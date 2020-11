Justice League Snyder Cut : entre peur et effervescence ?

Il existe quelques certitudes dans ce monde : les super héros ne sont plus réservés à une bande de nerds à la virginité certaine, critiquer les films de Nolan est un suicide social, Ben Affleck est meilleur en Batman qu’en Daredevil, et je n’aime pas ce que fait Zack Snyder. Mais ce dernier point pourrait être sur le point de changer. Comment ça, vous vous en foutez de ce que je pense ? Et moi qui venais d’écrire tout un papier sur la futur Snyder Cut de la Justice League…

En 2017 sortait Justice League, LE film DC censé mettre une branlée à Marvel et montrer à quel point les potes de Batman sont plus cools que ceux d’Iron Man. Bon, à moins d’avoir vécu dans une grotte depuis tout ce temps, vous savez comme moi que DC et la Warner cherchent encore leurs dents par terre. Développement chaotique, un premier réal, Snyder, qui quitte le tournage avant d’être remplacé par un Whedon en roue libre et totalement largué, histoire rocambolesque, personnages sous-exploités, opportunités manquées… bref, le film suit le chemin emprunté par les précédentes prods DC/Warner/Snyder, à savoir un (très) long métrage d’une tristesse visuelle affligeante, et dont les nombreux ralentis et effets de style ne parviennent pas à sauver une vacuité scénaristique inégalée.

C’est pas ma fau-teuuu

Alors oui, certains diront que Snyder n’est pas responsable et que chaque fois, la prod a mis son nez trop profondément dans le développement et que c’est ça qui a tout gâché, arguant du fait que Snyder serait un génie incompris. Un peu comme Uwe Boll, quoi. Mais le sujet du jour n’est pas Snyder (enfin pas complètement), non. C’est bien Justice League, qui s’apprête à être présenté à nouveau sous une forme inédite, avec plein de scènes exclusives. Et je vais même vous dire pourquoi ça pourrait bien être une excellente nouvelle. Ouais je sais, je suis trop sympa.

Justice League va avoir droit à la véritable vision du réalisateur original, c’est à dire Zack Snyder. Les mauvaises langues diront qu’on part donc pour un film monochrome de douze heures, rempli de ralentis, dans lequel Superman et Batman pleurent l’un face à l’autre, assis à une table, en pensant à leurs parents respectifs…

Enfin ça, c’est ce qu’on pouvait imaginer avant de voir arriver les derniers trailers, qui, à défaut de convaincre définitivement, ont attisé la curiosité des plus sceptiques d’entre nous.

Pour son Snyder Cut (le nom désormais officiel du projet), Zack Snyder serait parti non plus sur un film mais sur une mini-série de 4 épisodes d’une heure chacun, allant même jusqu’à reshooter un paquet de scènes avec les acteurs originaux (mais sans la moustache d’Henri Cavill). Du fignolage qui aurait tout de même coûté la bagatelle de 70 millions de dollars, pour, entre autres… 4 minutes d’images inédites. Ça fait cher la minute. Nouveau grand méchant, nouvelle histoire, nouveaux effets spéciaux, encore plus de Batffleck à l’écran, bref : que du bonheur.

En tout cas, c’est la promesse que nous fait Snyder, qui compte bien racheter sa réputation avec ce projet, aussi bien auprès des fans que de la Warner qui, si l’on en croit certaines rumeurs, ne croit plus en lui depuis un moment et ne continuait de l’utiliser qu’à cause de sa hype auprès des fanboys/girls.

Nul doute que si Snyder leur fait gagner des gazillions de dollars avec ce remake, ils reverront leur copie à son sujet… et commenceront à faire confiance aux réals de leurs films au lieu de constamment tout gâcher en foutant le nez dans la prod (on reparle de Suicide Squad ?).

T’es au max ? Au HBO MAX !

Reste à attendre 2021 et la diffusion de cette mini-série unique en son genre, sur la chaîne payante HBO MAX, pour voir si toutes les promesses sont tenues. En en tant que fan de comics et de cet univers si riche et encore si peu exploré, je dois dire que j’ai très envie que ça fonctionne. Oui je sais, vous vous en foutez, de mon avis. Mais c’est moi qui écris, et vous qui lisez, alors je fais un peu ce que je veux. Une réussite de ce projet pourrait donc représenter quelque chose d’énorme pour DC et les fans de comics, puisque cela voudrait dire une réelle émancipation artistique et la possibilité d’apporter enfin une réponse au mastodonte Marvel, qui lui a tout compris depuis belle lurette. Espérons que les épaules de Snyder supportent la pression que ça représente. Je vais l’appeler pour lui demander, tiens.