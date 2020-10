[Test] Realme 7 Pro, en un peu mieux à peine 6 mois après

A peine 6 mois après le 6 Pro, Realme profite du milieu de l’automne pour lancer en France son nouveau smartphone de milieu de gamme. Voici notre avis sur le Realme 7 Pro.

Après des Realme 6 et Realme 6 Pro des plus convaincants il y a moins de 6 mois, la firme chinoise continue son déploiement français avec un nouveau Realme 7 Pro, annoncé la semaine dernière pour la France mais disponible depuis quelques temps dans d’autres pays.

Par rapport à son prédécesseur, si le design et l’écran marquent une vraie différence, les caractéristiques techniques évoluent quelque peu mais autant vous avertir, les changements restent minimes. Le Realme 7 Pro est clairement plus une évolution qu’une révolution avec une orientation plus multimédia. Avec un prix toujours agressif, on a passé quelques temps avec ce nouveau smartphone milieu de gamme et oui, comme son prédécesseur, c’est une excellente surprise.

Les Caractéristiques du Realme 7 Pro

Pour rappel sur les caractéristiques, le nouveau Realme 7 Pro vous propose :

realme 7 Pro Écran - Ecran Super AMOLED de 6,4"

- Définition Full HD+ 1080 x 2400

- Densité de 409ppp

- Format 20:9

- Gorilla Glass 5

- Luminosité max : 600 nits

- Poinçon Design - Contour en plastique

- Dos en plastique SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 720G

- Octo-Core

- GPU Adreno 618 Mémoire - 8Go de RAM

- 128Go de stockage

- Port Mémoire MicroSD Coloris - Mirror Silver

- Mirror Blue

- Horizon Orange

Appareil Photo - Quatre appareils photo, le principal avec un capteur couleur Sony IMX682 de 64 Mégapixels, l’ultra grand angle avec un capteur de 8 Mégapixels, un capteur portrait avec un capteur de 2 Mégapixels pour la profondeur de champ et un capteur Macro de 2 Mégapixels

- Objectif grand angle de 78° avec une ouverture de F/1.8 et un autofocus à détection de phase

- Objectif ultra grand angle de 119° avec une ouverture de F/2.3

- Objectif Portrait avec une ouverture de F/2.4

- Objectif Macro avec une ouverture de F/2.4



- Photos HDR

- Reconnaissance de Scène via Intelligence Artificielle

- Mode Nuit

- Enregistrement de vidéos jusqu’en 4K/30fps

- Enregistrement de ralentis jusqu'en 1080p/120fps

- Stabilisation UIS

- Stabilisation UIS Max



- Appareil photo frontal grand angle avec un capteur de 32 Mégapixels et une ouverture de F/2.5

- Enregistrement de vidéos jusqu’en 1080p/30fps

- Enregistrement de ralentis jusqu'en 1080p/120fps Audio - Haut-parleurs stéréo

- Dolby Atmos

- Prise jack 3,5mm

Batterie - Batterie de 4500 mAh

- Recharge rapide SuperDart Charge 65W (100% en 34 min)

- Via mise à jour, recharge rapide SuperDart Charge 125W

Connectivités - USB Type-C (USB 2.0)

- Capteur d'empreintes optique sous l'écran

- Bluetooth 5.0

- NFC

- GPS, GLONASS, A-GPS

- Wifi 5 (ac)

- 4G LTE

- 2x nanoSIM

- Accéléromètre, Gyroscope, Magnétomètre, Podomètre,

- Capteur de luminosité, de proximité

Logiciel - Android 10

- Realme UI

Taille et Poids - 160,9 x 74,3 x 8,7 mm

- 182 grammes Prix de lancement 329 euros avec ODR

Date de Disponibilité 07 Octobre 2020

Pour le packaging en soi, c’est classique et sans surprise, on retrouve un chargeur USB SuperDart de 65W, un câble USB Type-C vers Type-A et des notices pour une première prise en main. Realme France nous l’a confirmé, via une mise à jour, le Realme 7 Pro sera compatible avec la charge super rapide SuperDart à 125W, on est impatient de tester.

Pour son prix, comptez officiellement 329 euros avec 30 euros d’ODR du 13 octobre au 19 novembre chez les divers revendeurs.

Design, Ecran et Audio

Un peu plus petit que son prédécesseur, le 6 Pro, le Realme 7 Pro reprend les grandes lignes des smartphones Realme. Si la façade parait assez commune avec un poinçon en haut à gauche de l’écran et un menton d’écran relativement prononcé, on retrouve un dos en plastique avec un rendu mat pour éviter les quelques traces de doigts. Avec une taille et un encombrement dans la normale, l’écran est légèrement plus petit avec une diagonale de 6,4 pouces (contre 6,6 pouces sur le 6 Pro). Les bords ne sont clairement pas les plus fins mais ils restent raisonnables, surtout par rapport à certains smartphones premium.

On notera que Realme a choisi de repasser à un simple appareil photo en façade. Exit donc l’ultra grand-angle du 6 Pro. De même, si le 6 Pro proposait une dalle IPS, le Realme 7 Pro propose une dalle AMOLED qui s’avère très agréable au quotidien. On y retrouve une luminosité qu’on aurait aimé plus importante mais à ce niveau de prix, on n’a pas trop à se plaindre. Les contrastes sont plus que bons, les couleurs sont bien reproduites et la définition Full HD+ est largement suffisante au quotidien. En revanche, on perd la taux de rafraichissement de 90Hz. Dommage.

Malgré une finition plastique, le Realme 7 Pro répond présent lorsqu’on parle de qualité. Cela reste bien évidemment du plastique mais le produit reste agréable en main et de visu avec des reflets agréables au dos. Sur la tranche gauche se trouvent les éternels boutons de volume et de l’autre côté, on retrouve le bouton de veille et/ou de mise sous tension. Exit le capteur d’empreintes physique pour un lecteur d’empreintes sous l’écran. Concernant ce dernier, rien à signaler, il est efficace et fonctionne plutôt bien. Attention à bien retirer la protection d’écran de base qui altère l’efficacité du lecteur d’empreintes. Au dos se trouve un bloc photo rectangulaire, similaire à ce qu’on trouve chez d’autres constructeurs.

Côté son, petite surprise puisqu’on retrouve des haut-parleurs stéréo, ce qui est encore rare à ce niveau de prix. Le volume sonore est plutôt bien contenu sans saturation. Bien évidemment, cela reste des haut-parleurs de smartphone et ça sera plus que suffisant pour du contenu court sur internet. On notera enfin la prise jack de 3,5mm, toujours pratique.

Realme UI, Performances et Autonomie

Le Realme 7 Pro est livré avec Android 10 ainsi qu’une surcouche Realme UI. Comme on l’avait déjà dit sur les Realme 6 et 6 Pro, Realme UI permet une expérience très proche d’Android Stock. Les icônes par exemple sont bien plus sobres et dans l’air du temps. Le tiroir d’applications se lance via un geste en bas de l’écran vers le haut, on peut switcher rapidement entre les dernières applications lancées. On notera aussi que le Realme 7 Pro propose un tiroir pouvant accueillir simultanément une carte mémoire Micro-SD mais aussi deux nano-SIM, c’est assez rare pour le souligner.

Côté performances, le Realme 7 Pro embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 720G. On est en terrain connu. Du coup, pas de problème particulier, on a utilisé le Realme 7 Pro avec un certain nombre d’applications et on n’a pas senti de gêne ou de ralentissement. Le smartphone ne chauffe pas et ce, quelque soit les applications lancées. L’expérience utilisateur est des plus fluides et dans un usage quotidien, il n’y clairement pas à se plaindre. Sur des jeux comme Call of Duty Mobile, si on n’a pas les graphismes les plus élevés, le Realme 7 Pro n’avait pas à rougir.

Comme à chaque nouveau smartphone, il vous faudra quelques jours d’utilisation avant d’obtenir une autonomie de croisière. Mais pour notre plus grand bonheur, avec une batterie de 4500 mAh, on a de quoi faire pour tenir une journée chargée très facilement mais surtout tabler facilement sur les deux jours d’autonomie sans trop forcer. En plus de cela, Realme y a ajouté le recharge rapide SuperDart Charge 65W, vraiment pratique puisqu’on recharge son smartphone de 0 à 100% en seulement 34 minutes. Mais ce n’est pas tout, le Realme 7 Pro sera compatible avec la technologie SuperDart Charge 125W, ce qui permettra de recharger son smartphone encore plus rapidement. Avec de telles recharges filaires, pas besoin de recharge sans-fil quelque part. En revanche, c’est une recharge propriétaire donc il faudra utiliser les accessoires de Realme.

Photo et Vidéo

Pour la partie photo, pas de surprise en soi. En effet, on retrouve un bloc composé de quatre appareils photo. On retrouve bien évidemment un appareil photo principal grand-angle et un ultra grand-angle. A côté, Realme propose un capteur dédié au portrait et un quatrième dédié à la macro. Dans nos usages, on a trouvé les photos plutôt réussis avec pas mal de piqué. Le capteur de Sony sur ce 7 Pro est mieux exploité que celui de Samsung sur le 6 Pro. Realme a adressé un défaut sur la Série 6 qui était le manque de cohérence entre le grand-angle et l’ultra grand-angle. Sur le 7 Pro, c’est bien plus cohérent.

On retrouve bien évidemment de l’assistance par Intelligence Artificielle qui permet d’optimiser les photos tout comme un mode Nuit. Et en parlant de mode Nuit, Realme a fait des progrès par rapport au 6 Pro avec plus de détails mais ça lisse encore beaucoup. En revanche, contrairement à d’autres, le mode Nuit a un vrai avantage parce qu’en mode automatique, le capteur principal peut montrer assez rapidement ses limites.

Côté vidéo, on notera la possibilité d’enregistrer des vidéos allant jusqu’en 4K, ce qui est bien pour cette gamme de prix. Après, il ne faudra pas s’attendre à des résultats dignes des smartphones premium mais cela s’avère amplement suffisant pour des vidéos souvenirs. On notera enfin peut-être un peu trop de netteté. Ne comptez pas faire un court-métrage avec.

Plus que des mots, des exemples :