Dossier Sélection : 6 livres geeks à offrir à des jeunes enfants (et à leurs parents)

Les comics et les romans, c’est bien. Mais pour partager votre passion pour la pop culture avec les plus jeunes, le mieux reste encore d’opter pour des livres illustrés.

© JDG

Être un bébé geek (ou plutôt un bébé de geek), ce n’est pas antinomique ! Si vous n’êtes pas très emballés par les histoires de princesses et de chevaliers, de plus en plus d’éditeurs font désormais le choix de proposer des monuments de la pop culture, dans des relectures adaptées aux plus jeunes. Une bonne excuse pour remplacer tous les insupportables Tchoupi des étagères de vos petits humains préférés.

C comme Cthulhu, l’abécédaire Lovecraft

Histoire de Jason Ciaramella, dessin de Greg Murphy, 32 pages

Publié le 16 novembre 2016 aux éditions Bragelonne – 14,90€

Loin des thématiques classiques, C comme Cthulhu fait entrer nos chères têtes blondes dans l’univers délicieusement angoissant de Lovecraft, avec un très bel abécédaire cartonné. Et pour les encore plus jeunes qui pourraient avoir peur des illustrations de Greg Murphy, l’auteur a aussi publié en 2017 Fais de beaux rêves Cthulhu, qui promet de venir à bout du sommeil de tous les petits monstres.

Harry Potter – Les mystères de Poudlard

Histoire et dessin de Jody Revenson, 48 pages (à partir de 4 ans)

Publié le 24 octobre 2019 aux éditions Gallimard Jeunesse – 26,90€

Les livres pour jeunes enfants sur le thème du petit sorcier ne sont pas franchement légion, surtout en français. Heureusement, Gallimard Jeunesse a publié en 2019 un grand imagier sur le monde magique de Poudlard et de ses environs. Un cherche-et-trouve richement illustré, que nos petits moldus ont adoré feuilleter pendant des heures.

Découvrir Harry Potter -Les mystères de Poudlard

Kirby, l’île aux friandises

Histoire de Nao Otsuka, dessin de Poto et Tau Karino, 32 pages

Publié le 2 septembre 2021 aux éditions Mana Books – 12,50€

Publiée à la rentrée aux éditions Mana Books, cette nouvelle collection Kirby qui comporte pour le moment deux volumes (Kirby, voyage dans les nuages et Kirby, l’île aux friandises) est une douceur sucrée pour les yeux. À travers ses aventures, l’adorable boule rose de Nintendo s’offre une très belle adaptation papier, avec un style graphique tout doux signé Poto et Tau Karino. Un bonbon qu’on vous conseille de découvrir dès sa sortie.

Gastronogeek spécial kids

Par Thibaud Villanova, 144 pages

Publié le 15 mai 2019 aux éditions Hachette Heroes, 19,95€

Il n’y a pas d’âge pour cuisiner, surtout si c’est en famille. Après une collection prolifique destinée aux adultes, Thibaud Villanova, aka Gastronogeek n’oublie pas nos chères têtes blondes, et propose une déclinaison kids de ses iconiques livres de recettes. L’occasion d’enfiler son plus beau tablier, et de cuisiner des burgers de Mr Krabs ou des Super cupcakes. Tout en se replongeant dans les références de notre enfance.

Découvrir Gastronogeek spécial Kids

Marvel : Les mini Super-héros

Histoires collectives, 32 pages

Publié depuis le 3 mars 2021 aux éditions Hachette Jeunesse, 4.95€

Si votre petit humain préféré est fan de Marvel, il faudra sans doute attendre un peu avant de lui montrer l’excellente série Loki, sortie le mois dernier sur Disney+. En attendant, Hachette Jeunesse propose une très belle collection centrée sur les héros du MCU, à partir de 2 ans. L’occasion de découvrir Baby Groot dans ses premières aventures galactiques, ou de suivre Ant-man dans son rêve de devenir le plus grand des petits Avengers.

Découvrir les Mini Super Héros Marvel

Quantum Physics for babies

Scénario et dessin de Chris Ferries, 24 pages

Publié le 2 mai 2017 aux éditions Sourcebooks explore, 8,64€

Plutôt que de lire à votre bambin de simples histoires de chevalier et de princesses, pourquoi ne pas profiter de l’histoire du soir pour lui enseigner les rudiments de la physique quantique ? Dans cette superbe collection (en anglais) imaginée par le physicien Chris Ferries, à vous les rudiments de la physique quantique, mais aussi de la relativité générale, de la blockchain ou de l’astrophysique. Moins scientifique mais tout aussi intéressant, la collection aborde aussi certains thèmes très actuels, comme le réchauffement climatique et les pandémies. De quoi susciter des vocations dès le plus jeune âge.

Découvrir Quantum physic for babies