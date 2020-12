[Dossier] Notre sélection de jeux de société pas cher

Plus que quelques heures avant Noël, c’est le moment de concrétiser vos derniers achats ! Pour vous accompagner au mieux dans cette ultime ligne droite, nous avons cherché pour vous les meilleures idées de cadeaux de dernière minute. Le constat est sans appel : les jeux de société ! Idéal pour passer un bon moment en famille ou entre amis, les jeux de société sont des valeurs sûres. Alors, Nous avons demandé à l’équipe de spécialistes des jeux de société de ludum.fr de nous réaliser une sélection des meilleurs jeux de société pas cher à offrir pour Noël 2020 ! 5 jeux, 5 univers, 5 idées cadeaux ! C’est parti !

Peanut Club, les enchères (et en os) !

Bienvenue au Peanut Club, la salle d’enchères la plus délirante du monde où vous luttez pour des objets cultes de la pop-culture, entre choix stratégiques et négociations endiablées, aurez-vous assez de cacahuètes pour vous faire la meilleure collection possible ?

La partie s’articule autour de 3 monnaies, les cacahuètes, les chameaux et les millions d’euros ! Chaque joueur a, à sa disposition, une main de cartes Monnaie qu’il va devoir utiliser pour acheter des objets. Les joueurs ont aussi des jetons qu’ils peuvent utiliser pour influer le cours des ventes et la valeur des monnaies ! 30 cartes à acheter ! Du bluff, de la rage, des explosions de joie… Des enchères comme on les aime !

Peanut Club est un jeu délirant, plein de rebondissements, de tensions et de plaisir qui remplira de bonheur vos soirées !

Peanut Club, édité par Lumberjacks Studio

Auteur : Henri Kermarrec

Illustrateur : Kevin de Castro

3 à 99 joueurs, dès 18 ans, 20 min environ

Panic Island, le volcan menace !

Votre île est en danger, le volcan va exploser ! La seule solution est la fuite, prenez un maximum de ressources, un radeau, des rames et fuyez le plus loin possible !

Dans Panic Island, le but est simple, vous devez trouver des rames et un radeau pour fuir l’île en moins de deux minutes ! Pour cela vous retournez un maximum de tuiles, 2 par personne à chaque tour. Mais il faut aussi penser à perpétuer les espèces, alors récupérez un maximum de dodo et d’œuf. Si, en moins de deux minutes, vous arrivez à trouvez votre radeau et ses rames, vous pouvez fuir ! Sinon, vous êtes cuits…

Un jeu excitant et plein de tensions dans une recherche effrénée pour sauver votre vie et celle des autres habitants de l’île ! 2 minutes de pure immersion !

Panic Island, édité par Oldchap Games

à partir de 8 ans, de 1 à 8 joueurs, 2 min environ

Auteur : Antoine Boccara

Conspiracy, les bases de la politique…

Conspiracy est un pur jeu de réflexion dans lequel vous êtes transporté dans le monde fantastique d’Abyss dans un combat parlementaire !

Pour jouer, les règles sont simples vous devez créer le sénat Océanique le plus puissant possible. Pour cela, vous devez réunir les sénateurs en fonction de leur guilde pour dégager des groupes puissants et majoritaires. Pour jouer, vous tirez chacun votre tour des cartes sénateurs, avec chacun une guilde correspondante que vous placez dans votre pyramide sénatoriale. Certains sénateurs ont plus d’importance que d’autres du fait de leur bonus, ces bonus offrent des avantages et des lieux. Plus vous avez de lieux, de guildes et de sénateurs puissants, plus vous marquez de points de victoire ! À la fin de la partie, celui qui a le plus de points de victoire gagne et devient maître du royaume d’Abyss !

Conspiracy est un très bon jeu de stratégie et de réflexion au gameplay fluide et simple à prendre en main ! Un jeu à petit prix mais de grande qualité !

Conspiracy, édité par Bombyxx

De 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, environ 30 min

Auteurs : Bruno Cathala et Charles Chevalier

Illustrateur : Pascal Quidault

Hanabi, feu d’artifice en vu !

Dans Hanabi vous êtes un pyrotechnicien, et votre feu d’artifice commence bientôt mais tout votre matériel est “emmêlé”, il faut donc tout remettre en ordre avec l’aide de vos collègues !

Chaque joueur a 4 cartes en main représentant des couleurs et des nombres mais seuls vos compères peuvent les regarder ! Comme au solitaire, le but est de ranger les cartes par couleur et dans l’ordre croissant grâce aux indications de vos collègues ! Si vous faites une erreur, vous perdez un point de vie ! Malheureusement, vous n’en avez que 3 et si vous les perdez la partie est perdue… mais si vous parvenez à ranger les cartes dans le bon ordre, c’est gagné et le feu d’artifice aura bien lieu !

Hanabi est un jeu de coopération assez divertissant pour des parties entre amis ou en famille ! Un très bon moyen de passer le temps et de jouer sans trop se prendre la tête !

Hanabi, édité par Cocktail Games

De 2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, environ 25 min

Auteur : Antoine Bauza

Similo : Contes, trouverez-vous les similitudes ?

Similo est un jeu de déduction dans lequel vous devez incarnez un personnage caché grâce à des indices donnés par le biais des cartes !

Dans Similo, le but est simple : faire deviner une carte en utilisant d’autres cartes afin de trouver des similitudes. Pour jouer, vous disposez de 12 cartes au centre de la table. Un joueur est désigné pour faire deviner sa carte aux autres joueurs. Pour cela, il dispose d’une main de cartes qu’il pourra utiliser pour guider les autres joueurs dans leurs recherches. À chaque indice donné, les joueurs peuvent enlever des cartes parmi celles du milieu afin de filtrer leurs recherches, s’ils suppriment la mauvaise carte, c’est perdu mais s’ils trouvent la bonne carte c’est gagné !

Similo est un jeu très amusant et rempli de fun. Il vous garantit des parties divertissantes et entrainantes ! Un jeu petit budget très intéressant qui plaira à toute la famille !

Similo : Contes, édité par Gigamic

De 2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, environ 25 min

Auteur : Antoine Bauza

Les jeux de société pas cher sont nombreux et variés, il y en a pour tous les goûts. En espérant que ces jeux vous aient donné envie de jouer, nous vous conseillons d’aller voir l’article de ludum.fr sur les jeux de société pas cher de Noël 2020 pour en découvrir encore plus !