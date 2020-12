[Sélection] 10 livres pour bien terminer l’année

C’est la fin de l’année ! L’occasion de revendre vos cadeaux de Noël reçus en double, et de découvrir quelques pépites littéraires que vous avez peut-être loupées.

L’année 2020 se termine enfin, pour laisser place, on l’espère à des horizons un peu moins déprimants. Pourtant, si ces derniers mois ont surtout été synonymes de pandémie, de couvre-feu et de confinement (accompagnés de leurs attestations de sortie), ils auront aussi été marqués par quelques jolies sorties littéraires. L’occasion de découvrir ce que vous avez peut-être manqué depuis octobre, et de vous donner quelques idées pour dépenser le chèque offert par Mamie.

Batman : Les Contes de Gotham

Scénario de Derek Fridolfs, illustration de Dustin Nguyen

Publié le 9 octobre 2020 aux éditions Urban Comics, 192 pages, 10€

Tout juste cinq ans après Little Gotham, Dustin Nguyen reprend ses aquarelles pour nous plonger à nouveau dans son univers graphique et narratif si particulier. Cette fois, pas de Noël ni de Saint-Valentin au programme, mais une revisite très personnelle des contes de notre enfance, depuis Pinocchio et la Princesse au petit pois, jusqu’à la Reine des Neiges. Publié chez Urban Kids, ce très beau roman graphique est à mettre entre toutes les mains, et conviendra aussi bien aux adultes amateurs de l’univers Batman, qu’aux enfants désireux d’entendre une autre version de leurs histoires du soir préférées.

Superman Red Son

Scénario de Mark Millar, illustration de Dave Johnson et Killian Plunkett

Publié le 9 octobre 2020 aux éditions Urban Comics, 167 pages, 17,50€

Tout le monde connaît l’histoire de Superman, envoyé sur Terre par ses parents pour le protéger de l’extinction de Krypton, et retrouvé par un couple de fermiers au fin fond du Kansas. Mais que se serait-il passé si l’homme de fer avait atterri douze heures plus tard, en Ukraine ? Converti à l’idéal stalinien en pleine guerre froide, ce nouveau Superman made in URSS imaginé par Mark Millar (Kick-Ass) signe une uchronie particulièrement intéressante de la légende DC Comics, portée par des dessins brillamment exécutés par le tandem Johnson / Plunkett. L’occasion de déconstruire avec brio le mythe du plus célèbre des super-héros.

Watch Dogs Legion (tome 1)

Scénario de Sylvain Runberg, illustration de Gabriel Germain

Publié le 2 décembre 2020 aux éditions Glénat, 64 pages, 14,95€

Inspiré du jeu vidéo homonyme sorti en octobre 2020, Watch Dogs Legion : Underground Resistance nous plonge dans la dystopie futuriste et totalitaire imaginée par Ubisoft, dans une ville de Londres devenue le symbole de l’oppression généralisée, tombée sous le joug des milices privées et du crime organisé. Au milieu de la corruption, un groupe de résistance mené par des hackers va enquêter sur de mystérieuses disparitions, et tenter d’intégrer les hautes sphères du pouvoir en place pour mieux le renverser. Indépendante du jeu vidéo, ce tome sorti au début du mois est le premier d’une mini-série en deux volumes.

Les Voyages de Gulliver

Scénario de Bertrand Galic, illustration de Paul Echegoyen

Publié le 2 décembre 2020 aux éditions Soleil, 112 pages, 17,95€

Librement inspiré du roman satirique de Jonathan Swift, écrit en 1721, Les Voyages de Gulliver retrace les aventures de l’explorateur au travers de ses péripéties extraordinaires, depuis l’île volante de Laputa, jusqu’au Japon, en passant par le royaume de Luggnagg et l’Académie de Lagado. L’occasion de (re)découvrir ce grand classique de la littérature, dans un conte sociétal et politique teinté d’humour et d’ironie, magnifiquement illustré par l’artiste français Paul Echegoyen, notamment connu pour son travail sur les livres jeunesse La Légende de Momotaro (2016) et Le Bal des échassiers (2011), ou encore pour sa participation au jeu Dixit (extension Harmonies et Anniversary).

Promethea (tome 1)

Scénario d’Alan Moore, illustration de JH Williams III

Publié le 27 novembre 2020 aux éditions Urban Comics, 393 pages, 35€

Héroïne imaginée par le génial Alan Moore, à qui l’on doit déjà The Killing Joke, V pour Vendetta ou encore Watchmen, Promethea signe son grand retour chez Urban. Découverte par le grand public en 1998, le personnage revient dans une très belle intégrale signée Urban Comics. Un très beau cadeau, pour découvrir ou redécouvrir une série trop souvent noyée dans l’œuvre prolifique du génie Moore.

Mutafukaz’ Loba Loca (intégrale)

Scénario de RUN, illustration de Guillaume Singelin

Publié le 27 novembre 2020 aux éditions Ankama, 208 pages, 19,90€

Après six épisodes à succès publiés l’année dernière, le spin off de la série Mutafukaz revient, cette fois en intégrale. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir les aventures torturées de la jeune Guada, une ado en perte de repères, qui se retrouve malgré elle au cœur d’une histoire de harcèlement scolaire dont elle est la victime. Un road-trip initiatique violent et poétique, qui poussera la jeune fille à partir à la recherche de ses racines familiales.

Mirages et folies augmentées

Scénario de Philippe Druillet, illustration collective

Publié le 9 décembre 2020 aux éditions Glénat, 368 pages, 35€

En marge de ses ouvrages qui font office de référence dans le neuvième art, l’auteur toulousain Philippe Druillet est aussi à l’origine de bon nombre d’œuvres méconnues et expérimentations graphiques en tous genres. Dans cette anthologie éditée par Glénat, on peut ainsi découvrir de nombreux essais graphiques, allant du célèbre Lone Sloane à une collaboration à quatre mains avec Gotlib, cofondateur du magazine Fluide Glacial. Un ouvrage de référence comme on n’en a pas assez dans le monde de la bande dessinée franco-belge.