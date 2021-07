Steam Deck : Voici tout ce qu’il y a à savoir sur le nouvel hybride console/PC de Valve

Cet appareil unique en son genre et bardé de fonctionnalités sortira en décembre 2021.

© Valve

Valve vient de lâcher une petite bombe dans le milieu du jeu vidéo avec le Steam Deck, sa première console de jeu portable… ou plutôt, un vrai pc au format d’une console. Une annonce très remarquée, qui suscite naturellement des attentes très élevées. Voici les premières informations que Valve a déjà communiquées.

Lorsque l’on pose les yeux sur la machine, difficile de ne pas faire le rapprochement avec la Switch de Nintendo. La disposition est similaire, avec deux joysticks, un pad directionnel 4 boutons A, B, X et Y, quatre gâchettes, et un grand écran central, tactile qui plus est. Ce dernier, d’une taille de 7 pouces, atteindra une définition de 720p, avec traitement antireflet en option. Mais on note aussi plusieurs différences avec la Switch, qui devraient offrir plus de possibilités au joueur. On trouve même deux trackpads à retour haptique situés directement sous les joysticks, ainsi que 4 boutons supplémentaires situés à l’arrière de la machine, un peu comme une manette Xbox Elite.

© Valve

Autre similitude : comme la console de Nintendo, le Deck pourra se brancher à un écran. Pour cela, il ne sera pas nécessaire d’acheter de matériel supplémentaire puisque l’engin est équipé d’une prise USB-C avec Display Port 1.4. Mais un dock officiel sera tout de même présenté à l’avenir, avec Bluetooth, Ethernet, USB et HDMI.

Du véritable hardware PC

Mais dès que l’on pose les yeux sur ses entrailles, la comparaison avec la Switch s’arrête assez vite; le Steam Deck embarque du hardware résolument plus PC que console. On y trouve notamment un APU AMD, contenant un CPU Zen 2 avec 4 cœurs et 8 threads. La partie graphique de l’APU est desservie par 8 unités AMD RDNA 2. L’appareil embarque aussi 16 GB de RAM LPDDR5.

En ce qui concerne l’autonomie, “la batterie de 40 watt-heure permettra plusieurs heures de jeu dans la plupart des titres”, d’après Valve. D’après IGN, on peut s’attendre à “5-6 heures” de Portal 2 à 30 FPS, ou “7-8 heures” de streaming.

Au niveau du stockage, Valve propose plusieurs options qui vont largement conditionner le prix de l’engin. La première, à base de stockage eMMC, offrira un total de 64 GB. La seconde option constitue un gain conséquent puisqu’on passe directement à un SSD NVMe 256 GB. Enfin, pour les plus exigeants, Valve a prévu une option SSD NVME haute vitesse de 512 GB. À noter que toutes ces versions seront équipées d’un lecteur de cartes microSD pour étendre le stockage interne.

Le couple Linux-Proton comme fondations

Pour l’aspect software, le Steam Deck tournera sur une nouvelle version de SteamOS, spécialement optimisée pour cette plateforme. D’après The Verge, le vrai OS sous-jacent sera un dérivé de Linux. Une façon d’esquiver tous les soucis de performance liés à Windows, vraiment pas optimisé pour ce type de matériel. Mais pas de panique : l’expérience de jeu devrait être au rendez-vous grâce à Proton, un framework logiciel permettant d’ assurer la compatibilité avec les jeux Windows. C’est une donnée cruciale, car cela signifie que les développeurs n’auront pas besoin de réaliser un portage spécifique; les joueurs auront donc accès à la quasi-totalité du catalogue vidéoludique, à l’exception des plus exigeants.

Pour l’aspect connectivité, on note l’absence de connexion cellulaire : impossible d’y installer une SIM, par exemple pour télécharger des jeux ou jouer dans les transports en commun. Il faudra pour cela se contenter du WiFi. En revanche, le Steam Deck embarque la connectivité Bluetooth; il sera donc possible d’y connecter des manettes ou un casque audio, par exemple.

“Une nouvelle catégorie d’appareils dans l’univers PC“

Comme on peut s’y attendre à cause du format du Deck, Valve ne l’a pas conçu pour être personnalisable. Même si on peut déjà affirmer que les habituels Frankenstein du hardware iront immanquablement tenter l’expérience, il ne devrait pas être possible d’upgrader les composants. Une manière de rappeler qu’il s’agit d’une console de jeu avant tout. Pourtant, les troupes de Gabe Newell confirment que le Deck sera utilisable exactement comme un PC traditionnel; “Tout ce que vous pouvez faire sur un PC Linux, vous pourrez le faire ici”, explique Valve.

Y compris y brancher des périphériques comme un clavier et une souris, si l’envie vous prend de travailler dessus. Cela permettra de naviguer sur Internet, d’utiliser n’importe quel logiciel (compatible Linux), et même de jouer à des jeux non-Steam tout à fait normalement. Même s’il y a bien quelques restrictions, le Steam Deck est donc bien un vrai PC à part entière. Et même “une nouvelle catégorie d’appareils dans l’univers PC”, d’après Valve (propos recueillis par IGN).

Les réservations ouvertes dès ce soir, livraison en décembre

À noter que Valve a limité les réservations (et non pas précommandes, une différence considérable) à une par personne. Une mesure qui pourrait servir à dissuader les scalpers, ces internautes qui achètent tout le stock d’un nouveau produit pour les revendre à prix d’or. Et ce n’est pas la seule mesure prise par Valve pour s’assurer que de vrais joueurs puissent aussi avoir accès aux réservations.

En effet, il sera impossible de commander la console avec un compte Steam frais, datant de moins de 48 heures. Impossible pour les scalpers de créer 1500 comptes dès aujourd’hui pour couper l’herbe sous le pied à tout le monde.

Les premiers exemplaires seront livrés en décembre 2021, juste à temps pour se trouver une place de choix sous le sapin.