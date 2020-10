[Prise en main] Xbox Series X aka Le Monolithe

La nouvelle console de Microsoft sort ce 10 novembre et on l’a bien reçu à la rédaction. Voici notre petite prise en main de la nouvelle Xbox Series X.

Alors que Sony est en train de préparer son lancement (voir notre prise en main de la PS5), Microsoft s’attelle aussi à la même tâche puisque ses deux nouvelles consoles, les Xbox Series X et Xbox Series S, prévues pour une sortie le 10 novembre prochain. Comme sa concurrente, on a reçu à la rédaction la nouvelle Xbox Series X ou XSX pour les intimes. Moins imposante que sa concurrente directe, la Xbox Series X joue la carte de la sobriété et oui, sans socle, elle pourra être positionnée aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale. On aurait aimé pouvoir vous partager des photos de la console allumée avec son interface mais on n’a pas encore le droit alors patience 🙂

Le Packaging

Comme on peut s’en douter, la boîte de la Xbox Series X est moins imposante que celle de sa concurrente. En revanche, elle reste lourde et compacte, ce qui nous rappelle en fait ce qu’on a avec les consoles actuelles. C’est bien évidemment plus large de part la taille de la console en elle-même, mais ça reste un packaging qu’on peut mettre dans un sac de courses par exemple. En revanche, contrairement à celle de sa concurrente qui se veut fonctionnelle, l’expérience est plus sympa chez Xbox avec une boîte qui s’ouvre pour dévoiler la console. ce n’est pas grand chose mais c’est toujours une attention des plus sympathiques.

Dans la boîte se trouve bien évidemment la Xbox Series X. A cela s’ajoute la nouvelle manette Xbox, un câble d’alimentation, un câble HDMI et deux piles AA pour faire fonctionner la manette. Oui, chez Xbox, on continue avec les piles. Si l’utilisateur souhaite passer par une batterie rechargeable, il faudra repasser à la caisse. L’avantage des piles tout de même, c’est que l’autonomie reste monstrueuse, ce qui était déjà le cas avec la manette de la Xbox One.

La Manette Xbox

Alors que la manette de la PS5 propose une toute nouvelle expérience, la manette de la Xbox Series X la jouent plus évolution et quand on la compare à son prédécesseur, on remarque la ressemblance flagrante. On remarque déjà un nouveau bouton au centre de la manette pour le contenu à partager plus tard, une prise jack pour le micro et surtout la nouvelle croix directionnelle qui simplifie essentiellement l’accès aux diagonales. On retrouve sinon tout ce qui a fait le succès de la manette Xbox depuis la Xbox 360. On notera enfin les gâchettes qui offre une résistance plus forte par rapport à la manette de la Xbox One.

On finit sur la texture en bas de la manette qui permet une meilleure accroche pour la prise en main qui est, au passage, toujours excellente. C’est peut-être anodin mais cette texture en bas est très agréable et même avec des mains transpirantes, la manette ne glissera des mains. Dans tous les cas, comme pour son prédécesseur, ça sent la valeur sure, on retrouve rapidement ses repères et c’est souvent ça qui plait.

La Xbox Series X

On se souvient de la PS2 et de son design monolithique. Eh bien, on ne va pas se mentir, c’est la même impression qu’on a eu en découvrant la nouvelle Xbox Series X. Alors que sur sa concurrente, le poids est quelque part réparti sur toute la taille, la Xbox Series X est dense et lourde. Alors, c’est une façon de parler, elle n’est pas spécialement plus lourde en main que sa rivale mais c’est l’impression qu’on a.

En façade, on retrouve le logo Xbox qui sert de bouton d’alimentation, bien vu. On retrouve également le lecteur Blu-Ray ainsi qu’une prise USB-A avec juste au dessus, le bouton pour y connecter les périphériques comme les manettes. Sans surprise, au dos, on retrouve deux ports USB-A, un port Ethernet, un port HDMI et un port d’alimentation. On remarquera de plus un port pour étendre la mémoire de la console. En revanche, pas d’USB-C sur la console de Microsoft.

Concernant la finition, rien de spécial, la finition est de bonne qualité et la couleur noire reste une valeur sûre pour les gamers et ceux qui font attention à leur déco d’intérieur. Pas de subtilités sur le revêtement même de la console si ce n’est cette imposante grille au dessus de la console et qui servira essentiellement à évacuer la chaleur.