€ (à partir de 8 ans)

Ne pleurez pas, faites-les payer !

L’époque où perdre au Monopoly était synonyme de frustration est maintenant révolue grâce à l’arrivée du Monopoly pour les Mauvais perdants. Cette version hilarante du Monopoly favorise les perdants.

Les joueurs gagnent de l’argent chaque fois qu’ils font les choses agaçantes classiques du jeu comme aller en prison, payer un loyer ou même faire faillite. Et c’est à ce moment-là que les joueurs peuvent revenir en force avec le pion M. Monopoly qui donnent ainsi certains avantages à son possesseur.

Place au jeu, à la vengeance et à la joie de perdre ! Les soirées de jeux en famille ne seront peut-être plus jamais les mêmes !

Promo Monopoly Mauvais Perdants - Jeu de societe - Jeu de plateau - Version française 24.99 € 17.95 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Jumanji – 24,99€ (à partir de 5 ans)

On se souvient tous de l’appel des tamtams et de la traversée mythique de Robin Williams. Il est désormais possible de revivre l’aventure JUMANJI en famille ou entre amis avec ce jeu de plateau. Un mode de jeu original où il faudra à la fois coopérer et s’entraider pour traverser la jungle sains et saufs… mais arriver tout de même au centre du plateau en premier ! Existe en version cartonnée à 24,99€ ou en version bois à 34,99€.

Promo Cardinal Games - 6045933 - Jeu de Plateau Jumanji - Édition Rétro - Version française 24.99 € 19.90 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Blocs Booster – 20€ (à partir de 8 ans)

Chaque carte vous montre un « défi », des casse-têtes à 4 blocs aux plus difficiles à 8 blocs, voir même jusqu’aux challenges mystères. Au top départ, soyez le premier à reproduire la figure montrée sur la carte avec vos blocs en bois. Le jeu parfait pour s’échauffer le cerveau à toute vitesse !

Cluedo Menteurs – 29,99€ (à partir de 8 ans)

Au Cluedo : édition Menteurs, il faut parfois mentir pour découvrir la vérité.

Le principe du jeu reste le même, un meurtre à élucider, des hypothèses à lancer… Mais, dans cette version, les joueurs utilisent les cartes Enquête (6 cartes Mensonge et 6 cartes Vérité) pour découvrir qui le meurtrier.

Ils prennent une carte Enquête, la lisent à voix haute en tentant de faire croire aux autres qu’ils disent la vérité… même si ce n’est pas le cas ! Si un joueur soupçonne un mensonge, il peut appuyer sur le buzzer Menteur. S’agissait-il vraiment d’un mensonge ou était-ce une vérité ?

Lorsqu’un joueur est prêt à porter une accusation, il regarde discrètement les 3 cartes de l’étui qui répondent aux questions qui ? avec quoi ? et où ? Si l’accusation est correcte, le joueur remporte la partie.

Promo Monopoly Mauvais Perdants - Jeu de societe - Jeu de plateau - Version française 24.99 € 17.95 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Big Money – 24,99€ (à partir de 8 ans)

Les enfants à partir de 8 ans pourront se découvrir l’étoffe d’un vrai zillionaire en investissant dans des affaires qui rapportent le plus !

Les joueurs lanceront les dés afin de réaliser la meilleure combinaison : brelan, full, grande suite… et empocher un maximum de Zillions pour acheter des propriétés ou des placements financiers. Equipe de foot professionnelle, festival de rock, parc d’attractions ou encore station spatiale

internationale, les achats les plus fous sont désormais possibles. Une fois la banque vide c’est le joueur qui sera le plus riche qui remporte la partie !

Ravensburger 26057 jeu de société - version allemande 33.53 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Picto Rush – 19,90€ (à partir de 10 ans)

Le jeu de dessin au rythme le plus rapide jamais inventé !

Les joueurs disposent de 20 secondes pour tenter de gribouiller (tant bien que mal) 20 dessins ! Oui, oui, vous avez bien lu, cela donne bien une seconde par dessin ! Le «lecteur», quant à lui, va se faire un malin plaisir à dicter les mots à dessiner puis à challenger les joueurs, un à un, sur leurs propres dessins ! Une bonne réponse rapporte 2 points, mais s’ils ne parviennent plus à décrypter leurs propres pictogrammes, ils donnent la possibilité aux adversaires de leur voler la réponse et les points ! Fous rires garantis !

Goliath - Picto Rush - Jeu d'ambiance - à partir de 12 ans- Jeu de société - Jeu de dessin 19.98 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Scrabble Duplicate – 29,99€ (à partir de 10 ans)

Nouvelle version du célèbre Scrabble, le Duplicate élimine la part de hasard due aux tirages de lettres. Au début de la partie, chaque joueur dispose des mêmes 7 lettres et de 2 minutes maximum pour trouver le mot qui rapportera le maximum de points et l’écrire sur leur grille effaçable. Lorsque le temps est écoulé, chaque joueur note ses points sur son ardoise effaçable, mais seul le mot ayant remporté le plus de points est placé sur le plateau central. Et ainsi de suite jusqu’à la fin de la partie. Quant aux mots admis et la manière de compter les points, ils demeurent les mêmes que le Scrabble. Le Duplicate permet de faire jouer simultanément 6 joueurs. Idéal pour apprendre à jouer ou s’améliorer en observant les propositions de ses partenaires de jeu.

Promo Scrabble Duplicate, jeu de société et de lettres sur plateau, jusqu’à 6 joueurs simultanés, GTJ31 29.99 € 24.99 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

La Casa De Papel : L’Escape Game – Parties 3-4 – 16,90€ (à partir de 12 ans)

Après votre casse retentissant de la Fabrique Nationale de la Monnaie d’Espagne, vous voici de retour pour réitérer l’exploit ! Votre mission est double : voler les réserves d’or de la Banque Nationale d’Espagne, et libérer Rio ! Le Professeur sera à nouveau votre guide, suivez ses instructions et vous repartirez riche et libre !

Un escape game palpitant, riche en références à la série phénomène La Casa de Papel, où l’on progresse dans la Banque Nationale d’Espagne au fil des étapes pour une immersion totale !

Il est même possible de jouer avec son smartphone et tester vos réponses, demander des aides et les solutions grâce à une page internet dédiée !

L'Escape Game - La Casa de Papel - Parties 3-4 16.90 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Sans Pitié – 29,90€ (à partir de 18 ans)

Ce jeu est une co-création des auteurs de Blanc-Manger Coco et de Juduku, on y retrouve donc les ingrédients propres aux jeux de soirées, des contenus crus, déplacés, mais parfois aussi simplement loufoques ou faisant référence à la vie de tous les jours.

A partir d’une première phrase, représentée par une carte posée par un joueur (le maître du jeu) les autres joueurs doivent choisir la réponse qui sera la plus à même de faire rire à partir des cartes dont ils disposent : ces cartes sont constituées d’un texte (la réponse) qui s’inscrit dans le mode de communication choisi [appli de rencontre, discussion informelle, post-it laissé sur le frigo, mail du boulot etc.].

Le maître du jeu choisit donc la réponse qui lui plait le plus et son auteur marque un point et devient le maître du jeu pour le tour suivant. Le premier joueur qui marque 7 points gagne la partie.

Sans Pitié - Jeu De Société - 600 Cartes - Par Les Créateurs De Blanc Manger Coco Et Juduku - Fabriqué En France 29.99 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Préjugés – 27,90€ (à partir de 18 ans)

Le joueur qui est désigné Juge doit faire deviner aux autres joueurs, Enquêteurs, qui est le Coupable parmi les Suspects clichés. À l’aide de cartes questions, les Enquêteurs devront par déduction et élimination trouver le Coupable. Seul le Juge connaît son identité. Déduction, échange, partage et fous rires au rendez-vous !