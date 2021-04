Voici les sorties jeux vidéo les plus attendues du 2e trimestre

Découvrez ici les jeux les plus attendus du deuxième trimestre, tels que Ratchet & Clank ou encore Resident Evil Village.

Si la période du premier trimestre a été plutôt calme en termes de sorties jeux vidéo, le second semestre s’annonce un peu plus chargé. Après les sorties d’Oddworld Soulstorm et d’Outriders début avril, on vous dévoile ici les jeux les plus attendus par la rédaction jusqu’à la fin du second trimestre qui se termine fin juin.

New Pokémon Snap

Sortie le 30 avril sur Nintendo Switch.

La nouvelle version du jeu sorti il y a près de 20 ans sur Nintendo 64 va bientôt sortir sur Nintendo Switch. Dans New Pokémon Snap votre but sera d’observer de nombreux pokémon dans leur environnement naturel et de les prendre en photo. De plus, un étrange phénomène baptisé Lumina affectera certains pokémon sauvages et votre but sera d’enquêter sur la source de cet étrange scintillement.

Returnal

Sortie le 30 avril sur PS5.

Dans ce jeu, qui fait partie des exclusivités PS5 annoncées pour le lancement de la console, vous incarnez une certaine Selene qui doit essayer de s’échapper d’une planète étrange qui se modifie à chaque fois qu’elle meurt. C’est un jeu de type rogue-like qui se veut axé sur la réflexion et l’exploration. L’histoire prend également une partie importante dans l’immersion du jeu et c’est ce qui nous donne très envie d’y jouer.

Resident Evil Village

Sortie le 7 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.

On vous en a beaucoup parlé sur le Journal du Geek, et c’est parce qu’on attend Resident Evil Village avec beaucoup d’impatience. Entre ses nombreux teasers et ses deux démos ouvertes, que l’on a pu tester, Capcom a su faire du lancement du jeu un véritable événement. Dans ce huitième opus de la franchise, vous incarnez toujours Ethan Winters qui part à la recherche de sa fille. Sa route le mène jusqu’à un village étrange surplombé par un château abritant des monstres sous toutes les formes. À la fois mystérieux et terrifiant, le jeu nous attire comme un aimant.

Mass Effect Legendary Edition

Sortie le 14 mai sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

L’aventure iconique de Bioware revient dans une édition complètement remastérisée comprenant les trois opus de la franchise. Avec un lifting en 4K et 60 fps, Mass Effect promet de nous replonger encore plus intensément dans la peau de Shepard. De plus, l’édition légendaire vous offre encore plus de possibilités de personnalisation du personnage. Côté histoire, la trame reste la même et il faudra toujours faire attention à ses choix car ils auront des conséquences.

Miitopia

Sortie le 21 mai sur Nintendo Switch.

Dans Miitopia, l’histoire se réinvente grâce à votre touche personnelle, ce qui vous procure une aventure réellement unique ! Chaque Mii peut incarner un personnage dans cette aventure loufoque, même votre mère ou votre grand-père. En plus d’offrir un gameplay divertissant, les combats et les relations entre personnages sont une partie très importante de Miitopia. Vous aurez même la possibilité d’avoir un cheval pour vous aider à vaincre vos ennemis ! Quoi de mieux si c’est votre frère qui incarne le grand méchant de l’histoire ?

Biomutant

Sortie le 25 mai sur PC, PS4 et Xbox One.

Biomutant est un jeu RPG en monde ouvert mêlant un peu tous les styles, des arts martiaux à la science-fiction en passant par le fantastique. C’est un jeu hyper énergisant qui a l’air d’offrir des combats dynamiques et fluides, tout en vous plongeant dans un monde coloré à souhait. En plus de ça, le protagoniste principal est à la fois charismatique et trop mignon, de quoi nous convaincre pour de bon.

Final Fantasy VII Intergrade

Sortie le 10 juin sur PS5.

Cette remasterisation next-gen du célèbre et adulé FF7 est très attendu par les fans. Intergrade offre un épisode supplémentaire à l’histoire, baptisé l’épisode de Yuffie, histoire de ne pas repayer un jeu pour un simple lifting en 4K. De plus, le mode performance vous permettra de privilégier la fluidité de l’image avec 60 fps. Enfin, après une amélioration de la qualité visuelle, Intergrade vous propose un mode photo pour sauvegarder vos meilleurs moments du jeu remaniés à votre convenance.

Ratchet & Clank : Rift Apart

Sortie le 11 juin sur PS5.

Le célèbre duo formé par Ratchet et Clank revient dans un tout nouvel opus après un dernier jeu et un film sortis en 2016. Cette fois-ci, ils vont devoir trouver le moyen de battre le Docteur Néfarious tout en opérant depuis deux dimensions différentes. On se demande déjà comment vont faire les deux héros pour s’en sortir en étant séparés, leur union faisant leur force.

Mario Golf Super Rush

Sortie le 25 juin sur Nintendo Switch.

Ce n’est pas la première fois que Nintendo met Mario en scène dans un jeu de sport. Le dernier opus de Mario Golf étant sorti en 2014, on a hâte de retrouver notre plombier préféré sur le green. Avec un mode histoire et un mode speed golf, ainsi qu’un mode multijoueur, le jeu semble assez complet pour qui veut passer du bon temps. À noter que les contrôles par boutons ainsi que par mouvements seront disponibles pour le jeu pour plus d’immersion.

Disgaea 6 : Defiance of Destiny

Sortie le 29 juin sur Nintendo Switch.

Il s’agit du premier opus de la franchise après 6 ans d’absence. Dans ce titre vous incarnerez Zed, un zombie dont le but est de vaincre le terrible Death-tructor. Avec son esthétique très japonaise, le jeu promet des personnages et des scènes hautes en couleurs. En ce qui nous concerne, c’est surtout l’espièglerie de Zed et le dynamisme du gameplay qui nous donne encore plus envie d’y jouer. Après des rumeurs sur une sortie sur PS4, il a bien été confirmé que pour l’instant le titre ne sortira que sur Switch.

