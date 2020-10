[Test] Splendor Marvel : A la conquête du gant d’infinité !

Splendor fait parti de ces jeux qui sortent encore et encore de notre ludothèque et dont on ne se lassera jamais de jouer. Très accessible mais pourtant extrêmement stratégique également, nous adorons le faire découvrir et y jouer. C’est clairement un de nos coups de coeur ludique, alors quand nous avons eu vent de cette version Marvel, nous avons attendu sa sortie avec impatience ! Avec cependant comme toujours avec ce genre de portage, une légère crainte au niveau de la qualité de l’adaptation.



Fort heureusement, Splendor Marvel a converti l’essai avec succès ! Bien entendu, les deux jeux sont très proches, mais la thématisation dans l’univers Marvel est parfaitement réalisée. De plus, les quelques évolutions de règles permettent d’offrir plus de challenge que dans la version de base, avec une lutte continuelle autour de la tuile Avengers Rassemblement et des conditions de victoire plus difficiles.



En bref, si vous avez le jeu de base et que vous n’êtes pas fan de l’univers Marvel, cette nouvelle version aura peu d’intérêt pour vous. Par contre, si vous n’avez pas le jeu et/ou adorez Marvel, pas d’hésitation à avoir, vous allez découvrir une petite pépite ludique dans un univers parfaitement retranscrit !