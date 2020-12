[Test] Divacore AntiPods 2, les tueurs de AirPods français sont de retour

Après avoir bousculé les codes à la sortie des AntiPods premier du nom, la marque française Divacore revient avec les AntiPods 2, des écouteurs true wireless avec de grands arguments.

Divacore et les écouteurs true wireless, c’est une longue histoire. La marque française a en effet été l’une des premières à dégainer des écouteurs dans ce format, après Apple et ses célèbres AirPods. Sauf qu’à la différence d’une immense majorité d’autres marques, Divacore n’a pas cherché à recopier le design en forme de tige des écouteurs d’Apple et a élaboré sa propre recette. C’est donc après plusieurs paires d’écouteurs depuis les AntiPods premier du nom que la marque lance la seconde version de ses écouteurs true wireless phares, sobrement baptisés Divacore AntiPods 2. On a eu l’occasion de les tester pendant plusieurs semaines, voilà notre avis !

Où acheter les Divacore AntiPods 2 ?

Promo DIVACORE - AntiPods 2 - Écouteurs 100% sans Fil - Isolation Sonore Totale - Résistance à l’Eau - Boîtier de Recharge Aimanté - Compatible Google Assis ... 149.00 € 119.00 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Design, Ergonomie et Autonomie

La première version avait été un petit carton en France, et, cette fois, la marque vise l’international. Forte de l’expertise acquise depuis avec divers autres modèles d’écouteurs, Divacore revient plus forte que jamais avec les AntiPods 2, qui changent pratiquement tout par rapport à la première itération. On retrouve tout d’abord un tout nouveau boîtier ovale, d’une taille assez contenue (mais tout de même assez épais). Le revêtement soft touch de celui-ci est plutôt agréable au toucher – et moins sensible aux rayures que le plastique brillant d’une boîte de AirPods, par exemple – et on retrouve même un petit cache pour protéger la prise USB-C des poussières. Le tout respire franchement la solidité, même si on éprouve tout de même quelque petits doutes vis-à-vis du silicone qui maintient le capuchon du boîtier de son socle d’une façon assez particulière.

Du côté des écouteurs en eux-mêmes, ils proposent un design tout en rondeur et des embouts au format intra-auriculaire, qui permettent une excellente isolation passive du son. Chose assez originale pour le noter : les embouts qui viennent se glisser dans le conduit auditif ne sont pas faits de silicone, comme la très grande majorité des écouteurs concurrents, mais ici en mousse à mémoire de forme. C’est donc un coup de main à prendre lorsqu’on les utilise la première fois, mais à l’usage, si peu qu’on prenne la peine de modeler ses embouts à chaque utilisation, on se retrouve avec un maintien absolument parfait dans l’oreille puisqu’ils prennent parfaitement la forme de l’intérieur du conduit auditif, sans laisser aucun vide. De plus, cela permet de se passer de la réduction de bruit active, puisque les embouts vont parvenir à combler tous le vide restant dans le conduit auditif. Divacore fourni avec ses AntiPods 2 près de six embouts de ce type, de façon à contenter n’importe quel utilisateur.

Les écouteurs disposent également d’une petite « croche » qui vient s’accrocher à l’oreille pour un maintien optimal. Dans la boite du produit, on retrouve également six stabilisateurs en trois tailles différentes. De ce fait, les AntiPods 2 sont extrêmement confortables à porter, si peu qu’on prenne le temps de bien choisir ses différents embouts. C’est à la fois une qualité et un défaut : le produit perd en simplicité, mais il gagne au change en permettant à l’utilisateur de les régler parfaitement pour ses oreilles. Enfin, du côté de l’autonomie, c’est en revanche excellent : on retrouve six heures d’écoute par écouteur et par charge, et près de quatre recharge complète grâce au boîtier.

Fonctions et Qualité Sonore

Divacore a choisi d’intégrer des commandes tactiles via des capteurs de proximité sur ses AntiPods 2. Ils fonctionnent bien, mais entrainent, malheureusement, beaucoup de manipulation non désirées dès lors qu’on ose ajuster ses écouteurs. Ces contrôles permettent de mettre en pause/lecture sa musique, ou encore de décrocher/raccrocher un appel.

Fort heureusement, les AntiPods 2 ne se reposent pas que leurs contrôles tactiles pour interagir avec ses contenus. Ces écouteurs font en effet parti des premiers à intégrer la fonction « Jusk Ask », qui permet d’activer Google Assistant simplement par la voix, sans avoir à effectuer la moindre manipulation si ce n’est prononcer les mots magiques « Ok, Google ». Un peu à la manière de ce qui se fait chez Apple avec les AirPods et « Dis, Siri », on pourra donc demander à son appareil de nous lire nos messages, d’effectuer des appels, ou encore toute autre action dont est capable l’assistant vocal de Google. « Just Ask » n’est toutefois disponible que sur les smartphones Android. Les AntiPods 2 utilisent, sinon, le Bluetooth 5.0 pour se connecter au smartphone, et on retrouve deux microphones MEMS pour capter le son de la voix.

Côté son, les AntiPods 2 proposent les codecs SBC et AAC, et délivrent un rendu plutôt puissant avec leurs haut-parleurs de 6 mm et une réponse en fréquence s’étalant de 20 Hz à 20 kHz. Le rendu est vraiment bon, mais les écouteurs délivrent un son extrêmement chargé en basse, c’en est presque trop sur certains style musicaux comme le Hip-Hop moderne et ses basses lourdes. Et forcément, trop de basses se fait au détriment du reste. Les voix, guitares ou les sons de piano se retrouvent parfois écrasés. Un rendu sonore plutôt déséquilibré, qui rappelle un peu ce que faisaient les casques Beats à leur début. Mais pour les utilisateurs qui rechercheraient ce type de signature sonore, c’est un excellent point, d’autant plus sur des écouteurs – un format qui n’offre généralement pas la possibilité d’obtenir un rendu sonore si ample.