Dossier Spécial vacances : Découvrez 5 jeux d’extérieur ou jeux d’ambiance Made in France

Parce que cette année, l'été rimera avec convivialité et plaisir de se retrouver, découvrez cinq jeux français qui fleurent bon les vacances, les apéritifs, la détente, les retrouvailles entre proches… 5 jeux qui méritent une place dans votre valise !

© Photo by Markus Spiske from Pexels

Pigeon Pigeon

Voici un jeu de quiz dans lequel vous pigeonnez les autres joueurs en inventant des fausses réponses bidons, drôles mais crédibles. Pigeon Pigeon stimule votre imagination, votre humour et votre sens du bluff. Idéal en famille ou entre amis, ce pur jeu d’ambiance sera un compagnon parfait pour vos soirées d’été (de 4 à 10 joueurs).

Pourquoi on l’aime : Les parties sont rapides, les règles expliquées en 1 minute, le jeu est fabriqué en France, et on apprend des choses en jouant !

Pilto

Pilto est un jeu simple, ludique et super convivial. Il peut se jouer sur n’importe quel terrain meuble et un tout petit espace suffit pour y jouer. Pilto est votre allié pour un apéro entre amis réussi ! Que ce soit sur la plage, dans un jardin ou bien même chez vous sur un lit double ou un tapis. Lancez, placez et gagnez !

Pourquoi on l’aime : Rebondissements et cris de joie assurés. Le jeu est adapté à tous et entièrement fabriqué en France.

Mimetix

Voici le premier jeu de mime des expressions françaises pour se fendre la poire. Mimez et faites deviner le maximum d’expressions à vos coéquipiers ! Un concept simple mais diablement efficace pour briser la glace et finir copains comme cochons. Le plus drôle ? Les réponses des joueurs qui s’emmêlent les pinceaux pour restituer l’expression exacte.

Pourquoi on l’aime : Son format mini + sa mise en place hyper rapide + on peut y jouer en petit comité ou en bande, avec des ados ou des grands-parents.

Jauq

Sport populaire des années 1950, le jokari est de retour ! Avec 2 raquettes, un socle en béton recyclé, une balle reliée par un élastique, le set imaginé par Jauq se transporte facilement dans son sac pour jouer partout, seul ou à plusieurs. Un jeu qui rappelle la réplique de Jean Dujardin dans OSS 117 : “T’es mauvais Jack !”

Pourquoi on l’aime : sport de plein air ludique permettant de passer des bons moments entre amis mais aussi de se défouler pour les plus sportifs.

La détanque

La traditionnelle pétanque est trop technique pour vous ? Le Molkky commence à vous lasser ? Alors adoptez la détanque pour animer votre été. C’est simple comme bonjour : lancez vos gros dés en bois à la place des boules de pétanque et tirez parti des Super Pouvoirs ! Rebondissements assurés pour ce jeu autant addictif que l’apéro qui va avec !

Le petit plus : un jeu fun, original, 100% Made in France, avec des éco-valeurs fortes et assumées.

