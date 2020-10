[Prise en main] Sony PS5 vs Xbox Series X, les photos comparatives

Après les deux prises en main respectives des deux nouvelles consoles nextgen à venir en cette fin d’année, voici des photos de la Sony Playstation 5 contre la Xbox Series X.

La nouvelle console de Sony, la Playstation 5 (ou PS5 pour les intimes) est prévue pour le 19 novembre 2020. La nouvelle console de Microsoft, la Xbox Series X (ou XSX pour les intimes) est prévue pour le 10 novembre 2020. Il est inutile de dire que les deux constructeurs sont sur le pied de guerre et que les deux lancements sont primordiaux pour les années à venir. Alors que Sony garde une approche assez classique, Microsoft s’est orienté vers une stratégie d’écosystème. Seul l’avenir nous dira qui aura raison en cette année 2020.

Aussi, après la première prise en main de la Sony Playstation 5, et la prise en main de la Xbox Series X, on vous propose rapidement des photos comparatives des deux consoles au niveau physique. On ne se prononce pas sur le côté esthétiques des consoles, chacun pourra se faire son propre avis. En attendant, on retourne à nos tests et si vous voulez, en attendant, nous avons aussi une première comparaison sur de la PS5 contre la Xbox Series S.

Où acheter la PS5 (lorsqu’il y a du stock) ?

Où acheter la Xbox Series X (lorsqu’il y a du stock) ?