Ratchet & Clank Rift Apart : qu’est-ce qui nous attend le 11 juin ?

Ratchet & Clank Rift Apart va bientôt sortir sur PS5. On vous propose de découvrir les dernières informations sur le jeu dans ce dossier.

Le dernier titre de la franchise Ratchet & Clank, Rift Apart, va sortir dans moins d’un mois. Si le jeu se dévoile au fur et à mesure des State of Play et autres vidéos de gameplay, il reste beaucoup de choses à mettre à plat avant la sortie du titre sur PS5. À cette occasion, nous avons pu passer un petit moment convivial avec les développeurs du jeu, qui nous ont partagé leur expérience et leurs intentions pour le jeu. De notre côté, on vous a fait le point de toutes les nouveautés apportées par Ratchet & Clank Rift Apart ainsi que de toutes les informations connues à ce jour.

Un gameplay riche des fonctionnalités de la PS5

Il n’est une surprise pour personne que Rift Apart est la seconde exclusivité PS5 à sortir depuis le lancement de la console, la première étant Returnal. Il paraît donc évident que les développeurs aient mis l’accent sur tout ce qu’a apporté la console et ses possibilités à la franchise vieille de plusieurs années. Ces améliorations se retrouvent dans tous les domaines, aussi bien au niveau des animations, que du monde ouvert, en passant par les prouesses audio.

Tout d’abord, on a déjà pu apercevoir le monde, ou plutôt les mondes, de Rift Apart en action. Ceux-ci sont colorés, vivants et surtout très denses. Mike Fitzgerald, directeur des technologies de base, a d’ailleurs expliqué que la PS5 avait transformé la manière dont les développeurs pouvaient concevoir un jeu puisqu’ils pouvaient inclure beaucoup plus d’objets à la fois, et beaucoup plus d’animations également. Une avancée rendue possible grâce au temps de chargement ultra rapide qui permet d’enrichir les environnements sans pour autant sacrifier les performances du jeu.

Le SSD ultra rapide permet également de charger n’importe quel univers presque instantanément. Une belle promesse de la part des développeurs qui permettrait une immersion sans faille aux joueurs. C’est cette fonctionnalité en particulier qui a inspiré les développeurs à jouer avec le processus de changement de dimension. Il y a fort à parier que ce projet n’aurait pas abouti de la même manière sur une console offrant moins de performances. Le jeu tourne par ailleurs en 30 fps par défaut et en 60 fps en mode performance, une solution amplement suffisante pour apprécier le jeu selon Mike Daly, directeur du jeu.

En ce qui concerne le son, qui est un élément important du gameplay, Daniel Birczynski, gérant de la partie audio, a déclaré qu’il s’agissait « de loin du bond le plus significatif en termes d’audio ». En effet, l’audio en 3D permet non seulement d’avoir une immersion optimale, mais permet aussi de conférer le sens de la hauteur et d’une localisation précise des objets aux joueurs.

L’arsenal et l’action du combat

On ne peut évidemment pas parler de Ratchet & Clank sans mentionner le côté action de la franchise. Si Marcus Smith, directeur créatif, a bien fait de rappeler que les opus les plus récents de Ratchet & Clank se voulaient plus introspectifs, Rift Apart gardera bien toute la partie action qui caractérise les premiers opus sortis sur PS2. Les combats ont d’ailleurs été repensés et retravaillés pour donner une sensation de maniabilité ultime à tous les joueurs, qu’ils soient des amateurs de toujours ou des nouveaux venus. La PlayStation 5 a également été un véritable « game changer » pour les développeurs, notamment en ce qui concerne l’arsenal. Présenté sous forme de roulette, il sera désormais très facile de changer d’arme et d’utiliser au maximum leurs compétences respectives. Cela semble donner une vraie dimension aux combats, qui paraissent plus fluides.

Les armes disponibles sont au nombre de six pour l’instant :

Shatterbomb : gant lance-grenade

: gant lance-grenade Ricochet : pistolet inspiré d’un pinball, avec une bille qui ricoche sur les ennemis

: pistolet inspiré d’un pinball, avec une bille qui ricoche sur les ennemis Negatron Collider : pistolet projetant un rayon laser traversant

: pistolet projetant un rayon laser traversant Burst Pistol : pistolet simple

: pistolet simple Enforcer : pistolet à double canon

: pistolet à double canon Topiary Sprinkler : gant qui permet de transformer ses ennemis en végétation

Les développeurs ont fait part de leurs impressions concernant la DualSense, qui semble avoir été créée pour le jeu. Les gâchettes adaptatives vous donneront la possibilité d’utiliser vos armes de plusieurs manières. Si on prend l’exemple de l’arme « The Enforcer », celle-ci tire avec un seul canon en appuyant légèrement sur la gâchette, et avec deux canons mais plus lentement en appuyant plus fort. La manette donne donc un côté versatile que l’on peut retrouver sur certaines des armes, renforçant le côté stratégique des combats.

Rivet, l’alter ego féminin de Ratchet

Une autre des principales nouveautés du titre Rift Apart est l’intégration d’un nouveau personnage du nom de Rivet qui tient particulièrement à cœur à Lindsay Tompson, animatrice cinématique principale, et à Lauren Mee, auteure principale. On a pu la voir notamment lors de la vidéo de gameplay du dernier State of Play. Il s’agit d’une Lombax femelle, sans grande connexion avec Ratchet si ce n’est qu’elle joue un rôle primordial dans la dualité qui les oppose et les rapproche. L’héroïne occupera ainsi un rôle central dans l’aventure Rift Apart.

Elle a été créée avec beaucoup d’attentes, notamment au niveau de sa personnalité. Les développeurs ont souhaité rendre une image d’elle décalée, timide, loyale, avec une forte tête mais jamais sombre ou cruelle. En tant que guerrière de la résistance elle présente des caractéristiques prédisposées au combat. Rivet a donc été pensée comme un personnage principal, et non figuratif ou secondaire, avec une personnalité profonde et de réels atout à apporter à la franchise.

Concernant son physique, elle arbore un signe distinctif plutôt marqué, à savoir un bras en acier. Elle possède également un marteau spécial lui faisant office d’arme. À la question de savoir si Rivet avait été créée pour démonter l’idée d’un certain validisme dans le jeu vidéo, les développeurs ont répondu que tous les personnages de Ratchet & Clank sont par définition des héros que personne n’attend. Ils ont tous un profil qui ne les prédisposent pas forcément en tant que héros, et pourtant, ils arrivent toujours à parvenir à leurs fins.

Une richesse narrative et musicale plus affirmée

Enfin, Ratchet & Clank Rift Apart aura une identité plus marquée et plus travaillée que les précédents opus, notamment grâce au processus de changement de dimension. Chaque planète et chaque dimension dépeinte aura une atmosphère bien à elle et qui se différencie non seulement grâce à ses habitants et caractéristiques visuelles, mais aussi par son atmosphère musicale. Marcus Smith a par ailleurs précisé que le but était d’offrir aux joueurs une expérience réellement unique et le sentiment de vraiment visiter les planètes. Le compositeur, Mark Mothersbaugh, a ainsi pu s’inspirer du trafic routier, comme de l’idée d’un « délicieux petit-déjeuner », ou encore des rêves, bons comme mauvais, pour donner une identité marquée à chaque endroit visité par les héros.

En ayant pu assister à une vidéo de gameplay exclusive, on a pu également constater que l’identité visuelle empruntait beaucoup au septième art, tant les transitions entre les cinématiques et le gameplay étaient harmonieuses. Ratchet & Clank a plus l’air d’un film d’animation interactif que d’un jeu vidéo traditionnel. Lindsay Thompson a d’ailleurs révélé que, si le jeu est souvent comparé aux films Disney Pixar, c’est sûrement parce que ceux-ci sont à la fois « une inspiration et une aspiration » avant d’ajouter qu’une « excellente histoire ne devrait pas reposer seulement sur les mots ».

En effet, la narration d’un jeu vidéo passe avant tout par la crédibilité de ses personnages, surtout en ce qui concerne leurs émotions. Si l’on sait que Rivet a eu une attention toute particulière des équipes d’animation, c’est également le cas de autres personnages, dont Ratchet. Les équipes ont travaillé à lui donner plus de réalisme avec une fourrure qui réagit au vent, mais aussi « plus d’émotions, plus de charme ».

