Les séries renouvelées en 2021 sur Netflix, Prime Vidéo et Disney+

Voici les séries qui reviendront cette année sur Netflix, Amazon Prime, Disney+ et OCS.

En 2021, les plateformes vont étoffer leurs catalogues respectifs avec des séries inédites. Cette année sera aussi l’occasion pour Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ d’offrir à leurs séries phares de nouvelles saisons. Voici un tour d’horizon de ce que nous réserve cette nouvelle année.

Un programme chargé pour Netflix

Stranger Things — saison 4

From Russia with love… pic.twitter.com/ZWEMgy63Et — Stranger Things (@Stranger_Things) February 14, 2020

Sur Netflix, en 2021, on aura le droit à pas mal de nouveautés, mais pas que. La plateforme devrait nous offrir de nouvelles saisons de nos productions préférées à commencer par la plus célèbre d’entre elles. D’abord prévue en fin d’année 2020, la sortie de la quatrième saison de Stranger Things a été repoussée, Covid-19 oblige. Le tournage a repris en octobre dernier, ça colle avec une sortie en octobre ou novembre prochain. On avait l’habitude de découvrir les nouveaux épisodes de Stranger Things à la période d’Halloween, elle devrait arriver à temps pour nous faire frissonner. Côté intrigue, on n’en saura malheureusement pas beaucoup plus puisque Netflix garde le secret sur la suite des aventures de nos personnages préférés. On sait déjà que Hopper sera de retour et qu’il explorera les contrées glaciales de la Russie. Le personnage est retenu prisonnier, à en croire la vidéo partagée par Netflix il y a quelques mois. Pour le reste de la bande, on sait déjà que Will, Jonathan, Joyce et Eleven ont fait route vers une autre ville, laissant derrière eux Mike, Nancy et Dustin.

The Witcher — saison 2

This page from the Witcher Season 2 script shows the next season isn't holding back. pic.twitter.com/O2ucSltlls — NX (@NXOnNetflix) December 22, 2020

Victime de la pandémie, puis de la blessure de son acteur principal, The Witcher a du revoir ses plans. Si la deuxième saison était prévue pour début 2021, elle pourrait finalement n’arriver qu’à la fin de cette année. Moins fragmentée que la première saison, cette nouvelle salve d’épisodes reprendra l’histoire là où les scénaristes nous avaient laissés. Le synopsis a été dévoilé en octobre dernier « Convaincu de la mort de Yennefer durant la Bataille de Sodden, Geralt de Riv emmène la Princesse Ciri dans le lieu le plus sûr qu’il connaisse, la maison de son enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois du Continent, les elfes, les humains et les démons luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la jeune fille de quelque chose de bien plus dangereux : le mystérieux pouvoir qu’elle possède en elle. »

Lupin — partie 2

C’est le phénomène de ce début d’année. Diffusé depuis le 7 janvier sur Netflix, Lupin sera retour pour de nouveaux épisodes. Les cinq prochains épisodes sont déjà tournés et il faudra visiblement s’attendre à retrouver le gentleman cambrioleur assez rapidement. Pour cette deuxième partie, Louis Letterier a cédé la place à deux nouveaux réalisateurs dont la plateforme devrait bientôt annoncer les noms. On garde donc un œil sur Lupin qui pourrait aussi avoir le droit à une seconde saison. Vu le succès que la série connaît en France, mais aussi ailleurs, nul doute que Netflix et Gaumont continueront l’aventure.

Umbrella Academy — saison 3

Oh my god! We're back! Again! It's official. Production for S3 of The Umbrella Academy begins in February pic.twitter.com/tZxyezzCOc — Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) November 10, 2020

Forte du succès de ses deux premières saisons, Umbrella Academy va revenir sur nos écrans. Si Netflix n’a pas encore donné de date de diffusion, se contentant de dire qu’elle arrivera prochainement, il faudra sûrement s’attendre à retrouver la série cette année. Comme une seule petite année séparait la diffusion de la première et la deuxième saison, cela semble logique que 2021 soit l’année choisie par la plateforme pour faire revenir la petite famille. D’ailleurs, Netflix s’est récemment fendu d’un tweet pour relancer l’intérêt des fans. On y découvre la Sparrow Academy avec de nouveaux personnages. En changeant le passé, nos héros ont aussi affecté le présent et finalement rayé l’Umbrella Academy de la carte.

Mortel — saison 2

Cocorico ! Une deuxième série française avait créé l’événement à sa sortie et est donc attendue avec impatience pour les abonnés Netflix. Diffusée en novembre 2019, Mortel par Frédéric Garcia n’a pas dit son dernier mot et sera de retour cette année. Déjà tournée, la production made in Netflix devrait rejoindre le calendrier Netflix dans les prochains mois. Comme à son habitude, la firme de Reed Hastings s’est contenté d’annoncer qu’elle reviendrait prochainement sur nos écrans, courant 2021.

Un clap de fin sur OCS

Euphoria — épisode spécial

La série phénomène va revenir en 2021, pas pour une deuxième saison, mais bien pour un épisode spécial. Si la première partie sortie le 6 décembre, était consacrée à Rue, la seconde s’intéressera à Jules. La date de diffusion est fixée au 24 janvier prochain. Quant à la deuxième saison, il faudra encore patienter un peu puisque le tournage n’a pas encore commencé. Ce sera donc au plutôt en 2022.

Insecure — saison 5

Very excited to film our fifth and final season! We couldn’t have told a complete story without the tremendous support of our audience and the faith of @HBO. See y'all soon! #InsecureHBO https://t.co/3gsoDwSGDR — Issa Rae (@IssaRae) January 13, 2021

La série culte d’Issa Rae va se terminer. Après cinq saisons, Insecure s’apprête à tirer sa révérence, pour notre plus grand malheur. Les aventures comiques de la jeune femme se clôtureront cette année même si aucune date n’a encore été communiquée par HBO. Le tournage n’ayant pas encore commencé, il faudra sans doute patienter jusqu’à la fin de l’année pour voir cette conclusion.

Perry Mason — saison 2

D’abord pensée comme une mini-série, Perry Mason aura finalement le droit à une seconde saison. La série HBO devrait revenir cette année sur nos écrans et explorera une toute nouvelle enquête. Perry Mason sera incarné par Matthew Rhys, comme c’était déjà le cas pour la première salve d’épisodes. Si les premières aventures de Perry Mason étaient tirées de l’imaginaire des scénaristes, cette deuxième saison s’appuiera sur les romans d’Erle Stanley Gardner.

Des superhéros et des naufragées sur Prime Video

The Wilds — saison 2

Same, we're gonna binge through season 2 in like a single day — Prime Video (@PrimeVideo) January 17, 2021

Pour clôturer son année 2020 en grande pompe, Amazon Prime Vidéo a dévoilé une nouvelle série de son cru. Baptisée The Wilds, elle suivait les aventures d’adolescentes échouées sur une île déserte. Rapidement, la plateforme a annoncé que celle-ci serait renouvelée pour une saison 2 et visiblement elle arrivera en 2021. Si on en sait encore que très peu sur cette nouvelle salve d’épisodes, ce sera sans doute l’occasion pour les scénaristes de présenter plus détail une nouvelle île : Twilight of Adam. Pour l’instant, la plateforme n’a pas donné de date diffusion, mais on peut imaginer que celle-ci sera fixée avant la fin de l’année.

The Boys — saison 3

Dans la guerre des super-héros sur les plateformes SVOD, c’est Amazon Prime qui décroche la palme de l’originalité. La plateforme nous régale depuis bientôt deux ans avec les aventures de ses super-héros déjantés et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Butcher et sa bande feront sans doute leur rentrée en septembre, comme c’était déjà le cas cette année.

The Expanse — saison 6

Alors que la diffusion de la cinquième saison a à peine débuté, The Expanse est déjà renouvelée par Amazon. La sixième saison sera en revanche la dernière et devrait arriver en 2021, si tout va bien. Le tournage sera lancé ce mois-ci.

Une guerre des étoiles sur Disney+

The Mandalorian — saison 3

Ahsoka, a new Original Series, starring @RosarioDawson and set within the timeline of #TheMandalorian is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/SH78By0Id3 — The Mandalorian (@themandalorian) December 10, 2020

Mando aura le droit à une troisième saison sur Disney+. La série Star Wars, première à bénéficier d’une diffusion sur la plateforme, a été sans surprise renouvelée par la firme. Si on ne sait pas encore quand elle rejoindra le catalogue de Disney+, on peut imaginer que cela se fera cette année. En décembre une autre série estampillée Star Wars sera diffusée, The Book of Boba Fett, il faudra donc s’attendre à retrouver le chasseur de prime dès la rentrée. On restera tout de même prudents puisque la diffusion pourrait aussi avoir lieu au début de l’année 2022.