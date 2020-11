À l’occasion des fêtes de Halloween, Netflix a diffusé un montage des différents monstres aperçus dans la première saison de « The Witcher. » Deux images inédites de la saison 2 encore en tournage s’y sont cachées !

Dans la description de la vidéo ci-dessus, Netflix nous prévient : « Gardez vos yeux ouverts pour ces quelques douceurs … car vous n’aurez pas envie de rater ce qui s’y cache. » A l’occasion des fêtes de Halloween, la plateforme de streaming a diffusé un montage des créatures combattues par son très populaire chasseur de monstres, le Sorceleur Geralt de Riv, au son de la célèbre chanson de 1962, « Monster Mash« , interprétée par Bobby « Boris » Pickett et les Crypt-Hikers. Cette « purée de monstres » fait évidemment la part belle au dragon doré, au sylvain, Torque, à la striga ou encore à la kikimora de la saison une. Elle cache bien, par ailleurs, quelques images inédites issues de la saison deux de la série, encore en tournage.

La première image, d’à peine une seconde à 0:15, est très sombre. Mais en accentuant la luminosité, on peut y percevoir une sorte d’araignée squelettique surmontée d’un globe oculaire. La seconde, à 0:30, montre un cadavre, lui aussi squelettique, à trois têtes. Ces deux nouvelles images restent néanmoins trop pauvres en information pour en déduire quoi que ce soit de leur contexte narratif. Concernant la saison deux, prévue pour 2021 (si tout va bien), on sait déjà de nombreuses choses. Au début du mois d’octobre, Netflix avait dévoilé de premières photos – notamment de Henry Cavill, alias Geralt de Riv, dans une nouvelle armure scintillante – mais aussi de premières indications sur le synopsis. Le Sorceleur et sa nouvelle protégée, Ciri, se retireront à Kaer Morhen – forteresse des sorceleurs – où le premier apprendra à la seconde comment contrôler son pouvoir. En parallèle, Yennefer, passée pour morte, va tâcher de récupérer ses forces et de s’inclure dans les luttes intestines qui secoueront le Continent. Enfin, Netflix nous avait appris que Cavill, Freya Allan et Anya Chalotra seraient rejoints au casting par deux nouveaux acteurs : Carmel Laniado, qui jouera Violet, et Joel Adrian, qui campera un sorceleur du nom de Hemrik.