[Test] Razer Hammerhead True Wireless Pro, des écouteurs THX pour les joueurs

Forte d’une gamme complète de périphériques pour gamers, la marque Razer revient sur le marché des écouteurs true wireless avec les Hammerhead True Wireless Pro, des intras bourrées de fonctionnalités.

Après avoir lancé ses Hammerhead True Wireless l’année dernière, Razer revient cette année avec une version « Pro », qui, tout comme les AirPods Pro, se dote d’un design intra-auriculaire et apporte la réduction de bruit à l’ensemble. Surtout, c’est un moyen pour Razer de frapper fort en offrant la certification THX à ses écouteurs, après avoir racheté la firme spécialisée dans l’audio fondée par George Lucas en 2016. Razer oblige, la marque nous promet également d’excellentes performances en jeu, avec une latence ultra-basse. Concrètement, que valent ces Razer Hammerhead Pro ?

Promo Razer Hammerhead True Wireless - ecouteurs sans Fil (Ecouteurs Intra-auriculaires, Latence Ultra-faible, Hydrofuge, Pilote 13 mm, Prise en Charge Tact ... 119.99 € 93.17 € Vérifier le prix Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Design, Ergonomie et Autonomie

Côté design, les Razer Hammerhead True Wireless Pro ne brillent pas tellement par leur originalité. Ils ressemblent en effet énormément aux AirPods Pro d’Apple, qu’il s’agisse du boîtier qui arbore le même format et pratiquement les même dimensions, ou des écouteurs en eux-mêmes, avec cette tige assez caractéristique. Malgré tout, ils se dotent d’un coloris noir mat plutôt discret du plus bel effet, ce qui permet aussi bien au boîtier qu’aux écouteurs de se montrer plutôt résistants en usage quotidien. Après deux semaines d’utilisation, le boitier paraît toujours complètement neuf, tandis que l’aspect brillant des AirPods Pro ou de nombreux écouteurs concurrents est rapidement criblés de micro-rayures.

En ce qui concerne le boîtier, il est plutôt léger (43 grammes) et est doté d’une prise USB-C pour la recharge. Point de bouton pour l’appairage : tout se passe lorsqu’on relève le capot pour dévoiler les écouteurs. Quant aux écouteurs en eux-mêmes, ils disposent d’une surface brillante à l’arrière arborant le logo de la marque. Cette même surface est tactile, et permet, avec une pression, de mettre en lecture/pause son contenu, en deux pressions, de passer à la chanson suivante, en trois à la chanson précédente, et l’appui long permet d’activer ou désactiver la réduction de bruit active. Avec l’habitude, on commence à s’y faire, mais on a quand même trouvé ces contrôles tactiles un brin capricieux en pratique. Malheureusement, aucun contrôle du volume n’est proposé à même les écouteurs.

Pour ce qui est du confort, les écouteurs de Razer sont livrés avec de nombreux embouts en silicone de différentes tailles. Ils se révèlent plutôt confortables à l’usage, avec une bonne tenue dans les oreilles, sans être excellente. Enfin, un mot sur l’autonomie, qui se situe dans la moyenne pour ce type d’écouteurs : 20 heures au total avec le boîtier, et 4 heures par écouteur. Ce n’est pas exceptionnel, mais ça suffira largement pour une grande majorité d’utilisateurs.

Qualité Sonore, THX, latence et Réduction de bruit

Mais si les Hammerhead True Wireless Pro ne brillent pas par leur ergonomie ou leur design, c’est bien avec les fonctions embarquées que Razer compte faire toute la différence. Non seulement ces écouteurs délivrent, de base, un bon son plutôt riche et équilibré, mais ils profitent surtout de l’expertise de THX. Razer avait en effet racheté l’entreprise fondée par George Lucas en 2016 pour améliorer la partie audio de ses produits en leur offrant la certification THX. Ces écouteurs en sont bien pourvus, et on ne va pas y aller par quatre chemins : ça apporte vraiment quelque chose. En activant le mode THX, vous bénéficiez d’un son plus profond. Même avec le volume au maximum, le son ne sature jamais. D’autres modes sont aussi proposés, comme le mode Amplifié qui conviendra parfaitement à ceux qui écoutent des musiques très énergiques. Le mode THX reste néanmoins celui que nous avons préféré à l’usage.

Autrement, les Razer Hammerhead True Wireless Pro se connectent via le Bluetooth 5.0, et proposent les codecs SBC et AAC. Sur Android, « Fast Pair » est bien pris en charge, et on pourra toujours profiter de l’application Hammerhead True Wireless pour peaufiner ses réglages aussi bien sur Android qu’iOS. Notons que l’application est vraiment bien faite. Elle est intuitive, et dispose de suffisamment de réglages pour régler ses écouteurs à sa convenance sans pour autant trop en faire et perdre l’utilisateur dans une méandre de réglages.

L’autre point qui nous intriguait concernant ces écouteurs, c’est la latence. Razer a en effet présenté ses Hammerhead True Wireless Pro comme un parfait accessoire pour les gamers, avec un mode Jeu censé offrir une latence de seulement 60 ms. Mais si Razer clame que ce mode permettrait d’obtenir un temps de réaction 50% plus rapide en fournissant un son et une vidéo mieux synchronisés, on a noté qu’une très faible différence durant les quelques parties que nous avons joué. Certains gamers un peu plus intransigeants que la moyenne y trouveront peut-être leur compte, mais ce n’est pas l’argument principal de ces écouteurs, selon nous. On a essayé de pousser le test en effectuant un montage vidéo avec ces écouteurs et le mode Jeu, une activité qui requiert le moins de latence possible, et on n’a pas noté de différence significative avec des AirPods Pro. Dans tous les cas, la latence sera toujours trop élevée pour monter un projet sérieux, mais c’est aussi le cas des écouteurs d’Apple.

Enfin, en ce qui concerne la réduction de bruit active, l’autre argument qui différencie ces Hammerhead True Wireless Pro du modèle classique, elle est vraiment bonne. On est tout de même un brin en dessous des AirPods Pro, mais les Hammerhead True Wireless Pro parviennent à éliminer efficacement les bruits alentours, même si les bruits aigus (comme le bruit d’un clavier tapant ce test, par exemple) parviendront tout de même à s’immiscer jusqu’à vos oreilles, bien qu’atténués. Globalement, ça reste au-dessus de la moyenne. Enfin, le son des micros se révèle plutôt satisfaisant, selon mes interlocuteurs.