Initialement sorti en 2013 sur Wii U, le jeu Pikmin 3 revient cette année dans une version Deluxe optimisée pour Nintendo Switch. Une annonce surprenante – d’autant plus que le quatrième volet de la saga est censé être en phase finale de développement depuis plus de 5 ans mais qui fait toujours plaisir. Le jeu est prévu pour le 30 octobre prochain. On a eu l’occasion de le (re)prendre en main, avec un portage qui alterne entre nostalgie et nouveautés bien senties.

Avec Pikmin 3 Deluxe, Nintendo reprend la recette d’une franchise à succès, en nous contant les aventures d’Alph, Brittany et du Capitaine Charlie, trois explorateurs spatiaux perdus sur la planète PNF-404 après le crash de leur vaisseau surnommé le Drake. Isolés chacun de leur côté, les personnages font rapidement la connaissance des Pikmin, d’adorables créatures à l’ADN indéterminé qui peuplent la surface de la planète. Une alliance improbable qui permet à nos héros de se frayer un chemin à travers ce nouvel environnement menaçant.

Il faut dire que loin d’être hostiles face à l’arrivée de trois extra-terrestres sur leur planète, les Pikmin se révèlent plutôt faciles à asservir. Un simple coup de sifflet permet de les rassembler autour de nous, pour ensuite les envoyer à l’assaut d’un ennemi, ou les lancer sur un obstacle un peu trop coriace. Après un court tutoriel qui nous apprend les rudiments du lancer d’autochtone, on comprend rapidement que chaque créature est dotée d’une couleur différente selon ses capacités spéciales. Les Pikmin rouges par exemple sont capables de résister aux flammes, tandis que les bleus peuvent respirer sous l’eau. À sa sortie en 2013 sur Wii U, Pikmin 3 introduit ainsi deux nouvelles sortes de créatures, à savoir les Pikmin roc, capables de briser le verre et le cristal, ainsi que les Pikmin roses, dotés d’ailes et capables de transporter de lourdes charges au-dessus du sol. Sans surprise, chaque capacité se révèle plus ou moins utile au fil des différentes missions d’explorations, qui prennent rapidement des allures de casse-têtes stratégiques pour le joueur.

Mode multi et nouveautés en pagaille

Célèbre mais loin d’être éculé, le gameplay original de Pikmin 3 se retrouve dans son portage Deluxe sur Nintendo Switch, tout en s’offrant une flopée de nouveautés bien senties. Parmi les améliorations ingame, on retrouve ainsi un meilleur système de ciblage et de verrouillage, annonçait Nintendo il y a quelques semaines, ainsi qu’un rééquilibrage des ennemis, et l’ajout de plusieurs niveaux de difficultés supplémentaires. La Piklopédie, apparue pour la première fois dans Pikmin 2 fait aussi son grand retour sur ce portage Deluxe, et permet d’accéder à de nombreuses informations et statistiques à propos de la planète et des créatures qui la peuplent.

De notre côté, on note surtout l’incursion particulièrement réussie du mode multi coop local, qui permet désormais de jouer l’intégralité de l’aventure en coopération à deux sur la même console. Compatible y compris avec l’histoire principale, ce nouveau mode est accessible à tout moment dans le jeu, même en cours de partie, et permet à un second explorateur de rejoindre la partie. Un ajout qui apporte un véritable vent de fraîcheur au titre, et qui permettra aux plus expérimentés d’initier les débutants aux mécaniques de jeu.

Si Pikmin 3 Deluxe propose plusieurs améliorations orientées gameplay, les joueurs apprécieront aussi l’intégration native de tous les DLC sortis à l’époque sur Wii U. En plus de retrouver les modes Missions et Duel Bingo, une nouvelle aventure baptisée Histoire Annexe proposera aussi aux plus nostalgiques de retrouver Olimar et Louie, dans un prologue et un épilogue inédit, jouable encore une fois seul ou en coop.

Où précommander Pikmin 3 Deluxe au meilleur prix ?