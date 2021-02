[Prise en Main] Xiaomi Mi 11, la douce évolution vers le sommet

Nous avons eu l’occasion de prendre en main le Xiaomi Mi 11, qui vient tout juste d’être présenté par la marque chinoise. Voici nos premières impressions sur le nouveau fleuron de Xiaomi !

Il était attendu au tournant, et il vient enfin d’être officialisé par Xiaomi ce 8 février dans nos contrées. Le Xiaomi Mi 11 concentre toutes les dernières technologies du constructeur, et représente le haut du panier dans la gamme de Xiaomi. Après une importante montée en gamme qui a pu être mal perçue par le public historique de Xiaomi — généralement amateur des bons rapports qualité-prix — mais qui était pourtant largement justifiable par la qualité des Mi 10, Xiaomi revient fort sur le segment haut de gamme avec le Xiaomi Mi 11. Que vaut ce nouveau fleuron du constructeur chinois, premier smartphone à effleurer le sol français équipé d’un Snapdragon 888 ? Parvient-il à justifier son tarif et se placer comme digne concurrent d’un Samsung, qui a ouvert le bal avec sa gamme de Galaxy S21 ? Début de réponse dans notre prise en main !

Autant vous le dire tout de suite, non, ce Xiaomi Mi 11 n’apporte pas de bouleversement majeur par rapport au Mi 10 de l’an dernier. En revanche, il apporte ici et là quelques nouveautés bienvenues qui ne font qu’accentuer sa légitimité à prétendre parmi les meilleurs smartphones de l’année. Voilà sa fiche technique :

Xiaomi Mi 11 Écran - Dalle AMOLED de 6,81 pouces

- Définition 3 200 x 1 440 (WQHD+)

- Densité 515ppp

- HDR10+

- 120Hz (touch sampling à 480 Hz)

- Poinçon

SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 888

- GPU Adreno 660

- 5 nm Mémoire - 8Go de RAM

- 128 ou 256Go de stockage

Coloris - Noir

- Bleu

- Blanc Appareil photo - Capteur principal 108 MP ((f/1.9, équivalent 26mm, 0.8µm)

- Capteur ultra grand-angle 13 MP (f/2.4, 123°, 1.12µm)

- Capteur Macro 5 MP (f/2.4, 1.12µm) Audio - Haut-parleur stéréo Harman/Kardon

- Pas de prise jack 3,5mm Batterie - 4 600 mAh

- Recharge rapide filaire 55W

- Recharge rapide sans-fil 50W

- Recharge inversée 10W

- Qualcomm Quick Charge QC4.0+

- Power Delivery 3.0

- Port USB-C Connectivité - Lecteur d'empreintes optique intégré au bouton de déverouillage

- Bluetooth 5.1

- WiFi 6

- 2x nano-SIM

- 5G sub-6G Logiciel - Android 11

- MIUI 12.5 Taille et Poids - 164,3 x 74,6 x 8 mm

- 196g Prix - 749€ (8/128 Go)

- 799€ (8/256 Go) Date de disponibilité N/C

Un écran plus beau et plus grand, dans un châssis plus léger

Du côté de la face avant, on a réellement l’impression de se retrouver face au Mi 10. On retrouve cet écran AMOLED avec un discret poinçon logé dans le coin gauche, sauf que Xiaomi a revu les dimensions de cette dalle à la hausse. On se retrouve ainsi avec 6,81 pouces (résolution QHD) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, contre 6,67 pouces et un taux de rafraîchissement de 90 Hz sur le Xiaomi Mi 10. L’écran est toujours incurvé sur les côtés, mais moins que sur le Mi 10, ce qui offre une meilleure prise en main globale et moins de faux contacts. C’est donc une belle évolution du côté de l’affichage, d’autant que la dalle a beau gagner quelques millimètres, l’appareil parvient à se montrer plus léger que son prédécesseur, avec seulement 196 grammes sur la balance ! On a immédiatement trouvé ce poids idéal, d’autant que le Mi 11 se montre plutôt équilibré et moins glissant en main que son prédécesseur.

Bloc photo retravaillé

Du côté de la face arrière, on repère un changement un peu plus franc. L’ancien bloc photo en forme de ligne verticale a cédé sa place à un bloc photo carré plus imposant, certes, mais qu’on trouve plutôt bien intégré et surtout, très original. Une bonne manière de se démarquer de la concurrence. Au sein de ce bloc, on retrouve un imposant capteur principal de 108 MP franchement mis en avant par le constructeur, un ultra grand-angle de 13 MP et un petit objectif macro de 5 MP situé au-dessus du flash. On n’a malheureusement pas eu le temps de capturer beaucoup de clichés avec, mais le smartphone semble tenir ses promesses avec un piqué qui nous a paru excellent durant cette prise en main. Côté vidéo, notons que le smartphone se montre capable de shooter en 8K, comme son prédécesseur, sauf que les avancées du Snapdragon 888 devraient logiquement lui permettre d’être bien plus performant à ce niveau.

Le premier smartphone doté d’un Snapdragon 888 en France

Justement, parlons un peu de ce fameux Snapdragon 888. Le Xiaomi Mi 11 est en effet le premier smartphone à l’adopter disponible dans nos régions (les Galaxy S21 de Samsung disposent eux-aussi d’un Snapdragon 888, sauf en Europe où ils sont équipés d’un SoC Exynos). Dans les faits, le dernier fleuron de Xiaomi est donc, théoriquement, l’un des smartphones les plus puissants au monde, avec le Galaxy S21 de Samsung (et son Exynos 2100), et l’iPhone 12 d’Apple (et son A14 Bionic). Il conviendra de tester tout cela avec des applications lourdes pour le confirmer, mais on se doute qu’il s’agit d’un gage de longévité, puisque ce Mi 11 sera capable d’encaisser les usages à venir sans broncher pendant de longues années. Durant cette prise en main, on a trouvé le smartphone extrêmement réactif, d’autant plus avec sa dalle 120 Hz, mais c’est le cas de tous les smartphones haut de gamme de nos jours.

MIUI 12, dans les meilleures conditions

Ce Xiaomi Mi 11 débarque d’emblée équipé de MIUI 12, la dernière itération majeure de la surcouche maison du constructeur chinois. Pour de plus amples détails à propos de l’expérience logicielle procurée, on vous invite à lire notre prise en main de MIUI 12, mais, dans les grandes lignes, on est franchement conquis. Avec des codes de design qui rappellent fortement ceux d’un certain constructeur californien, des belles trouvailles et une navigation assez logique surmonté d’animations en tous genres, MIUI 12 procure vraiment l’expérience logicielle qu’on attend d’un smartphone haut de gamme. Certains n’aimeront pas, mais de notre côté on a trouvé cette surcouche très réussie, d’autant plus lorsqu’elle tourne sur un smartphone conçu pour comme le Mi 11. Avec sa splendide dalle AMOLED et son taux de rafraîchissement de 120 Hz, le Xiaomi Mi 11 affiche les animations de MIUI 12 comme aucun autre smartphone de la marque. Elles paraissent d’emblée encore plus impressionnantes, et la puissance du Snapdragon 888 lui permettra de se garder des ralentissements pendant de très longues années.

Quand sera disponible le Xiaomi Mi 11, et à quel prix ?

Le Xiaomi Mi 11 serait commercialisé à partir de 749 euros la version 128+8Go, du moins c’est Aliexpress qui l’annonce ainsi que la marque durant sa conférence de presse, en attendant un prix officiel pour la France.