Test Asus Zenfone 8 Flip, une simple mise à jour

A peine officialiser, on a pu passer quelques semaines avec le nouveau smartphone d'Asus. Voici notre test de l'Asus Zenfone 8 Flip.

Tout juste officialisé, voici le véritable successeur des Zenfone 7 de l’année dernière et plus particulièrement du Zenfone 7 Pro. Du coup, c’est sans surprise qu’on retrouve une des grandes innovations d’Asus ces deux dernières années avec le Flip Camera.

2021 oblige, Asus a perfectionné son Flip Camera pour le rendre plus solide et bien évidemment, le constructeur taïwanais a mis à jour les caractéristiques techniques avec un SoC Qualcomm Snapdragon 888, 256Go de mémoire interne en UFS 3.1, toujours une batterie de 5000mAh et un écran intégral. On a passé ces dix derniers jours avec, voici notre test de l’Asus Zenfone 8 Flip.

Les Caractéristiques de l’Asus Zenfone 8 Flip

Pour rappel sur les caractéristiques, le Asus Zenfone 8 Flip propose :

Asus Zenfone 8 Flip Écran - Ecran Samsung AMOLED NanoEdge de 6,67"

- Gorilla Glass 6

- Définition Full HD+ (1080x2400)

- Format 20:9

- 92% de taux d'occupation

- 90 Hz

- Fréquence d'échantillonnage tactile de 200Hz

- Temps de réponse de 1ms

- Luminosité max : 700nits / 1000nits

- HDR 10+

- DCI-P3 (110%)

- Delta E<1

SoC et GPU - Qualcomm Snapdragon 888

- Qualcomm Adreno 660

Mémoire - 8Go de RAM LPDDR5

- 256Go de stockage en UFS 3.1

- Port mémoire MicroSD

- Support NTFS pour les disques durs externes Coloris - Galactic Black

- Glacier Silver

- Contour en métal

- Dos en verre Gorilla Glass 3

Appareil Photo - Flip Camera avec trois appareils photo :

- Appareil principal grand angle: Sony IMX686 64 Mégapixels, 78°, F/1.8

- Appareil ultra grand-angle : Sony IMX363 12 Mégapixels, 112°, F/2.2

- Appareil téléphoto : 8 Mégapixels, Zoom 3x, 80mm, F/2.4



- Flip Camera en Liquid Metal

- Angle Sensor + G-Sensor

- 200.000 flips soit 100 fois par jour sur 5 ans



- Autofocus Dual-Pixel (Appareil photo principal et ultra grand-angle)

- Mode Nuit

- Mode Macro sur l'ultra grand-angle

- Panorama Automatique (Appareil photo principal et ultra grand-angle)



- Enregistrement de vidéos jusqu'en 8K à 30fps et Ultra HD 2160p à 60fps

- Mode Ralenti en 4K à 120fps, 1080p à 240fps ou en 720p à 480fps

- Stabilisation électronique sur 4 axes

- Mode vidéo ultra-stabilisé HyperSteady

- Timelapse 4K



- Mode Video Pro

- Motion Tracking Audio - Haut-parleurs stéréo

- Dirac HD Sound

- Asus AudioWizard

- Pas de prise Jack

- 3 micros avec la technologie Asus Noise Reduction Batterie - 5000mAh

- Recharge rapide jusqu'à 30W

- Qualcomm Quick Charge 4.0

Connectivités - All-in-one Smart key

- Lecteur d'empreintes sous l'écran

- Bluetooth 5.2

- WiFi 6

- 5G

- 2x nano-SIM (5G Dual-SIM)

- A-GPS+GLONASS, DNLA, Miracast (WiFi Direct), Google Cast

- NFC

- USB 3.0, USB Type-C

- Baromètre, Gyroscope, Accéléromètre

- Capteur de proximité et de luminosité Logiciel - Android 11

- ZenUI 8 Taille et Poids - 165,04 x 77,28 x 9,6 mm

- 230g

Prix de lancement - 799 euros Date de Disponibilité - Mai 2021

Concernant le packaging du smartphone, pas de surprise, on retrouve une boîte des plus classiques. Et sans surprise, on y retrouve le câble USB Type-C, un chargeur USB QuickCharge 4.0 30W et des petits livrets pour une première prise en main. Mais ce n’est pas tout, Asus propose en plus une coque avec un petit loquet pour bloquer le Flip Camera.

A la lecture des caractéristiques, on comprend au final que le Zenfone 8 Flip se présente comme une mise à jour du Zenfone 7 Pro de l’année dernière. Le prix est toujours en soi justifié mais on préfère avertir maintenant, si vous avez déjà un Zenfone 7 Pro, il n’y aura vraiment de raison de passer au Zenfone 8 Flip.

Flip Camera et Design

Avec le Zenfone 8 Flip, on retrouve l’idée principal de proposer un smartphone avec un écran intégral. Pas d’encoche donc ou même de poinçon mais cette idée géniale, inaugurée avec le Zenfone 6, qu’est le Flip Camera. Pour ceux qui n’ont pas tout suivi, le Flip Camera est un bloc photo motorisé qui peut s’orienter sur 180°. Du coup, exit l’appareil photo selfie dédiée puisque le Flip Camera fait aussi office d’appareil photo à selfie, ce qui permettra non seulement d’économiser un appareil photo mais aussi d’avoir la qualité optimale pour les selfies, la même que le bloc photo principal. Pour rappel, l’idée n’est pas nouvelle et le fait de placer le Flip Camera en haut du smartphone permet de basculer aisément en mode selfie. On peut ainsi choisir l’angle d’inclinaison. Si cela permet de prendre des clichés sous de nouveaux angles, cela simplifie aussi certains modes comme la prise de panoramas par exemple.

Dans tous les cas, avec le Flip Camera, à vous les selfies de la même qualité que le bloc photo principal. Cela concerne aussi bien les photos que les vidéos comme l’enregistrement de vidéos en 8K à 30fps ou 4K à 60fps ou encore du mode ultra- stabilisation. Le Flip Camera a évolué par rapport à celui de l’année dernière. Pas autant que que l’année dernière mais il est un peu plus résistant et plus rapide. On retrouve bien évidemment les trois pré-réglages de position. Pratique.

Avec un écran intégral qui occupe 92% de la face avant du smartphone, difficile de faire dans l’originalité en terme de design. En revanche, on retrouve une excellente finition digne d’un smartphone premium. Le dos est en verre avec un contour en aluminium. On retrouve tous les boutons sur la tranche droite. Cette année, la capteur d’empreintes passe enfin sous l’écran et on retrouve le bouton de mise sous tension et/ou de veille qui pourra être configuré pour lancer des applications avec un simple appui, un double-appui ou un appui long. A l’utilisateur de choisir ainsi l’action. Et enfin, pour info, l’Asus Zenfone 8 Flip tient très bien en main malgré la taille et le poids, même si l’écran a pris en taille.

Ecran et Audio

Sur l’Asus Zenfone 8 Flip, on retrouve finalement la même partie hardware que le Zenfone 7 Pro et donc un écran Super AMOLED de Samsung avec une définition Full HD+ qui, au quotidien, suffira amplement. Les bords d’écran ne sont pas les plus fins du marché mais ne posent pas de problème particulier dans la vie de tous les jours. Comme l’année dernière, on retrouve également un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui permet plus de fluidité d’affichage. Si cela ne se voit pas tout de suite au quotidien sur des usages classiques mais on sent de suite plus de fluidité dans l’expérience globale comme les défilements dans Twitter ou sur les pages web. Si la différence se sent vraiment entre 60Hz et 90Hz, elle est plus subtile avec les écrans 120Hz ou 144Hz. En revanche, petite déception dans la mesure où Asus s’est contenté de reprendre l’écran, même s’il est très bon, du Zenfone 7 Pro. On aurait aimé un écran 120Hz comme c’est devenu la règle en 2021.

Côté audio, le Zenfone 8 Flip propose des haut-parleurs stéréo. Alors que le Zenfone 7 Pro ne proposait ni DTS Surround X, ni de Dirac HD, le Zenfone 8 Flip propose la technologie Dirac HD, ce qui permet au Zenfone 8 Flip de mieux s’en sortir en terme de qualité au global. En revanche, on retrouve malheureusement le haut-parleur du haut qui est moins puissant que celui du bas. Du coup, il y a une sorte de déséquilibre en mode paysage. Ce n’est pas gênant pour du contenu internet mais les plus audiophiles le remarqueront. Après, ce ne sont que des haut-parleurs de smartphones et ils ne remplaceront pas un bon casque ou des écouteurs bien évidemment. Et enfin, il n’y a pas de port jack 3,5mm.

ZenUI 8, Performances et Autonomie

ZenUI 7 était très bien, ZenUI 8 joue la carte de la continuité. L’expérience utilisateur est toujours très proche de l’expérience Android Stock. On retrouve ainsi par exemple des petites choses super utiles comme l’affichage des applications dans les dossiers en bas pour une meilleure accessibilité. Parce que ZenUI se veut proche d’Android, on retrouve non seulement en tiroir latéral Google mais aussi l’essentiel des applications Google. Il reste encore quelques applications maisons comme la Galerie Photo mais c’est vraiment minime.

Du côté des performances, on ne va pas trop vous surprendre puisque le Asus Zenfone 8 Flip embarque le meilleur SoC Android de cette année, à savoir le Qualcomm Snapdragon 888. Aussi, on retrouve des résultats aux différents benchmarks de très haute volée. Dans l’ensemble, les résultats sont évidemment excellents et similaires à ce qu’on connait déjà. Quelque soit vos usages, le Snapdragon 888 s’en sortira sans sourciller.

Et enfin, pour finir, histoire de marquer le coup, on retrouve une batterie de 5000mAh. Dans un usage quotidien, si on n’avait aucun doute pour tenir une journée entière, même super chargée. Dans la réalité, avec le Zenfone 8 Flip, on a pu tenir tranquillement deux vrais jours complets et ce, sans même faire attention à nos usages. Si on retrouve la recharge rapide de 30W comme sur le smartphone de l’année dernière, on regrette que le Zenfone 8 Flip ne propose pas de recharge sans-fil.

Photo et Vidéo

Comme on l’a dit plus haut, la grosse évolution, c’était l’année dernière. Cette année, s’il y a quelques améliorations au niveau même du moteur composant le Flip Camera, du côté des appareils photos, Asus ne s’est pas spécialement foulé et propose le même bloc photo que le Zenfone 7 Pro. On retrouve ainsi un appareil photo principal avec un capteur Sony IMX686, vieillissant mais toujours en vogue, un ultra grand-angle et un téléphoto. L’application n’a pas spécialement changé et on retrouve les mode HDR+ ou mode Nuit, sans oublier le suivi d’objet ou encore le mode Vidéo Pro où l’utilisateur pourra utiliser ses propres réglages. On notera toujours la présence d’un mode ultra-stabilisation comme beaucoup le propose et qui s’apparente à une sorte de mode Action-Cam.

Parce que l’Asus Zenfone 8 Flip est équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 888, on retrouve la possibilité d’enregistrer des vidéos allant jusqu’au 8K à 30fps mais aussi de la 4K allant jusqu’à 120fps. En revanche, on n’a plus de stabilisation optique sur l’appareil photo principal ou le téléphoto. Ces stabilisations étaient présentes sur le Zenfone 7 Pro mais sur le Zenfone 7. C’est dommage dans la mesure où la stabilisation apporte un petit plus non négligeable, que cela soit en photo ou en vidéo. L’autofocus et le suivi sont toujours efficaces et fiables. Et enfin, pour les vidéos, Asus a quelque peu réduit la saturation, ce qui permet d’avoir des résultats plus naturels.

Pour les photos en elles-mêmes, quand les conditions de lumière sont idéales, l’Asus Zenfone 8 Flip s’en sort très bien. On pensait que le constructeur taïwanais allait changer son traitement mais que nenni, on trouve toujours que les photos manquent quelque peu de contraste mais c’est avant tout une affaire de goût. En dehors de cela, les photos restent détaillées. Parce qu’Asus a équipé l’ultra grand-angle d’un capteur décent, on retrouve une bonne qualité générale, ce qui change de certains concurrents qui ont tendance à sacrifier cette partie. En revanche, le téléphoto pêche toujours avec des photos qui manquent toujours de piqué et c’est encore plus flagrant en condition de faible luminosité. Et en parlant de ces conditions de faible luminosité, s’il y a un mieux avec des photos plus nettes et plus détaillées, elles restent en dessous de la concurrence à ce niveau de prix. Après, si on ne recherche pas le meilleur photophone du marché, on pourra clairement se contenter du Zenfone 8 Flip au quotidien.

Voici des exemples de photos :

Et enfin, c’est sur les selfies que le Flip Camera prend tout son sens. Encore une fois, avec cette innovation, l’Asus Zenfone 8 Flip est un des meilleurs smartphones à selfies. Pas de capteur ou d’objectif au rabais, c’est juste la qualité même du Flip Camera et ce, avec la possibilité de zoomer ou bien d’être en ultra grand-angle.