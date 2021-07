On a testé l’expérience VR EVA, le futur de l’e-sport ?

EVA espère s’imposer dans le monde de l’e-sport avec sa technologie en VR prometteuse et unique au monde. Découvrez nos impressions dans les lignes qui suivent.

© EVA

Entreprise française, EVA est un concept unique au monde qui espère allier l’e-sport et la réalité virtuelle et s’imposer comme les précurseurs d’un mouvement novateur. Nous avons eu la possibilité de tester le jeu After-H Battle Arena du centre EVA de Beauchamp (95). On fait le point sur cette expérience et sur son avenir dans le domaine professionnel.

EVA et le free roaming, qu’est-ce que c’est ?

Présenté pour la première et dernière fois au public lors de la Paris Games Week de 2019, EVA est un concept de jeux vidéo en VR en « free roaming », c’est-à-dire dans une arène libre de plusieurs mètres carré. Les déplacements des joueurs sont libres au sein de cette arène et la map du jeu est délimitée par l’environnement réel. Les centres disposent en général d’arènes allant de quelques centaines de m² et jusqu’à 1000m² pour certaines.

EVA développe ses propres jeux « fait maison » et ne fait donc pas appel à des studios de développement tiers. L’entreprise a totalement la main mise sur le contenu qu’elle propose et sur ses projets. À noter également que les fusils sont imprimés par l’enseigne et qu’ils sont donc eux aussi un produit fait maison.

Le concept est plutôt simple d’utilisation ; les joueurs sont équipés d’un casque VR, d’un ordinateur sous forme de sac à dos, ainsi que d’un fusil factice. Après l’installation, les joueurs sont invités à se positionner correctement et à décliner leur identité, choisir leur équipement et à valider. Suite de quoi la partie peut commencer.

After-H Battle Arena : l’ultime expérience e-sport

Le jeu que nous avons pu tester est After-H Battle Arena, celui qui se prête le plus à une variante e-sport puisqu’il s’agit d’un FPS qui se joue soit par équipe soit chacun pour soi. Les modes de jeux disponibles sont ceux de la domination, du match à mort par équipe ou de la mêlée générale. Trois maps différentes nous ont été présentées.

La première se trouvait dans un simple bâtiment assez futuriste avec des murs pour se cacher et des couloirs pour bien tirer. La deuxième prenait l’aspect d’une jungle luxuriante avec un petit ajout : les téléporteurs. Ceux-ci vous emmènent au niveau supérieur, sur la petite colline à côté par exemple, et vous permet donc de tirer en hauteur. Enfin, la troisième map nous a emmené dans un espace encerclé par les téléporteurs et était donc beaucoup plus favorables à des tirs au sniper, entre autres.

Si toutes ces maps sont travaillées dans les détails et sont plus abouties que l’on aurait pensé, nous devons confesser une petite préférence pour le cadre sauvage de la jungle puisqu’il est le plus plaisant graphiquement et qu’il est le parfait équilibre entre immersion, infiltration et action. Cette map permet à la fois de s’essayer aux tirs à distance, caché derrière des arbres, aux tirs à bout portant ainsi qu’au tir en vue de haut.

Une fois les premières minutes écoulées, il est assez simple de prendre le coup de main et d’arriver à tuer ses adversaires, peu importe la stratégie mise en place. Finalement, le plus compliqué est de devoir tenir les 40 minutes de jeu avec le sac à dos et l’arme en main qui pèsent tous deux sur les épaules et sur les bras. Toutefois, on peut imaginer qu’il s’agit d’un aspect qui est toujours perfectible et qui renforce le réalisme de l’expérience.

Une expérience à la fois accessible et très professionnelle

Au niveau de l’expérience personnelle et individuelle, EVA a su cerner les principaux besoins des joueurs sur le terrain. Une arme de chaque type est disponible (fusil d’assaut, mitraillette, fusil à pompe, sniper…), avec la possibilité d’avoir une deuxième grosse arme. Toutefois, un seul type de grenade est disponible, on espère donc voir l’arrivée de flash ou de grenades paralysantes à l’avenir.

Si nous n’avons pas ressenti d’inconfort au niveau de la réalité virtuelle, il se peut que vous soyez sensibles à ce genre d’expérience. Le free roaming permet en général d’éviter tout désagrément. En effet, le cerveau assimile plus facilement que vous vous déplacez puisque vous le faites réellement, contrairement à une expérience VR standard. Cependant, il est vrai que cela reste un FPS et que les personnes ayant du mal avec ce genre de focalisation peuvent en être affectées.

L’absence d’option de personnalisation de l’apparence – hormis le choix du sexe – peut paraître un peu rustre, mais est en réalité une bonne chose par rapport à l’e-sport. Cela fait d’autant plus professionnel et est plus impartial d’avoir des personnages identiques pour tout le monde, afin qu’aucun joueur ne soit avantagé par rapport à son camouflage ou à son gabarit.

L’e-sport et la réalité virtuelle, un but atteignable ?

La réalité virtuelle est une technologie qui demande encore du perfectionnement mais qui évolue très rapidement. Pour autant, la technologie utilisée par EVA est plus aboutie que l’on aurait pu le penser au préalable et ne manque pas de grand-chose pour s’imposer au public comme une expérience révolutionnaire dans le domaine de l’e-sport.

L’entreprise a de nombreux projets en tête pour son expérience, comme notamment l’ouverture de salles non seulement au niveau national mais aussi à l’international. Sur le long terme, l’un des objectif est de réussir à tenir ses propres compétitions, notamment en mettant en place un système d’intersalles, qui ne sera possible qu’avec la technologie adéquate.

Les intersalles permettent à des joueurs présents sur différents sites de pouvoir jouer dans la même partie, avec le moins de latence possible et un maximum de réalisme. Pour ce faire, les joueurs jouent sur des serveurs en ligne suffisamment puissants pour leur permettre de jouer sur un même environnement en partie.

EVA nous prouve que les intentions et les moyens sont là, il reste maintenant à développer ces idées prometteuses et à diversifier au maximum l‘expérience – en y ajoutant des armes, des grenades, ainsi que d’autres maps – afin de coller au mieux aux attentes de la communauté de gamers.

Si pour certains, la réalité virtuelle est réellement la marque de l’avenir, EVA pourrait être un des précurseurs de ce mouvement avec une technologie et une motivation qui ont fait leur preuve et qui ne demandent qu’à s’étendre au niveau professionnel. C’est avec une grande détermination que le projet attire déjà une communauté de joueurs convaincus par cette expérience à échelle humaine.

Prix et disponibilité

Il existe trois jeux différents à tester dans les centres EVA. After-H Battle Arena est celui qui offre une expérience au plus proche du domaine de l’e-sport. Pour une soirée entre amis, il existe également les jeux After-H Legend of Mars et After-H Zombies qui sont tous les deux jouables en coop de 2 à 8 joueurs. Il s’agit de modes moins compétitifs puisque vous affrontez votre environnement (PvE) plutôt que les autres joueurs (PvP). Il y en a donc pour tous les goûts, niveaux et styles de jeu.

Sachez qu’EVA a mis en place un système de battle pass pour les joueurs réguliers au prix de 69,90€ par mois pour un an avec engagement, et à 89,90€ par mois sans engagement. Sinon, une séance de 40 minutes coûte aux alentours de 19€ selon la salle visitée.

En ce qui concerne les projets futurs d’EVA, les dirigeants ont déclaré être principalement concentrés sur le déploiement de sa technologie au niveau national, avant de s’attaquer à l’international dans les années à venir. Pour le moment retrouvez EVA en France dans les villes suivantes :

Beauchamp (95)

Le Havre (76)

Nantes (44)

Reims (51)

Rouen (76)

Strasbourg (67)

Toulouse (31)

Bourgoin-Jallieu (38)

D’autres salles sont à venir en France dans un futur proche :