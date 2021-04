[Test] Oppo Find X3 Lite, tout pour plaire

Oppo a pensé à celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas investir plus de 450€ euros dans un smartphone avec l’Oppo Find X3 Lite.

Avec sa dernière gamme Find X3, Oppo a frappé fort. Alors que l’Oppo Find X3 Pro ne fait absolument aucun compromis, l’Oppo Find X3 Neo présente une solution idéale pour ceux qui cherchent un smartphone haut de gamme ultra-performant. Néanmoins, ces deux flagship sont vendus plutôt chers. Heureusement, Oppo a pensé à celles et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas investir plus de 450€ euros dans un smartphone avec l’Oppo Find X3 Lite, un modèle qui n’égale évidemment pas ses grands frères, mais qui propose tout ce que l’on attend d’un excellent milieu de gamme en 2021. À l’usage, ça donne quoi ?

Caractéristiques du Oppo Find X3 Lite

Oppo Find X3 Lite Écran - Ecran OLED de 6,43" au format 20:9

- Définition FullHD+ (1080x2400)

- Gorilla Glass 3+

- 90Hz

- Always On Display

- Poinçon



SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 765G

- Adreno 620 Mémoire - 8Go de RAM LPDDR4x

- 128Go stockage UFS 2.1

- Pas d'extension mémoire Coloris - Noir Etoilé

- Astral Blue

- Argent Galactique (Dos en verre 3D) Appareil Photo - Triple appareil photo au dos :

- Appareil principal : 64 Mégapixels, 25mm, F1,7

- Appareil ultra grand-angle : 8 Mégapixels, 16mm (119°), F2,2

- Appareil Macro : 2 Mégapixels, F2,4

- Appareil N&B pour le portrait : 2 Mégapixels, F2,4



- Autofocus PDAF

- Mode Macro

- Mode Nuit



- Enregistrement de vidéos en Full HD 1080p en 30/60fps et Ultra HD 2160p à 30fps

- Mode Ralenti en 1080p à 120fps ou en 720p à 240fps

- Mode Vidéo Ultra Stabilisation 1080p





- Appareil frontal avec un capteur de 32 Mégapixels

- Objectif grand-angle 23mm avec une ouverture de F2.4

- Stabilisation électronique (EIS)

- Mode Nuit

- Enregistrement de vidéo frontale en 1080p ou 720p à 30fps

Audio - Haut-parleurs mono

- Dolby Atmos Batterie - 4300mAh

- SuperVOOC 65W (100% en 37 minutes) Connectivités - Lecteur d'empreintes optique sous l’écran de nouvelle génération

- Bluetooth 5.1

- WiFi 5

- 5G

- 2x nano-SIM

- 1x eSIM

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB 2.0, port USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité Logiciel - Android 11

- ColorOS 11.1 Taille et Poids - 159,1 x 73,4 x 7,9 mm

- 172g pour les versions Bleu Astral et Noir Etoilé

- 180g pour la version Argent Galactique Prix de lancement - 449 euros Date de Disponibilité - 30 Mars 2021

Où l’acheter ?

Design et Écran

Le Oppo Find X3 Lite n’est certes pas aussi premium que ses grands frères, mais ses matériaux respirent franchement la qualité. Au dos, il faudra ainsi se contenter de plastique, du verre à l’avant, et un pourtour fait de métal. Alors oui, c’est du plastique — ou plutôt du « polymère multicouche avec revêtement oléofuge » — et on perd de ce fait la recharge sans fil. Mais sinon, c’est un sans faute : le dos texturé est vraiment agréable à l’œil (surtout dans notre coloris Bleu de test) ainsi qu’au toucher. Cette matière respire vraiment la qualité et la solidité, et elle apporte quelques avantages comme une meilleure tenue en main, et l’absence de trace de doigts. Un plaque transparente située dans le coin supérieur gauche abrite quant à elle les quatre capteurs photo d’une manière minimaliste et plutôt élégante.

Quant aux tranches, elles donnent également ce sentiment de solidité en main. Par ailleurs, on apprécie le fait qu’Oppo ait décidé de placer ses boutons de part et d’autres du châssis : le bouton de mise en veille à droite, et les boutons volume à gauche, ainsi que le tiroir SIM, qui ne fait hélas pas office de port microSD, dont le smartphone ne dispose pas. Cette séparation des boutons a notamment fait ses preuves sur iPhone, qui dispose de cette configuration depuis le tout premier modèle. La tranche du haut abrite un simple microphone et celle du bas, un second microphone, le haut-parleur, le port USB-C ainsi qu’une prise jack 3,5mm. Bien qu’on soit habitué à ne plus l’avoir sur la plupart des smartphones actuels, c’est une bonne chose pour l’Oppo Find X3 Lite qui délivre, hélas, un son bien faiblard avec son unique haut-parleur, et on aura tôt fait de passer par des écouteurs ou un casque.

À l’avant, on profite vraiment d’un excellent écran. Il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,43 pouces offrant une résolution Full HD+ et un format 20:9. Comme ses grands frères, l’Oppo Find X3 Lite propose un discret poinçon logé dans le coin supérieur gauche de l’écran. La dalle offre par ailleurs un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et on trouve que c’est un parfait compromis car le passage de 60 Hz à 90 Hz se ressent bien plus qu’un passage de 90 Hz à 120 Hz. À l’usage, c’est vraiment une excellente dalle. Les couleurs sont vibrantes et justes, les angles de vision excellents, et la luminosité est largement suffisante pour pouvoir en profiter en extérieur (600 nits). Notez que malgré son petit prix, le smartphone propose un capteur d’empreinte digitale intégré à l’écran, et non pas sur la tranche comme de nombreux concurrents. On l’a trouvé globalement très rapide et fiable, d’autant plus que, couplé au haut taux de rafraîchissement et aux animations de ColorOS au déverrouillage, on a une sensation de fluidité très agréable.

Performances, Autonomie et ColorOS

Côté performances, l’Oppo Find X3 Lite embarque un SoC de chez Qualcomm, le Snapdragon 765G. Il s’agit d’une puce de milieu de gamme franchement convaincante, pour l’avoir vu sur de nombreux autres smartphones que nous avons testés, et parfois sur des modèles vendus bien plus chers. Ici couplé à 8 Go de RAM, ce SoC est capable d’encaisser tous les usages actuels sans broncher. La navigation est très fluide, et même les jeux mobiles plutôt gourmands tourneront sans soucis. L’avantage, c’est que cette puce propose un modem 5G intégré, qui vous permet donc d’utiliser l’Oppo Find X3 Lite avec la nouvelle génération de réseaux mobiles. Même si la 5G en est encore à ses balbutiements en France, c’est définitivement un gage de longévité si vous souhaitez conserver votre smartphone pendant plusieurs années.

Concernant l’autonomie, l’Oppo Find X3 Lite a beau être un « petit » smartphone, il s’en tire plutôt bien avec sa batterie de 4 300 mAh. À l’usage, le smartphone tient globalement une journée complète, même s’il peut arriver qu’il s’éteigne dans la soirée en cas d’utilisation intensive. On ne tiendra pas non plus deux jours. Cela reste très correct, d’autant plus que ce Find X3 Lite dispose de la technologie SuperVOOC d’Oppo, qui lui permet d’être rechargé extrêmement rapidement. Pour cela, Oppo fourni un chargeur massif de 65W dans la boîte de l’appareil, qui lui permet d’être rechargé entièrement en seulement 45 minutes ! Pour peu que vous soyez à court de batterie durant la journée, vous pourrez donc compter sur cette recharge éclair, et vous éviter la peine d’avoir à brancher votre smartphone toutes les nuits.

Enfin, côté interface, l’Oppo Find X3 Lite est livré avec Android 11 et la nouvelle version de la surcouche logicielle du constructeur, ColorOS 11. On appréciait déjà beaucoup cette surcouche, et elle s’améliore encore cette année avec des emprunts du côté de l’interface de OnePlus, OxygenOS, qui est sans doute l’une des surcouches qu’on aime le plus dans le monde Android au Journal du Geek. L’expérience globale s’avère finalement très proche d’Android Stock, avec quelques petites trouvailles bien pensées.

Photo et Vidéo

L’Oppo Find X3 Lite embarque une caméra frontale de 32 MP dans son petit poinçon, et offre des clichés plutôt satisfaisants. Mais le véritable attirail photo se trouve à l’arrière, où l’on retrouve un bloc photo comprenant pas moins de quatre capteurs. On retrouve tout d’abord un capteur principal de 64 MP ouvrant à f/1.7, mais aussi un ultra grand-angle de 8 MP à f/2.2, un capteur macro de 2 MP ouvrant à f/2.4 et un capteur monochrome de 2 MP à f/2.4. Les deux derniers capteurs se montrent assez spécifiques et à l’usage plutôt anecdotiques en pratique, c’est pourquoi nous allons avant tout nous focaliser sur les deux autres capteurs.

Le capteur principal de 64 MP tient ses promesses : les clichés qu’il capture bénéficient d’un piqué exceptionnel. On trouve en revanche que les algorithmes d’Oppo poussent un peu trop loin la netteté, ce qui fait que l’on se retrouve parfois avec des images au look un peu artificiel. Néanmoins, cela reste franchement convaincant en pratique. Notez que, puisque le smartphone ne dispose pas de téléobjectif dédié, il faudra se servir de ce capteur pour zoomer. On pourra ainsi monter jusqu’au zoom X20, et, même s’il s’agit d’un zoom numérique qui dégradera forcément l’image, celui du Oppo Find X3 Lite s’avère excellent ! Il faudra dépasser le zoom X5 pour commencer à voir l’image se dégrader, et, en pleine journée, vous pourrez même aller titiller le zoom X20 sans que votre image ne soit particulièrement mauvaise. C’est donc un joli tour de force, surtout sur un smartphone à ce prix. Dans un environnement sombre, ce capteur s’en sort également plutôt bien, même sans recours du mode Nuit. Cette caméra est par ailleurs capable de prendre des vidéos en 4K à 30 i/s. L’ultra grand-angle de 8 MP est quant à lui également assez convaincant, et il tire surtout son épingle du jeu en plein jour puisque l’image aura tendance à se dégrader rapidement dès lors que la lumière vient à manquer.

Globalement, l’Oppo Find X3 Lite est un très bon photophone dans la vie de tous les jours, et il ne vous fera jamais défaut. Pour vous faire une idée, voilà quelques clichés capturés dans diverses situations :