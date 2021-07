Test Amazon Fire HD 10, la tablette de divertissement à prix mini

Proposer une tablette fonctionnelle, avec les outils essentiels, à un prix défiant toute concurrence : c’est le défi que s’est lancé Amazon avec cette réédition de la Fire HD 10, un incontournable pour les non-initiés.

Amazon a frappé fort en 2021 avec le lancement de sa tablette Amazon Fire HD 10, une entrée de gamme à seulement 150 euros. Déjà connue du grand public depuis quelques années, les tablettes Amazon Fire ont parcouru un petit bout de chemin et ont su se faire une place auprès des nouveaux utilisateurs de tablettes, ou même des utilisateurs occasionnels.

Déjà sortie en 2019, la Fire HD 10 s’améliore toujours, mais ne se révolutionne jamais. Quelques petits changements sont apportés ça et là au fil des années, mais l’on reste toujours sur la même base de fond : une tablette à petit prix avec de nombreux compromis. Découvrez ce que l’on pense de cette réédition 2021 de la tablette Amazon Fire HD 10 dans ce test.

Une tablette faite pour le divertissement…

L’atout principal de cette tablette est son écran qui permet même aux non-initiés de lui trouver une utilité au quotidien. Il offre une bonne qualité d’image, avec un écran de 10 pouces qui se révèle être juste à la bonne taille pour être confortable et avoir une taille d’image décente. La Fire HD 10 propose une résolution qui n’est pas folle comparée à ses concurrents mais qui atteint tout de même la haute définition avec un écran de 1920*1200.

Elle possède une interface intuitive et plus simple que la version 2019. Seulement trois onglets sont présents après déverrouillage: Pour vous, Accueil et Bibliothèque. Cette dernière est bien organisée et il est facile d’y retrouver ses applications en un coup d’œil.

C’est une tablette qui est parfaite pour regarder des séries et films, quel que soit le service utilisé, pour jouer à des jeux ou encore pour lire des livres. Elle gère donc parfaitement bien le b.a-ba du divertissement sous toutes ses formes et est le parfait allié des personnes qui utilisent des tablettes de manière récréative.

Au vu de notre expérience, les promesses d’Amazon concernant l’autonomie sont bel et bien tenues. Malgré un niveau de luminosité conséquent et une activité principale sur des jeux en ligne et des services de streaming vidéo, la batterie perd entre 3% et 5% toutes les 30 minutes. La Fire HD 10 ne connaît pas de ralentissement particulier sur les applications tierces et nous n’avons pas constaté de défaut majeur concernant le lancement et le fonctionnement des applications.

… si vous êtes satisfaits par l’écosystème Amazon

Si la Fire HD 10 est gagne donc du côté du divertissement, il faudra pourtant se contenter d’une boutique d’applications très limitée qui peine à franchir les frontières de l’écosystème Amazon et Fire OS. Pas de Google Play Store à l’horizon, mais un Amazon Appstore encore un peu brouillon et lacunaire.

Il faudra donc faire l’impasse sur certaines applications Google (Maps par exemple), sur des applications de vidéos à la demande (MYTF1, 6play, myCANAL) ainsi que sur certains jeux importants qui manquent également à l’appel (Fortnite, Call of Duty Mobile, Genshin Impact). Même du côté d’Amazon, certaines applications brillent par leur absence, dont Amazon Luna et Audible.

L’Amazon Appstore ne sera donc pas la raison pour laquelle vous pourriez vous orienter vers la Fire HD 10. Cependant, tout n’est peut-être pas perdu puisque l’essentiel est tout de même présent et devrait convenir à la plupart des personnes familières avec les applications Amazon (Kindle, Prime Video, Amazon Music) et qui s’en contentent.

Au niveau professionnel, la Fire HD 10 ne fait clairement pas l’affaire et ne devrait d’ailleurs pas être achetée dans cette optique. Bien qu’elle possède la suite office, cette version ne possède pas de clavier, et ne prend pas en charge les stylets ce qui rend la navigation professionnelle plutôt compliquée, bien qu’elle ne soit pas complètement impossible non plus.

Un compromis qui a du faire des sacrifices

Outre son magasin d’applications à revoir, on peut également noter quelques petits défauts qui pourraient être facilement corrigés par la suite, tel que l’éclairage de nuit qui est beaucoup trop invasif et gêne la visibilité. Si celui-ci est optionnel, il reste un bon argument de vente pour limiter la fatigue oculaire passé une certaine heure. Il gagnerait tout à être optimisé pur une utilisation plus intuitive.

Pour justifier son prix mini, Amazon a dû avoir recours à quelques raccourcis qui se ressentent sur certains domaines assez précis. La partie photo en est un bon exemple. Avec ses caméra avant de 2 Mpx et caméra arrière de 5 Mpx, la Fire HD 10 n’est absolument pas convaincante de ce côté-là et offre des photos à l’aspect trouble et daté. Toutefois, cela n’est pas particulièrement gênant pour des appels vidéo.

Du point de vue de l’audio, on peut noter que les hauts parleurs ne sont pas optimisés pour l’utilisation principale de la tablette. On se retrouve avec un son moyen, presque étouffé, et qui manque cruellement de profondeur avec des basses qui sont quasi-inexistantes. De plus, les sorties audio sont assez mal placées – sur la tranche longue de la tablette – ce qui ne permet pas une diffusion optimale du son. C’est dommage si on considère que l’argument principal de vente est le divertissement.

Prix et disponibilité

La tablette Amazon Fire HD 10 est disponible depuis le 26 mai au prix de 149,99€ avec publicités et une mémoire de 32 Go.

