Samsung Galaxy S21 vs Galaxy S20 : Les mêmes, ou presque

Annoncé le 14 janvier dernier lors de sa traditionnelle conférence Unpacked, le Samsung Galaxy S21 devrait sans surprise s’imposer comme l’un des succès commerciaux de l’année sur le secteur du smartphone premium. Mais vaut-il réellement la peine de délaisser son prédécesseur le Galaxy S20, sorti moins d’un an plus tôt ? On fait le point.

Design : pas de grande différence

Sur le plan esthétique, Samsung n’a pas beaucoup innové en imaginant le profil de son S21. À l’avant, il est d’ailleurs difficile de distinguer le flagship du Galaxy S20. Avec leur dalle plate de 6,2 pouces, leur unique poinçon central et leurs bordures, quasi inexistantes, les deux smartphones assument leur lien de parenté. Seule leur face arrière permet finalement de les différencier. Le Galaxy S21 embarque ainsi un bloc photo largement plus imposant, qui a l’originalité de déborder sur la tranche gauche du téléphone. En termes de coloris aussi, Samsung joue l’originalité cette année, avec des tons argentés, noirs, blancs, violets et roses, tandis que le S20 se décline en gris, bleu et rose.

Écran : identique… mais différent

Malgré deux écrans Dynamic Amoled de 6,2 pouces, Samsung opère quelques changements sur l’écran de son S21. Au niveau de sa résolution d’abord, là où le S20 bénéficiait du Quad HD+ (1440×3200), le S21 se “contente” du FHD+. Un retour en arrière sans doute imperceptible à l’œil nu, mais qui pourrait décevoir les puristes. Hormis cela, les deux écrans jouent des coudes, avec un taux de rafraichissement à 120 Hz, assurant aux smartphones une fluidité optimale, ainsi qu’une prise en charge du HDR10+.

Sous le capot : le S21 l’emporte

Malgré une architecture et un design très similaire, c’est bel et bien au niveau de ses composants internes que le S21 bénéficie de quelques améliorations de la part du géant coréen. Tandis que le S20 sorti l’année dernière, s’appuyait sur un Exynos 990, le Samsung Galaxy S21 bénéficie de la toute dernière génération de processeur maison, avec un Exynos 2100. Côté RAM, le S21 se contente d’une configuration unique de 8 Go, là où le S20 bénéficiait d’une variante supplémentaire à 12 Go. Une spécificité qui ne devrait pas se ressentir à l’usage promet Samsung, grâce aux multiples optimisations logicielles de son nouveau fleuron. Enfin côté stockage, le S21 abandonne l’extension de mémoire via MicroSD, mais propose désormais une configuration à 256 Go de mémoire. Une option largement suffisante à l’heure du cloud.

Autre amélioration notable sur le S21, la prise en charge native et généralisée de la 5G. Sortie l’année dernière, la gamme S20 s’était montrée encore timide avec la nouvelle norme mobile, en proposant sa prise en charge uniquement sur certains modèles, fatalement plus onéreux. Cette année, Samsung a fait le choix de démocratiser la 5G sur l’ensemble de ses smartphones Galaxy S. Une évolution logique et nécessaire pour une gamme premium.

Autonomie : du pareil au même

Tout comme Xiaomi et Apple, Samsung a décidé cette année de retirer les chargeurs de ses boîtes de smartphones, dans l’objectif de réduire son impact environnemental (et de réaliser quelques bénéfices supplémentaires via la vente annexe de blocs charge). La gamme S21 est donc la première à inaugurer cette nouvelle mesure, en proposant uniquement un câble USB-C vers USB-A dans sa boîte. Passé ce petit détail matériel, les Galaxy S21 reprendront à la lettre les caractéristiques des S20, avec une batterie identique de 4000 mAh, et une recharge filaire rapide à 25W. Tout comme son prédécesseur, le nouveau flagship de Samsung intégrera aussi la charge sans-fil 15W, ainsi que le désormais traditionnel Power-share, ou charge inversée 4,5W. Les améliorations logicielles du S21 devraient malgré tout permettre au smartphone de ne pas perdre en autonomie, malgré sa gestion de la 5G, plus gourmande en ressources.

Photo : on prend les mêmes et on recommence

Fort du succès de son impressionnant appareil photo sur le S20 Ultra, Samsung a préféré jouer la sécurité cette année, en intégrant un bloc identique à son S21. Un “recyclage” qui n’enlève rien à l’impressionnant triple capteur dorsal du smartphone, de 12 Mpx + 64 Mpx (téléphoto) + 12 Mpx (UGA). En revanche, le constructeur s’est focalisé sur certaines améliorations logicielles pour parfaire l’expérience utilisateur et enrichir son S21. Le flagship bénéficie ainsi d’un nouveau mode Réalisateur lors des prises de vues vidéo (jusqu’à 8K en 24 fps), capable d’activer simultanément tous les capteurs afin de pouvoir réaliser par la suite un montage avec différentes focales. Toujours en vidéo, le mode Action-Cam super stabilisé permet désormais la prise en charge du 1080p en 60 fps.

Prix : mieux, pour moins cher

Proposé en avec une RAM unique de 8 Go, le Samsung Galaxy S21 est proposé à partir de 859€ pour sa version 128 Go, et jusqu’à 909€ pour sa version 256 Go. Un tarif évidemment élevé, mais qui reste pourtant plus abordable que ne l’était le S20 au moment de sa sortie. En effet, le modèle antérieur avait été annoncé à partir de 909€ (version 128+8 Go), et jusqu’à 1009€ pour la version 128+12 Go.

