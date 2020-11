La saison 4 de Stranger Things s’est récemment enrichie de huit nouvelles têtes pour son casting, dont Robert Englund. Si ce nom ne vous dit rien, il vous suffira de voir son visage pour reconnaître immédiatement Freddy Krueger, un tueur iconique des films d’horreurs des années 1980.

Comme toutes les autres productions télévisuelles ou cinématographiques, Stranger Things et sa saison 4 ont pris du retard à cause de la pandémie de la Covid-19. Heureusement, la série de Netflix donne de temps en temps de bonnes nouvelles, qui laissent transparaître une saison 4 potentiellement capable de relever le niveau d’une série dont certains pensent qu’elle commencent à s’essouffler. Aujourd’hui, pas moins de huit nouveaux venus ont été annoncés pour le casting de ce quatrième chapitre, dont l’interprète d’un personnage pittoresque du cinéma d’épouvante des années 1980.

Parmi les huit petits nouveaux de cette saison 4, on retrouve en effet Robert Englund. Le rôle le plus célèbre de cet acteur américain né en 1947 n’est autre que celui de Freddy Krueger, un tueur défiguré et armé de griffes créé par le réalisateur spécialiste des films d’horreur et des slasher Wes Craven. Apparu pour la première fois dans Les Griffes de la Nuit (1984), ce tueur en série a la petite manie d’attaquer ses victimes pendant leurs rêves, ce qui le rend particulièrement redoutable. Depuis 1984, Freddy a fait l’objet de neuf films, dont un remake (sa dernière apparition, en 2010) et a indubitablement sa place dans le Panthéon des personnages classiques de l’horreur. Rien d’étonnant à ce qu’il rejoigne Stranger Things, quand on sait que la série est en réalité une déclaration d’amour aux années 1980, qu’il s’agisse de son ambiance ou de ses films.

Robert Englund aura un rôle assez proche de celui de Freddy, puisqu’il incarnera un tueur psychopathe nommé Victor Creel, qui a séjourné dans un hôpital psychiatrique suite à un crime infâme commis dans les années 1950. Parmi ceux qui l’accompagneront, on retrouve Joseph Quinn (Howards End), Jamie Campbell Bower (Twilight), ou encore Tom Wlaschiha ( Jaqen H’ghar dans Game of Thrones).

let's give our new cast members a big hawkins welcome. roll call 🗣 [thread] — Stranger Things (@Stranger_Things) November 20, 2020

Nul doute que la saison 4 abusera une fois de plus des références à la culture populaire des années 1980. On ignore cependant pour le moment sa date de sortie.