[Test] SteelSeries Nimbus+, la manette de l’univers Apple

SteelSeries a toujours supporté les appareils Apple et après la Nimbus, le constructeur propose une nouvelle manette certifiée MFI et idéale dans l’écosystème Apple. Voici notre avis sur la SteelSeries Nimbus+.

Si on est utilisateur d’un iPhone, d’un iPad, d’un Apple TV ou encore d’un Mac et qu’on est à la recherche d’une manette pour profiter d’Apple Arcade ou même de certaines plateformes sur le cloud, il existe bien évidemment les manettes Playstation ou Xbox via Bluetooth ou USB. Mais si on recherche une solution pour profiter au mieux de l’écosystème Apple, il n’y a pas 36.000 solutions et la meilleure d’entre elle n’est autre que la nouvelle SteelSeries Nimbus+.

Pourquoi ?

Bien évidemment, rien n’empêche l’utilisation d’une manette Bluetooth ou filaire. Le petit avantage de la Nimbus+, c’est surtout qu’elle est certifiée MFI et que les boutons affichés correspondent à ceux reconnus dans les jeux. En revanche, on aurait aimé un système qui permettent de basculer d’un appareil à l’autre sans passer par un ré-appairage, un peu comme les AirPods d’Apple.

Avec la SteelSeries Nimbus+, on se connecte bien évidemment en Bluetooth. Aussi, parce que la Nimbus+ est dédiée à Apple, on retrouve un bouton Accueil, un support pour iPhone et enfin un port Lightning pour la recharge parce que la marque a abandonné les piles pour une batterie rechargeable. En parlant de recharge, on aurait tout de même préféré un port USC-C, plus universel, mais d’un autre côté, si vous avez un écosystème Apple, vous avez forcément un câble Lightning. Dans tous les cas, pour l’autonomie, comptez plus ou moins 50h de moyenne, ce qui est largement suffisant.

Design

Si certains ont connu la toute première manette MFI de SteelSeries, la Nimbus, la Nimbus+ en est la version améliorée, mais vraiment améliorée dans tous les sens. Avec deux sticks analogiques en bas à la façon d’une manette Palsyation, on retrouve la croix directionnelle, tous les boutons des plus classiques (A,B, X, Y, Option et Menu) et le fameux bouton d’accueil. Par rapport à la Nimbus, la croix directionnelle a été revue et est bien plus agréable sous le pouce. Idem pour les sticks analogiques qui sont concaves, ce qu’on préfère, de loin !

Au dessus du bouton d’accueil se trouve 4 LEDs qui serviront à savoir le numéro de manette en cas de plusieurs manettes connectés sur un même appareil ou alors le niveau de batterie par tranche de 25%. Sur la tranche haute de la manette se trouve les boutons latéraux classiques (L1, R1, L2, R2), un bouton de connexion pour les appairages et un bouton pour connaître le niveau de batterie. Si les boutons L1 et R1 sont des boutons classiques, on notera que les boutons L2 et R2 sont bien des gâchettes avec une bonne course d’action. On notera enfin que les deux sticks analogiques sont cliquables et font office des boutons L3 et R3.

La prise en main

Comme on l’a dit plus haut, la croix directionnelle est plus agréable et cela se vérifie dans des jeux indés comme Dead Cell par exemple. Les sticks sont concaves à la façon des manettes Xbox et permettent une meilleure adhérence des pouces dans les jeux.

Sur la tranche supérieure, on retrouve deux petits trous qui servent à accueillir le support pour smartphone. Le support est quelque peut difficile à insérer mais une fois en place, le smartphone ne bougera plus. L’avantage d’un tel système permet de résumer la connexion physique entre la manette et le support au strict minimum. En revanche, avec le smartphone, on a trouvé que le smartphone avait tendance à rendre le tout mal équilibré et peut s’avérer fatiguant à l’usage.

Où l’acheter ?