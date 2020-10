[Prise en main] Apple iPhone 12 Pro

On utilise depuis quelques jours les nouveaux iPhone 12 d’Apple. En attendant nos tests complets la semaine prochaine, voilà nos premières impressions.

Avec un mois de retard comparé aux autres années, les nouveaux smartphones d’Apple sont enfin disponibles. A cause de la pandémie, les nouveaux iPhone 12 se lancent finalement en deux phases, la première avec l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro, et dans un second temps, l’iPhone 12 mini avec l’iPhone 12 Pro Max.

Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont assez similaires en terme de taille et de finition, les vraies différences se situent surtout au niveau du bloc photo avec un téléphoto et quelques caractéristiques techniques qui diffèrent (tous les détails dans notre dossier complet sur l’iPhone 12). Dans cette prise en main, nous nous focalisons sur l’iPhone 12 Pro.

Côté packaging, rien de très surprenant si ce n’est que la boîte est bien plus petite qu’avant. La raison ? L’absence de chargeur USB inclus. On retrouve le smartphone ainsi qu’un câble USB-C vers Lightning. En France, les utilisateurs auront tout de même droit à des écouteurs filaire Lightning.

Comptez à partir de 909 euros pour l’iPhone 12 et 1159 euros pour l’iPhone 12 Pro.

Design, Ecran et Audio

Lorsqu’on déballe l’iPhone 12 Pro, on découvre un smartphone aux lignes épurées et aux finitions qui forcent le respect. Quel bonheur de retrouver une version moderne des iPhone 5. En effet, pour une grande partie des utilisateurs d’iPhone, c’était sans doute ce design-là le plus réussi. On retrouve un dos en verre dépoli du plus bel effet et un contour en métal chromé. L’association des deux est très esthétique. Le poids (187g) et le volume permettent une excellente prise en main du smartphone. Au dos, on retrouve un bloc photo composé de trois appareils photo comme sur les iPhone 11 Pro (2 appareils sur l’iPhone 12 comme l’iPhone 11). On remarque aussi que les iPhone 12 et iPhone 12 Pro proposent la même taille d’écran alors qu’il y avait une différence entre l’iPhone 11 (inspiré de l’iPhone Xr) et l’iPhone 11 Pro (inspiré de l’iPhone X). Les iPhone 12 et 12 Pro sont toutefois légèrement plus petits que l’iPhone 11.

L’iPhone 12 Pro est équipé d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une couche de protection en Ceramic Shield. Comme on le supposait, pas de taux de rafraîchissement égal ou supérieur à 90Hz, on reste sur du 60Hz. Il y a cependant tant d’animations sur iOS qu’au quotidien, on ne sent pas vraiment de différences. L’expérience est fluide et agréable. Sans surprise, on retrouve sinon un excellent écran avec des noirs profonds et des couleurs contrastées. Côté audio, on a droit à des haut-parleurs stéréo de bonne qualité d’après nos premiers tests. eEnfin, comme prévu, il n’y a pas de port jack 3,5mm.

iOS 14.1, Performances et Autonomie

Côté iOS, pas de surprise en soi, on retrouve la version 14.1 disponible depuis quelques jours en version finale. D’ailleurs pour ceux qui ont déjà un iPhone et qui vont passer aux iPhone 12, mettez bien à jour vos iPhone actuels pour éviter toute perte de temps. Le SoC Apple A14 Bionic en 5nm est, sans surprise, une bête de course. Tout tourne parfaitement et on n’a pas noté un seul point faible pour l’instant. Les jeux Apple Arcade fonctionnent parfaitement et le smartphone s’utilise très bien avec la manette Razer Kishi.

On va attendre encore un peu pour se prononcer sur l’autonomie car elle est liée à l’apprentissage de nos usages. Si l’on retrouve les performances de l’iPhone 11 Pro (et il n’y a pas de raison qu’on ne les retrouve pas), l’iPhone 12 Pro devrait tenir facilement une journée classique. On ne pourra pas passer à côté, Apple propose désormais le Magsafe pour les iPhone. Nos premières impressions dessus sont bonnes : on pose l’iPhone, le chargeur se colle automatiquement au dos et on n’a plus à s’inquiéter de savoir si c’est bien posé ou pas. L’idée n’est pas nouvelle en soi puisque des accessoiristes comme Moshi le proposaient sur leurs coques de protection mais c’est maintenant encore plus pratique parce que ça fonctionne même sans coque. On adore.

Photo et Vidéo

Sur l’iPhone 12 Pro, on retrouve le bloc photo composé de trois appareils photo avec bien évidemment les classiques grand-angle, ultra grand-angle et téléphoto 2x. On n’a pas pu encore le tester de fond en comble mais, comme ses concurrents, Apple pousse toujours un peu plus loin les limites de ce que peut proposer un photophone. D’après nos premiers tests, il fonctionne vraiment très bien.

À titre d’exemple, on vous laisse avec les photos officielles d’Apple :

Conclusion

Comme on pouvait s’y attendre de la part d’Apple, les nouveaux iPhone 12 sont plus que prometteurs. Oui, ils sont premium mais ils s’annoncent ultra-complets. Ce ne sont que nos premières impressions mais inutile de le cacher, ces iPhone 12 promettent d’être excellents.

Où acheter l’iPhone 12 Pro au meilleur prix ?

L’iPhone 12 Pro est disponible chez tous les revendeurs habituels au prix conseillé de 1159 euros. Notez que RED by SFR offre une petite ristourne de 30 euros.