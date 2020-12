[Dossier] Notre sélection de jeux de société pour jouer en solo

Par les temps qui courent, jouer entre amis devient plus compliqué… mais pas de panique, le jeu n’est jamais fini et pour cause, de plus en plus de distributeurs créent des jeux de société pour jouer en solo. Des jeux de plus en plus profonds, qui vous poussent dans vos derniers retranchements et vous feront réfléchir ! Particulièrement appréciables et rejouables, ils ont un grand succès pour les fêtes de Noël. Pour vous conseiller au mieux, nous avons demandé à des professionnels du jeu, nos confrères de ludum.fr, de nous concocter une liste des meilleurs jeux de société pour jouer en solo à offrir pour Noël 2020.

This War of Mine, le côté obscur de la guerre !

Dans This War of Mine, vous êtes une victime collatérale de la guerre… Autrement dit, vous devez survivre dans un monde où le chaos a pris le contrôle de la vie.

Survivre est le maître mot pendant cette période difficile, imaginez un walking dead sans zombies mais où le vol, la trahison et les attaques entre survivants rythment le quotidien. Il devient de plus en plus difficile de se nourrir et de trouver des alliés… Dans ce chaos total, vous devez guider votre groupe de survivants pour résister aux dangers constants. Entre raids de nuit et recherche de survivants, vous devez survivre le plus longtemps en espérant assister au cessez-le-feu de la guerre pour que tout revienne à la normale !

Surement l’un des jeux les plus immersifs et tendu auquel vous aurez la possibilité de jouer, le chaos guette préparez-vous…

This War of Mine, édité par Galakta

1 à 6 joueurs, à partir de 18 ans, environ 60 minutes.

Auteur : Jakub Wisniewski, Michal Oracz

Par Odin, vous n’avez pas Thor c’est un coup de foudre !

Qui n’a jamais rêvé s’asseoir à la table des dieux en devenant l’un d’entre eux après avoir mérité votre place par le combat !

Par Odin est un jeu de défi dans lequel vous devez affronter les dieux pour mériter votre place à leur table. Les uns après les autres, les dieux vous défieront aux dés avec de plus en de plus de difficultés ! Pour vaincre Loki, Frigga, Thor et Odin, vous devez relever des défis de dés où à chaque fois vous devez réussir à équilibrer la valeur de vos dés pour gagner et ceux avec de plus en plus de dés ! Il faut en passer par là pour s’asseoir à la table des dieux !

Par Odin est un vrai jeu de maîtrise et d’observation où il faudra une intelligence divine pour espérer rejoindre le Valhalla !

Par Odin, édité par Oldchap Games

Solo uniquement, à partir de 8 ans, environ 5 min.

Auteur : Antoine Boccara

Palm Island, une île entre vos mains !

Palm Island vous offre l’opportunité de créer une île dans votre main mais attention l’île est dangereuse et vous n’aurez pas droit à un coup de main…

Dans ce jeu, les règles sont simples, vous jouez seul avec les cartes en main, le but étant de gagner un maximum de ressources pour créer des bâtiments et les faire devenir rentable en vous rapportant des points de victoire ! Spécifique à Palm Island, le jeu se joue très simplement, vous avez 8 manches de cartes pour vous développer au maximum. À la fin de ces 8 tours, vous comptez le nombre de points de victoires que vous avez gagné ! À vous de réussir à faire l’île la plus rentable possible, un véritable paradis fiscal !

Palm Island vous offre un jeu de très grande qualité, très prenant et au gameplay inédit ! Un jeu de création à portée de main de tous ! A noter qu’il existe aussi un mode de jeu à 2 !

Palm Island, édité par Nuts Publishing

1 ou 2 joueurs, à partir de 12 ans, environ 15 minutes.

Auteur : Jon Mietling

Illustrateur : Jon Mietling

Orchard, cultivez les fruits de la victoire !

Dans Orchard, vous devez bâtir votre verger pour le rendre le plus profitable possible ! Plus ou moins basé sur les mécanismes du solitaire, ce jeu vous pousse à la réflexion et à la création d’un véritable empire fructifiant !

Pour jouer c’est assez simple, vous avez 3 familles d’arbres fruitiers de 3 couleurs différentes, que vous devez maximiser en superposant des arbres de mêmes couleurs les uns sur les autres ! Chaque arbre de même couleur se superposant vous rapporte de plus en plus de points ; l’objectif du jeu est donc de marquer le plus de points possibles ! Mais attention certains arbres donnent des fruits pourris qui vous rendront “vers” !

Orchard est un jeu très intéressant et très technique, où la réflexion doit être l’élément central de votre stratégie pour maximiser les récoltes !

Orchard, édité par Side Room Games

1 joueur seulement, à partir de 10 ans, environ 15 minutes.

Auteur : Mark Tuck

Goblivion, luttez contre les hordes de monstres !

Goblivion est un jeu de survie dans lequel vous vous faites attaquer constamment par des hordes de gobelins et votre seul salut passe par l’entraînement de vos villageois !

Dans Goblivion, le but est de protéger son château des gobelins ! La phase de jeu se déroule en 3 temps ; vous entraînez ou recrutez de nouveaux soldats, puis vous faites avancer l’armée ennemie pour pouvoir enfin les combattre ! Vous l’aurez donc compris le temps presse, vous devez former vos soldats au plus vite et les renforcer pour gagner des ressources pour qu’ils puissent enfin vous aider à repousser les forces ennemies !

Goblivion est une lutte intense contre le temps et les ennemis qui ne cessent de se rapprocher du château pour l’envahir !

Goblivion, édité par Goblivion Games

1 à 2 joueurs, à partir de 12 ans, environ 30 minutes.

Auteur : Jean-François Gauthier

Voila un avant-goût de très bons jeux de société en solo mais si vous voulez encore plus d’inspiration, n’hésitez pas à aller voir le top 25 des meilleurs jeux de société solo de Noël 2020.