Dossier Disney+ : les films et séries à voir pour le May the 4th

C’est la journée mondiale de Star Wars. A cette occasion, Disney+ va diffuser sa nouvelle série animée inspirée de la saga de George Lucas. En plus de The Batch Batch, il sera possible de se faire un marathon en regardant les huit premiers films. Tour d’horizon des contenus Star Wars à voir ou revoir aujourd’hui !

© Lucasfilm

Nous sommes le 4 mai. Pour les fans de la saga Star Wars, cette date marque la célébration mondiale de l’univers imaginé par George Lucas en 1977. Issue d’un jeu de mots en anglais « May the Force be with you » et « May the 4th be with you », cette journée permet aux fans du monde entier de revenir sur plus de 44 ans de films et séries. C’est aussi l’occasion rêvée pour voir ou revoir les productions estampillées Star Wars, disponibles sur Disney+. La plateforme va aussi profiter de cette journée pour dévoiler sa nouvelle série : The Bad Batch.

The Bad Batch – dès le 4 mai

En mai 2020, Clone Wars se terminait en fanfare sur Disney+. Une conclusion très attendue des fans de la série animée lancée en 2008 sur Cartoon Network. Un an plus tard, Lucasfilm n’a pas tiré un trait sur l’animation et prépare déjà la relève. La plateforme diffuse depuis aujourd’hui The Bad Batch, une série par le créateur de The Mandalorian et Clone Wars : Dave Filoni.

Elle racontera comment l’escouade Bad Batch, une troupe d’élite de clones expérimentaux génétiquement différente de ceux constituant la grande armée de la république, trouve ses marques dans une galaxie en plein transformation après la guerre des clones. L’intrigue nous emmènera donc directement après les événements de The Clone Wars. Le premier épisode, diffusé aujourd’hui, comptera parmi les plus longs jamais proposés par la plateforme. Ce chapitre durera plus de 70 minutes. Le second épisode sera diffusé dès vendredi prochain. Ensuite, la série retrouvera un rythme hebdomadaire, à raison d’un nouvel épisode chaque vendredi. Notre critique sera disponible dès vendredi.

The Mandalorian (saison 1 & 2) – disponible

Si vous hésitiez encore à vous lancer dans le visionnage de The Mandalorian, n’attendez plus. Ce 4 mai est l’occasion rêvée de découvrir la série produite par Dave Filoni et Jon Favreau. Elle suit les aventures de Mando, un chasseur de prime qui rencontre sur son chemin, un être aux pouvoirs extraordinaires. Avec Pedro Pascal, Gina Carano et Giancarlo Esposito, The Mandalorian est à ne pas louper. Notre critique est à retrouver ici.

Star Wars épisodes 1 à 8 – déjà disponible

Star Wars, c’est aussi et surtout la saga originale et bonne nouvelle : elle est presque intégralement disponible sur Disney+. Ainsi, les fans pourront voir ou revoir les six premiers chapitres réalisés par George Lucas, mais également les deux chapitres de la postlogie, de Rian Johnson et J.J. Abrams. En revanche, il faudra patienter encore un peu avant de découvrir L’Ascension de Skywalker. Sorti sur nos écrans en décembre 2019, le film est soumis à la chronologie des médias et ne pourra donc logiquement pas rejoindre le catalogue Disney+ avant décembre 2022. En attendant, vous pouvez retrouver notre critique à cette adresse et acheter le Blu-ray pour compléter votre marathon.

Rogue One – déjà disponible

Le spin-off de la saga, qui explore la période entre l’épisode 3 et l’épisode 4 de Star Wars est disponible sur Disney+. Réalisé par Gareth Edwards, le film suit les aventures d’un groupe d’individus hors du commun qui restent fidèles à leurs valeurs et qui vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils vont devenir des héros. Au casting, on retrouve notamment Felicity Jones, Ben Mendelsohn et Diego Luna. Ce dernier sera d’ailleurs au casting de la série Andor, qui sortira prochainement sur Disney+.

Solo : A Star Wars Story – 28 mai

Avant de s’associer à Luke et Leia pour vaincre Dark Vador, Han Solo était un vaurien qui sillonnait la galaxie à bord du célèbre Faucon Millenium. Ron Howard nous offre une plongée aux origines du personnage imaginée par George Lucas. Au casting, on retrouve Alden Ehrenreich (Ave,César!) et Emilia Clarke (Game of Thrones). Donald Glover (Community) est aussi de la partie dans le rôle de Lando Calrissian. Le film débarque sur Disney+ le 28 mai prochain.

Et pour savoir dans quel ordre vous devez regarder chacune de ses productions Star Wars disponibles sur Disney+, vous pouvez toujours vous référer à notre dossier. Sachez qu’il vous faudra plus de 120 heures pour faire un marathon Star Wars sur Disney+.

