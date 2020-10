[Test] Oppo Reno4 Pro, un air de déjà-vu

Rentrée oblige, Oppo vient d’annoncer sa nouvelle gamme de smartphone allant du milieu au haut de gamme. Aussi, on a profité de cette semaine relativement chargée pour pour tester le haut de gamme. Voici notre avis sur l’Oppo Reno4 Pro.

Après un début d’année fortement marquée bien évidemment par la pandémie, Oppo a occupé son premier semestre avec sa gamme premium Find X2 composé de quatre smartphones mais aussi d’une édition spéciale Lamborghini. Pour ce second semestre, le constructeur chinois met à jour sa gamme Reno avec les nouveaux Reno4.

Aussi, ce n’est pas un mais trois nouveaux smartphones qu’Oppo a annoncé en ce début de mois d’octobre. Et aujourd’hui, on s’intéresse au Reno4 Pro, le haut de gamme de la série. Certains remarqueront que ce Reno4 Pro n’est pas très différent du Find X2 Neo et ils auront raison. Il y a cependant quelques différences subtiles. L’Oppo Reno4 Pro est smartphone haut de gamme qui propose un juste équilibre entre design, performances et prix. On l’a testé pour vous, voici notre verdict.

Les Caractéristiques du Oppo Reno4 Pro

Pour rappel sur les caractéristiques, le nouveau Oppo Reno4 Pro vous propose :

Oppo Reno4 Pro Écran - Ecran AMOLED de 6,5"

- Gorilla Glass 5

- Définition Full HD+ (1080x2400)

- Densité 402ppp

- Format 20:9

- 90Hz

- Luminosité max : 800nits

- HDR 10+

- DCI-P3

- Poinçon SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 765G

- Adreno 620 Mémoire - 12Go de RAM LPDDR4

- 256Go stockage en UFS 2.1

- Pas d'extension mémoire Coloris - Noir Spatial

- Bleu Galactique

- Contour en métal

- Dos en verre avec finition matte

Appareil Photo - Trois appareils photo au dos :

- Appareil principal : Sony IMX586 de 48 Mégapixels, 26mm, F1.7, OIS, PDAF

- Appareil téléphoto : 13 Mégapixels, 53mm, F2.4, zoom optique 2x, PDAF

- Appareil ultra grand-angle : Sony IMX708 de 12 Mégapixels, 16mm, F2.2



- Autofocus Laser

- Stabilisation optique (OIS) sur le capteur principal

- Mode Nuit (Photo et Vidéo)

- Enregistrement de vidéos jusqu'en Ultra HD 2160p à 30fps

- Mode Ralenti en 1080p à 240fps ou en 720p à 480fps

- Mode Vidéo Ultra Stabilisation 2.0 1080p



- Appareil frontal avec un capteur Sony IMX616 de 32 Mégapixels

- Objectif grand-angle (26mm) avec une ouverture de F2.0

- Stabilisation électronique (EIS)

- Mode Nuit

- Enregistrement de vidéo frontale en 1080p ou 720p à 30fps

Audio - Haut-parleurs stéréo

- Dolby Atmos

- Pas de prise Jack Batterie - 4000mAh

- Recharge rapide SuperVOOC 2.0 65W (100% en 36 minutes) Connectivités - Lecteur d'empreintes optique sous l’écran

- Bluetooth 5.1

- WiFi 5

- 4G et 5G

- 2x nano-SIM

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB 2.0, USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité Logiciel - Android 10

- ColorOS 7.2 Taille et Poids - 159,6 x 72,5 x 7,6 mm

- 172g

Prix de lancement - 799 euros Date de Disponibilité - 22 octobre 2020

Côté packaging, rien de bien surprenant puisqu’on retrouve une énorme boîte noire avec le smartphone bien évidemment, un câble USB-A vers USB-C, classique mais propriétaire parce que le Oppo Reno4 Pro est livré avec la recharge rapide SuperVOOC 2.0 à 65W qui permet de recharger le smartphone de 0% à 100% en seulement 36 minutes.

Où l’acheter ?

Design, Ecran et Audio

Lorsqu’on découvre le Oppo Reno4 Pro pour la première fois, on ne peut s’empêcher la comparaison avec le Find X2 Neo comme on l’a dit plus haut. L’écran est similaire, le design est similaire, tout comme le poids. L’Oppo Reno4 Pro est un smartphone relativement léger et qui tient parfaitement en main. La finition est similaire avec un dos en verre et reste excellente. Alors que le Find X2 Neo proposait un dos glossy, typique à la gamme, le Reno4 Pro propose une finition matte, résistante aux traces de doigts. Les boutons physiques sont placés au même endroit tout comme les haut-parleurs stéréo. Autre différence encore avec le Find X2 Neo, le Reno4 Pro propose deux ports nano-SIM. Un défaut en moins donc.

La taille de l’écran avec une diagonale de 6,5 pouces est dans la normale en 2020. Et avec un format 20:9, il est tout en longueur, ce qui simplifie grandement la prise en main puisque le smartphone, pour une même taille d’écran n’est pas aussi large qu’un iPhone 11 Pro Max par exemple. Pratique. A côté, on retrouve sur le Reno4 Pro, comme sur le Find X2 Neo, un écran incurvé. Et enfin, côté bloc photo, si Oppo reste fidèle à la ligne d’appareils photo dans le dos, le constructeur en a profité pour modifier quelque peu le design pour donner cette impression d’avoir un rectangle… Comme les Samsung Galaxy S20, ce qu’on peu comprendre dans la mesure où le choix de Samsung s’avère réussi. Bien évidemment, à cause des capteurs plus classiques, le bloc photo n’est pas aussi prononcé, ce qui devrait plaire à beaucoup. Et enfin, on retrouve un capteur d’empreintes sous l’écran de type optique. Lors de nos tests, on n’a pas noté de soucis particulier, il faudra juste enlever la protection d’écran qui gène ce capteur. C’est toujours un peu moins rapide qu’un capteur physique mais rien à déplorer au quotidien.

L’écran même est de type AMOLED avec une définition Full HD+ et un revêtement Gorilla Glass 5. Comme le Find X2 Neo, le Reno4 Pro propose un taux de rafraichissement de 90Hz. Comparé à un simple écran avec un taux de 60Hz, inutile de vous dire qu’une fois en place et essayé, c’est l’adopté. Il sera difficile de revenir sur des écrans 60Hz. L’intérêt se voit assez rapidement sur les pages web, Twitter ou encore Instagram puisque ce sont sur ces applications dans lesquelles on fera défiler des pages de contenus à l’infini. Avec une définition Full HD+, la finesse d’affichage est bien présente et il sera difficile de décerner les pixels à l’oeil nu. Et parce que c’est de l’AMOLED, les noirs sont profonds et les couleurs contrastées. La dalle du Oppo Reno4 Pro provient de chez Samsung et comme on s’en doute, elle s’en sort encore une fois avec les honneurs, tant au niveau des couleurs avec une colorimétrie maitrisée que des angles de visions. On aurait peut-être aimé une luminosité plus élevée.

Enfin, Oppo propose des haut-parleurs stéréos. Evidemment, on parle de haut-parleurs de smartphone et des usages qui en découlent. On les a trouvé très agréable pour la consommation de contenus tels que les vidéos Youtube. Le son était clair et assez puissant, sans saturation notable. Il fallait s’y attendre, avec un design aussi fin, le Oppo Reno4 Pro ne propose pas de port jack 3,5mm.

5G, ColorOS 7.2, Performances et Autonomie

Avant d’attaquer les performances, parlons encore une fois de 5G pour dire encore la même chose à cette époque de l’année. Cela va être simple puisqu’on n’a pas encore de 5G en France. Du coup, on n’a pas pu tester et il va falloir patienter. L’avantage tout de même du Oppo Reno4 Pro, comme tous les smartphones déjà 5G, c’est qu’il n’est disponible qu’en version 5G, avec bien évidemment la compatibilité 4G, donc on n’a pas de choix à faire et on pourra tester la 5G dès qu’elle sera disponible en France où lorsqu’on sera à l’étranger.

Côté Android, pas de surprise en soi, on retrouve bien évidemment la surcouche ColorOS 7.2 qui reprend ce qu’on connaissait déjà avec la version 7.1 avec quelques petites évolutions. Rien de révolutionnaire non plus. On n’arrête pas de le répéter mais depuis cette version 7, Oppo a fait d’énormes progrès pour rapprocher ColorOS de ce que les utilisateurs recherchent, pour notre plus grand plaisir. L’expérience est très proche d’Android Stock. Les icônes par exemple sont bien plus sobres et dans l’air du temps. Le tiroir d’applications se lance via un geste en bas de l’écran vers le haut, on peut switcher rapidement entre les dernières applications lancées. Que du bon finalement cette surcouche avec une expérience fluide et agréable. Et en plus, on a droit maintenant à Google Now sur l’écran d’accueil, que demander de plus ?

Côté performances, le Oppo Reno4 Pro embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 765G. Ce n’est pas le SoC haut de gamme de Qualcomm mais soyons honnête, il suffira pour 99% de nos usages au quotidien. En effet, si les quelques résultats de benchmarks sont là pour donner un classement, la réalité est tout autre et on n’a jamais vraiment senti de limite au quotidien par rapport au SoC Qualcomm Snapdragon 865. Le taux de rafraîchissement de 90Hz est parfaitement exploité et le tout reste fluide à l’usage.. Pas de problème particulier à l’uage, on a utilisé le Reno4 Pro avec un nombre conséquents d’applications et on n’a pas senti de gêne ou de ralentissement. Le smartphone ne chauffe pas et ce, quelque soit les applications lancées. L’expérience utilisateur est des plus fluides et dans un usage quotidien, il n’y clairement pas à se plaindre. Sur des jeux comme Call of Duty Mobile, si on n’a pas les graphismes les plus élevés, le smartphone n’avait pas à rougir et nous a permis de maintenir nos frags en ligne.

Le Oppo Reno4 Pro propose une batterie de 4000 mAh, ce qui est dans la moyenne pour ce type de smartphone avec un écran de 6,5 pouces et un taux de rafraichissement de 90Hz. On a tout laissé par défaut en mode automatique, c’était l’OS qui se chargeait de switcher entre un taux de rafraichissement de 60Hz ou 90Hz en fonction des besoins. Dans nos usages, on a tourné avec une moyenne de 5h d’écran par jour pour finir la journée autour des 30%, ce qui est plutôt bien. On regrette toujours un peu l’absence de recharge sans-fil mais ce n’était pas vraiment bloquant, surtout avec cette charge super rapide qui permet d’avoir 100% en moins de 36 minutes. Pratique.

Photo et Vidéo

On retrouve un bloc photo de trois appareils photo avec bien évidemment les classiques grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif de 2x. Contrairement au Find X2 Neo, pas de 4ème appareil photo. Du coup, c’est assez classique et on a bien remarqué que le capteur principal n’est autre que le Sony IMX586 qui équipait un bon nombre de smartphones de l’année dernière. Avec un prix plus accessible, pas de zoom périscope comme sur le Find X2 Pro mais un zoom optique x2 classique avec un capteur classique. Bien évidemment, on retrouve une stabilisation optique sur l’appareil photo principal. En revanche, Oppo a changé quelque peu l’ultra grand-angle pour y mettre un nouveau capteur a format 16:9, pratique pour les vidéos.

Quand les conditions de luminosité sont idéales, on n’a pas grand chose à reprocher au Oppo Reno4 Pro. Les photos sont détaillés et contrastées, voire même trop à mon goût. Fin septembre, Oppo a adressé un nouveau firmware qui a adressé ces problèmes de photos sur-contrastées. Aussi, avec le nouveau firmware, les photos sont bien exposées et proposent une colorimétrie avec des couleurs plus naturelles et moins saturées que ce qu’on avait avant la mise à jour. Si certains n’aimeront pas forcément le contraste et le fait que la netteté est quelque peu exagérée, dans l’ensemble, il n’y a pas à se plaindre, on était satisfait des photos proposées par le Reno4 Pro.

Oppo a revu sa copie avec l’ultra grand-angle et propose enfin un peu plus de cohérence entre l’appareil photo principal et l’ultra grand-angle. Sur le Find X2 Neo, on avait noté un certain manque de piqué par rapport à l’appareil photo principal, on ne retrouve pas ce défaut sur le Reno4 Pro. Et enfin le téléobjectif qui propose un zoom optique 2x avec des résultats corrects mais sans plus. Les photos au téléphoto manque un peu de piqué mais cela reste acceptable. En intérieur et en conditions de faible luminosité, on retrouve bien évidemment du bruit mais il est bien géré. Le lissage est toujours présent mais on garde des détails en général, c’est appréciable.

Mieux que des mots, des exemples :

Enfin, en façade, le Oppo Reno4 Pro propose un capteur de 32 Mégapixels et même si je ne suis pas très selfie, la qualité est suffisante sur ce genre de clichés. C’est assez classique et suffisant en soi. Pour la vidéo, Oppo s’en sort plutôt bien, très bien même avec des vidéos nettes et détaillées. La stabilisation électronique fonctionne bien et s’est avéré efficace. Il manque encore de la consistance entre les vidéos mais c’est déjà mieux par rapport au Find X2 Neo. On notera de plus la possibilité d’utiliser de la vidéo ultra stabilisée aussi bien avec le bloc photo principal qu’avec l’appareil photo frontal.

Où l’acheter ?

Galerie Photo