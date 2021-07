Loki épisode 5 : qui pourrait être l’antagoniste de la série ?

Une semaine, c’est le temps qui nous sépare de la conclusion de Loki sur Disney+. Ce mercredi, la plateforme a dévoilé le cinquième et avant-dernier épisode de sa série du moment. On revient sur les détails qu’il ne fallait pas louper.

Dans moins de 7 jours, Loki fera ses adieux sur Disney+. Le dieu de la malice va prendre un repos mérité, après six semaines de bons et loyaux services. Mais à l’approche de cette conclusion de nombreuses questions restent en suspens. Fort heureusement, quelques indices ont été disséminés dans ce cinquième épisode. On fait le point sur les détails qu’il ne fallait pas louper.

***ATTENTION SPOILERS SUR L’ÉPISODE 5 DE LOKI ***

Le Retour de Thanos ?

Le Titan fou n’a pas fini de faire parler de lui. Après avoir été brièvement mentionné par Mobius dans l’épisode 4, le personnage est à nouveau au cœur d’un clin d’œil. Dans le néant, nos personnages évoluent à côté de carcasses de véhicules. Parmi les débris, on retrouve notamment un hélicoptère estampillé Thanos. S’il ne s’agit sans doute pas là de l’annonce de son retour dans le MCU, on peut néanmoins s’interroger sur la présence d’un tel élément de décors dans la série. Dans le comics “The Cat and the Cosmic Cube”, Thanos utilise un hélicoptère jaune pour se déplacer et s’emparer du Tesseract. La séquence est depuis devenue un mème auquel les créateurs ont sans doute voulu rendre hommage. On imagine mal Marvel faire revenir le grand méchant de son univers cinématographique à bord de l’un de ses bolides. D’ailleurs, on ne devrait logiquement pas le recroiser puisque la saga de l’Infini est définitivement bouclée et que Marvel s’attaque désormais au multivers et au temps.

Bientôt une première apparition de Kang

Depuis plusieurs semaines, les spectateurs s’attendent à le voir débarquer. Il faudra visiblement attendre encore un peu pour découvrir qui se cache derrière cette immense supercherie qu’est la TVA. Le réel antagoniste de la série n’a pas encore montré son visage pourtant déjà les théories et hypothèses fusent sur la toile. Un élément de ce nouvel épisode pourrait confirmer ce qui se murmure depuis quelques semaines déjà. En effet, la présence du monstre nuageux Alioth n’est sans doute pas une coïncidence. Dans les comics, son histoire est associée à celle d’un certain Kang le Conquérant. Alioth est la première entité à avoir réussi à se libérer des contraintes du temps et son empire s’étend jusqu’aux limites de celui de Kang. Après avoir maîtrisé Alioth, nos personnages découvrent une cité cachée qui pourrait donc être le repère de Kang et donc de celui qui manipule la TVA depuis des années. Pour rappel, Kang sera incarné par Jonathan Majors dans Ant-man et la Guêpe : Quantumania qui doit sortir en 2023, une introduction dans Loki aurait donc tout son sens. Reste que cela ne présage rien de bon pour nos personnages qui, s’ils doivent vraiment affronter Kang, n’en sortiront sans doute pas indemnes.

Thor en grenouille

Le frère de Loki est aux abonnés absents, mais la série ne se prive pas de faire quelques références au personnage ici et là. Après avoir appris que le nexus de Kid Loki est la mort de son frère, tué de ses propres mains, les spectateurs ont pu découvrir quelques éléments qui font référence au dieu de la foudre. En plus du marteau, qui apparaît rapidement à la caméra, on aperçoit une grenouille qui porte la cape de Thor. Il s’agit de Throg, le personnage des comics apparu pour la première fois dans Thor Vol.1 #364 en 1986. Il s’agit d’une ancienne star de football universitaire qui a été maudite par une magicienne et qui se retrouve transformée en grenouille. Il va devenir membre des Avengers domestiques.

Pas de scène post-crédit

Rien ne sert de patienter plusieurs minutes après la fin de l’épisode, Marvel n’a pas inclus de scène post-crédit dans son avant-dernier épisode. Le but est évidemment de faire monter la pression avant la tant attendue conclusion des aventures du dieu de la malice.

Rendez-vous donc la semaine prochaine pour le sixième et dernier épisode de Loki sur Disney+. En attendant, vous pouvez voir ou revoir le début de la série sur la plateforme, ainsi que toutes les productions de la maison des idées (ou presque).

