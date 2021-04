Réouverture des cinémas : les films à voir dès le 19 mai

Les salles obscures vont enfin pouvoir rouvrir leurs portes. Mais quels films sera-t-il possible de voir ? On fait un tour d'horizon du programme de cet été.

On va bientôt pouvoir retrouver nos chers fauteuils rouges. Alors que le déconfinement se prépare et qu’Emmanuel Macron s’apprête à dévoiler le plan d’attaque de l’exécutif pour les prochaines semaines, les cinéphiles trépignent déjà d’impatience à l’idée de retourner dans les salles obscures. Sur Twitter, le président de la République a partagé la date de réouverture des lieux culturels et le rendez-vous est fixé au 19 mai prochain. Ces réouvertures sont en revanche conditionnées au respect des jauges et des protocoles adaptés à chaque lieu et activité, comme en juin 2020. Concrètement, les salles ne pourront pas afficher complet. En plus des gestes barrières, les cinémas ne pourront pas accueillir plus de 800 personnes. Autre fait important, le couvre-feu sera repoussé jusqu’à seulement 21h, ce qui pourrait compliquer les choses pour les séances tardives. À partir du 9 juin, il passera à 23h avant d’être complètement abandonné le 30 juin prochain.

Les prochaines semaines, nous allons construire ensemble le chemin qui nous ramènera à la vie normale. Tenir ensemble. Pour nous retrouver. Les étapes : pic.twitter.com/QdgM7bl9fk — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 29, 2021

Mais que voir au cinéma à la réouverture ?

Dès le 19 mai prochain, les projecteurs vont pouvoir se remettre en route et nous proposer des longs-métrages inédits, mais également des ressorties. Les films ayant été interrompus dans leurs distributions pourront être projetés à nouveau. On pense notamment à Adieu Les cons, qui est sorti seulement dix jours avant l’adoption du deuxième confinement. Voici la liste de ce qui nous attend.

Mandibules de Quentin Dupieux avec David Marsais, Grégoire Ludig et Adèle Exarchopoulos

Slalom de Charlène Flavier avec Noée Abita et Jérémie Renier

Tom et Jerry de Tim Story avec Chloë Moretz et Michael Pena

Drunk de Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen

Adieu les Cons d’Albert Dupontel avec Nicolas Marié et Virginie Efira

Poly de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Julie Gayet et Maxime Giffard

Michel-Ange d’Andrey Konchalovsky

ADN de Maïwenn avec Fanny Ardent, Louis Garrel

Cet été dans les salles

Sans un Bruit 2 de John Krasinski avec Emily Blunt – 16 juin

Un homme en colère de Guy Ritchie avec Jason Statham – 16 juin

Hitman et Bodyguard 2 de Patrick Hughes avec Ryan Reynolds et Samuel L.Jackson – 30 juin

Black Widow de Cate Shortland avec Scarlett Johansson – 7 juillet

Les Croods 2 de Joel Crawford – 7 juillet

Space Jam 2 de Malcom D.Lee avec LeBron James – 14 juillet

Fast and Furious 9 de Justin Lin – 14 juillet

Kaamelott : Premier volet d’Alexandre Astier – 21 juillet

Hôtel Transylvania : changements monstres – 21 juillet

Spirale : L’héritage de Saw de Darren Lynn Bousman avec Chris Rock – 21 juillet

The Suicide Squad de James Gunn avec Margot Robbie – 28 juillet

Jungle Cruise de Jaume Collet-Serra avec Dwayne Johnson – 28 juillet

OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique noire de Nicolas Bedos avec Jean Dujardin – 4 août 2021

Free Guy de Shawn Levy avec Ryan Reynolds et Jodie Comer – 11 août

Candyman de Nia DaCosta avec Yahya Abdul-Mateen II – 25 août

Shang-Chi et la légende des dix anneaux de Destin Daniel Cretton – 1er septembre

Toutes les dates évoquées ci-dessus sont sujettes à modification. Nous mettrons cet article à jour au fil des annonces.