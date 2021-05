Jupiter’s Legacy sur Netflix, le projet le plus ambitieux de Mark Millar

Mark Millar évoque avec nous l’adaptation de ses comics Jupiter's Legacy sur Netflix. Interview.

Pour concurrencer Disney et ses super-héros Marvel, Netflix sort l’artillerie lourde. Depuis le 7 mai dernier, la plateforme diffuse Jupiter’s Legacy, adaptée des comics éponymes de Mark Millar. Le créateur de Kingsman et Kick-ass entend renouveler le genre, en explorant les rapports familiaux et la dure question d’héritage. Nous l’avons rencontré. Interview.

Les super-héros ont la cote. On voit de nombreuses productions du genre sur Disney+, au cinéma et même sur Netflix. En quoi Jupiter’s Legacy est-elle différente ?

Je dirais que c’est plus ambitieux que tout ce que vous avez pu voir. En 2015, j’avais imaginé une adaptation pour le cinéma. Mais on s’est rapidement rendu compte qu’il nous faudrait au moins dix longs-métrages pour raconter notre histoire. James Gunn, qui a réalisé Les Gardiens de la Galaxie, m’a dit qu’il fallait en faire une série télé, une vraie grosse série. Jupiter’s Legacy est aussi très complexe, il se passe beaucoup de choses. C’est très mature, quand on pense à une série adulte on pense à de la violence graphique ou beaucoup de nudité, avec Jupiter’s Legacy c’est très différent. C’est bien plus mature que ce j’ai pu faire auparavant, comme Kingsman ou Kick-ass par exemple. À mon sens, c’est très fort en intensité dramatique.

Quel a été le plus grand challenge de cette adaptation de vos comics ?

Je crois que c’était de trouver le bon showrunner. Vous savez, c’est comme faire confiance à quelqu’un d’autre pour votre bébé. J’ai immédiatement pensé à Steven DeKnight, j’avais adoré Spartacus et encore plus Daredevil donc réussir à le convaincre de rejoindre le projet, c’était tout simplement génial. Il ajoute cette sophistication au récit, qui selon moi était très nécessaire.

Quelle est votre scène favorite de la série ?

C’est une question très difficile. Je dirais dans l’épisode 7, quand ils vont sur l’île et que l’on a la résolution de tout ce que la série a construit auparavant. Je trouve que c’est un moment assez émouvant. J’ai regardé la série littéralement des centaines de fois et je l’ai encore regardé avec mon voisin il y a quelques jours, et cette scène continue de m’émouvoir. C’est assez touchant.

Des idées pour la saison 2…

Déjà, je vous dirais d’aller lire les comics. Ils vous donneront un aperçu de ce qui nous attend pour les prochaines années. Les choses deviennent encore plus intenses. Je suis assez confiant sur la suite des aventures et je pense que l’on sera de retour pour une saison 2. Je n’irais pas jusqu’à dire que c’est certain, mais nous croisons les doigts. Je pense que les gens vont adorer.

On suit des personnages aux idées très différentes, c’est l’affrontement de deux générations. Est-ce que c’est quelque chose que la série continuera d’explorer à l’avenir ?

Oh mon dieu oui, c’est énorme. Les deux arguments de la nouvelle génération sont légitimes. Ils se disent qu’ils ont des pouvoirs extraordinaires et qu’ils ne veulent pas uniquement empêcher des cambriolages, ils veulent sauver le monde. Ils se demandent pourquoi on laisse des gens mourir de faim en Afrique, pourquoi on ne fait rien pour empêcher le réchauffement climatique. Les humains sont en train de détruire la planète. On ne parle pas de tuer tout le monde, mais prenons les choses en main et nous ferons sans doute un meilleur boulot que les anciens. Ce sont de bons arguments, si vous avez des pouvoirs, vous pouvez faire bouger les choses. Mais cela s’oppose complètement aux arguments de leurs parents qui ne veulent pas s’investir de ce genre de responsabilités. Ils jugent que ce n’est pas vraiment leur place d’intervenir. Cette contradiction sera forcément approfondie dans la suite de l’intrigue.

C’est un peu semblable avec la situation actuelle, les nouvelles générations qui veulent bouleverser l’organisation politique…

Oui je pense que tout le monde à un certain âge, surtout en tant qu’adolescent, commence à se dire : « Attendez, j’ai hérité de ce monde, mais je ne suis pas toujours d’accord avec la manière dont les choses ont été faites. » C’est finalement une série sur une guerre des générations, les millenials contre les boomers.

Jupiter’s Legacy est à retrouver sur Netflix. Pour l’instant, la plateforme n’a pas annoncé de deuxième saison. Depuis sa mise en ligne, le vendredi 7 mai, la série de Steven DeKnight trône fièrement dans le TOP 10 des contenus les plus populaires. Reste à voir désormais si la série aura trouvé son public. Notre critique est disponible ici.

