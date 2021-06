Quel est le meilleur aspirateur Dyson ? Comprendre la gamme pour bien choisir

Vous avez envie d'investir dans un aspirateur-balai de Dyson mais vous hésitez sur le modèle. Voici un guide pour vous aider à faire votre choix en fonction de vos besoins.

S’il y a bien un constructeur qui a réussi à rendre l’électroménager cool, c’est bien Dyson. Entre design innovant, technologies de pointe et qualité indéniable, les aspirateurs Dyson, sont aujourd’hui connus et reconnus pour leur qualité. Dyson a en revanche un problème : sa gamme d’aspirateurs est particulièrement complexe. La catalogue abrite non seulement plusieurs modèles V8, V10, V11, etc., mais chaque modèle est lui-même proposé en plusieurs versions aux dénominations pas toujours claires : Absolute, Absolute Extra, parquet, etc. Nous vous proposons donc ici un guide pour choisir le modèle qui conviendra le mieux à vos usages ainsi que toutes les informations importantes pour bien comprendre les gammes.

Dyson V10 Absolute : notre recommandation

Commençons pour le modèle qui nous semble aujourd’hui le meilleur rapport qualité prix de la gamme : le V10 Cyclone. Cet aspirateur-balai est aujourd’hui au cœur de la gamme, et c’est lui qui offre aussi le meilleur équilibre au niveau de ses prestations. Comme son nom l’indique, il utilise le moteur V10. Lancé en 2018, ce moteur est une évolution du V8 de 2016 et la principale amélioration tient dans une puissance d’aspiration augmentée de 60% par rapport au modèle précédent grâce à une vitesse pouvant atteindre 125 000 tours par minute. Un gain de confort notable dans certaines circonstances et notamment sur les surfaces comme les tapis et la moquette où la puissance est une composante importante pour arracher les saletés et autres miettes.

L’autre avantage de ce dernier est une autonomie supérieure grâce à une batterie plus performante. Selon Dyson, il peut ainsi aspirer pendant 60 minutes, c’est un peu moins en pratique, mais l’autonomie est suffisante pour la plupart des intérieurs. Seuls les plus grands appartements et les plus grandes maisons devront sans doute passer l’aspirateur en deux fois. Si c’est votre cas, rassurez-vous, il y a une solution pour vous, on vous en parle plus bas. Par ailleurs, le V10 dispose de 3 modes d’aspiration, contre 2 sur les modèles antérieurs, ce qui est idéal pour économiser de la batterie justement puisque l’on peut jouer plus finement sur la puissance en fonction de ses besoins.

Historiquement décliné en plusieurs versions, le Dyson V10 n’est aujourd’hui officiellement distribué que dans une seule configuration : V10 Absolute. Cette dernière est accompagnée de 5 brosses ou embouts : le long suceur, le rouleau de nettoyage doux, l’accessoire deux en un (pour voiture notamment), la mini brosse motorisée et la mini brosse douce. Le chargeur ainsi que le support mural sont aussi inclus. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test du Dyson V10.

Pourquoi le recommandez-vous ?

Le V10 est selon nous l’aspirateur qui trouve le meilleur équilibre chez Dyson actuellement. Il allie puissance, autonomie et polyvalence tout en arrivant à maintenir un prix relativement doux par rapport au reste de la gamme du constructeur britannique. Il permet d’obtenir le cœur de l’expérience Dyson, sans forcément payer le prix fort pour quelques améliorations certes appréciables, mais dispensables. C’est le modèle qui conviendra au plus grand nombre d’utilisateurs et le choix naturel dans la gamme.

Dyson V15 : pour ceux qui veulent le top

Lancé début juin 2021, le Dyson V15 est l’aspirateur le plus complet de Dyson, forcément, c’est le plus récent. Il ajoute deux éléments intéressants : un laser sur l’une des brosses pour mettre en lumière la poussière et s’assurer que l’on est bien passé partout ; ainsi qu’un détecteur de particules qui va calculer de nombres et les tailles des poussières aspirées pour déterminer quand une pièce est propre. Cela rend la corvée de l’aspirateur assurément plus ludique.

Un nouveau moteur lui permet également d’être légèrement plus puissant que le précédent V11, de l’ordre de 10% selon Dyson, ce qui en pratique ne fera pas énormément de différence. On y retrouve également toutes les fonctionnalités lancées sur le V11 donc l’adaptation automatique de la puissance d’aspiration en fonction de la surface. Fort sur tapis ou moquette, plus doux sur du parquet. C’est aussi une façon pour Dyson de préserver l’autonomie de son engin.

Sur l’autonomie justement, Dyson promet 60 minutes sur une seule charge. Là encore, ces chiffres dépendent sensiblement de l’utilisation que vous en faites, mais il faut retenir que celle-ci se montre suffisante pour tous les logements de petite et moyenne taille. Du moins si c’est en ligne avec les 60 minutes promises sur les modèles précédents. On confirmera cela dans un test ultérieurement afin d’en avoir le cœur net.

Le V15 est aujourd’hui disponible dans une seule configuration : Absolute, avec 9 accessoires dont 6 brosses et suceurs et donc cette brosse équipée d’un laser. À noter également la présence d’une brosse autodémêlante particulièrement prisée de ceux qui partagent leur maison avec des animaux domestiques.

Le Dyson V15 en résumé

C’est le dernier aspirateur Dyson en date

Toutes les brosses

La brosse “laser” et le calcul des poussières absorbées

Toutes les innovations déjà présentes sur le V11

Dyson V15 est disponible sur la boutique Dyson pour 699 euros

Dyson V11 : pour les grandes maisons (mais pas que)

Entre le V10 et le V15 vient s’intercaler le Dyson V11. Contrairement aux deux modèles évoqués précédemment, c’est la V11 est disponible dans plusieurs configurations. C’est donc ce modèle qui peut s’adapter le plus finement à vos besoins. Dans un catalogue composé du V15 et du V10, l’une d’elles est particulièrement pertinente : L’Absolute Extra Pro. Outre son coloris or assez sexy, elle est livrée avec une seconde batterie ce qui permet de porter l’autonomie totale de l’aspirateur à 120 minutes (60 minutes par batterie). C’est évidemment le candidat idéal si votre logement est suffisamment grand pour ne pas pouvoir être nettoyé en 60 minutes d’aspiration.

Pour le reste, le Dyson V11 offre une puissance légèrement inférieure à celle du V15, mais sensiblement supérieure à celle du V10. De plus, comme évoqué sur le V15, c’est le modèle qui a été le premier capable d’ajuster automatiquement sa puissance en fonction de la surface, ce qui permet d’améliorer l’autonomie générale. C’est aussi, à l’usage, un gain de confort si vous alternez souvent entre différentes surfaces, du parquet à un tapis par exemple. De plus, le V11 est monté d’un écran LCD qui affiche l’autonomie restant le mode de puissance utilisé. C’est aussi un plus.

Si vous tenez à ces fonctionnalités, le V11 peut être une bonne alternative par rapport au V10 à condition que vous ayez un peu plus de budget à consacrer à l’achat de votre aspirateur-balai. Vous aurez deux options de configurations : Absolute Extra ou Torque Extra, la première ajoutant le rouleau de nettoyage doux (pour les parquets principalement) aux 9 autres accessoires déjà présents. Comptez toutefois 50 euros pour cette seule brosse. Faites l’impasse si vous n’avez pas de parquet.

Le Dyson V11 en résumé

La version Extra Pro (avec deuxième batterie) est la plus pertinente

Mais l’adaptation automatique au type de sol est pratique par rapport au V10.

Tout comme l’écran LCD, pratique, mais pas indispensable.

Les autres modèles

Dyson propose deux autres modèles à son catalogue pour des usages un peu plus niche. En haut de la gamme se retrouve la Dyson Outsize. Il s’agit pour résumer d’un V11 avec une brosse 25% plus large, un collecteur 150% plus grand et la brosse laser en prime. C’est donc aussi un bon candidat pour les grandes maisons et les grandes pièces d’autant qu’il est lui aussi livré avec une seconde batterie pour là encore 2 heures de nettoyage cumulées.

À l’autre extrémité de la gamme se trouve le V8 que l’on réservera aux petits appartements. Décliné en version “Slim”, c’est le point d’entrée de la marque et il fait donc office de “Dyson pas cher”. Comptez tout de même 379 euros pour autonomie de 40 minutes et une puissance en retrait par rapport aux autres modèles… même si celle-ci est déjà généralement suffisante. L’avantage de ce V8 Slim est d’être plus compact que ses compères, il est donc plus facile à manipuler et à ranger. C’est un élément qui peut être important, mais rappelons que le V10 ne coûte que 70 euros de plus pour une polyvalence assurément supérieure.

Quelques précisions avant d’acheter

Pourquoi les aspirateurs Dyson sont-ils aussi prisés ?

Cela fait plusieurs années que Dyson axe sur sa communication sur la puissance et longévité de ses aspirateurs sans sac. Si les premiers “aspirateurs qui ne perdent pas d’aspiration” ont été couronnés de succès, c’est véritablement avec l’arrivée des aspirateurs sans fil que le fabricant britannique a véritablement acquis ses lettres de noblesse. Très bien finis, efficace, maniables et légers, il faut dire que les aspirateurs Dyson sont de véritables bijoux ergonomiques, technologiques et esthétiques, tout en étant particulièrement fiables. C’est ce qui explique les succès de ces aspirateurs. Si certaines marques, notamment chinoises, ont réussi à reprendre le concept avec un certain succès, les Dyson conservent à ce jour un niveau de qualité générale supérieur, qui se paye toutefois plus cher.

Dyson Absolute, Parquet, Fluffy, Extra… qu’est ce que cela signifie ?

La nomenclature des dénominations des aspirateurs Dyson est assez complexe et mérite donc quelques explications. Les numéros derrière le “V” marquent la génération d’aspirateurs : V8, V10, V11… sachant que le numéro ne correspond pas nécessairement à la génération au sens strict. Le V15 n’est que la septième génération d’aspirateur balai, et non la quinzième. Plus le chiffre est grand, plus le modèle est récent en tout cas. Ensuite, ces générations sont déclinées en versions baptisées Absolute, Motorhead, Parquet, etc. Ces noms varient en fonction des accessoires livrés avec l’aspirateur. Il y a toujours plusieurs accessoires, mais le nombre et les brosses peuvent varier. Les versions “Fluffy” possèdent des brosses pour les animaux, les “Parquet” une brosse pour cette surface, etc. Généralement, les versions Absolute sont les plus polyvalentes.

Aujourd’hui, tous les modèles Dyson se vident très simplement et sans avoir besoin de toucher à la poussière que contient le collecteur. Il suffit d’ouvrir la trappe au-dessus d’une poubelle et c’est fait. La procédure est particulièrement simple et c’est aussi l’une de ces choses qui participent au sentiment de qualité des aspirateurs de la marque britannique.

Combien de temps faut-il pour recharger l’aspirateur

De manière générale il faudra compter en 3 et 5 heures pour recharger totalement votre batterie. C’est un peu long et c’est pour cela qu’un modèle livré avec deux batteries se révèle pratique pour les grandes maisons. Pour rendre la recharge moins pénible, vous pouvez prévoir d’installer le socle de rangement de l’aspirateur près de prise électrique afin de la recharger dès que vous le rangez. Si vous n’avez pas envie ou ne pouvez pas percer vos murs, la plupart des modèles disposent maintenant d’une batterie clipsable qui pourra donc être rechargée loin de l’aspirateur. Il suffira d’y penser quelques heures avant la session ménage.

Quelle est l’autonomie réelle de mon Dyson ?

Dyson annonce aujourd’hui 60 minutes d’autonomie pour la plupart des modèles, et 40 minutes pour le V8. L’autonomie réelle de l’aspirateur varie toutefois sensiblement en fonction de votre logement et de ses sols. Si vous possédez des surfaces dures en majorité (parquet, carrelage, etc.) on s’approche assez facilement de l’heure d’aspiration effective puisque l’on peut utiliser le mode “éco” la majorité du temps. C’est l’inverse si vous préférez la moquette ou que vous possédez beaucoup de tapis. Cela dépend de la vitesse à laquelle vous passez l’aspirateur et du soin avec lequel vous le faites. À titre d’exemple, avec notre V11, nous arrivons à nettoyer un peu plus de 100 m² sur une seule charge avec un appartement dont le sol est majoritairement en parquet avec quelques tapis çà et là.

Pourquoi nous faire confiance ?

Nous testons des aspirateurs-balais depuis de nombreuses années au Journal du Geek et nous pensons désormais avoir une bonne connaissance du marché en général et des aspirateurs Dyson en particulier. Nous avons d’ailleurs testé une bonne partie des aspirateurs de la marque ce qui nous permet d’avoir une vision claire des inconvénients et avantage Dyson. Plusieurs membres de la rédaction en utilisent d’ailleurs au quotidien dont l’auteur de ce guide qui possède lui-même un Dyson V11.