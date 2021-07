Test de la Fitbit Luxe un bracelet beau et intelligent

Plus abordable qu’une montre connectée, le Fitbit Luxe mise sur son design premium pour se différencier sur le marché déjà saturé des bracelets connectés.

Sorti au début du mois, le bracelet connecté Fitbit Luxe fait le pari de rendre beau et élégant un objet jusqu’à présent plus utilitaire que design. Conçu pour les poignets les plus fins, il entend se différencier de la concurrence avec une très large gamme de bracelets amovibles, notamment via une collaboration avec le bijoutier Gorjana. Pari réussi ?

Design et ergonomie

Si le Fitbit Luxe s’oriente – comme le reste de la marque, sur le suivi sportif et bien-être, le bracelet connecté entend se différencier de la concurrence par son design soigné et élégant. Conçu pour les poignets les plus fins (jusqu’à 180 mm de circonférence pour la taille M, jusqu’à 228 mm pour la taille L) avec son bracelet en silicone, le Fitbit Luxe mise avant tout sur son esthétique, et propose une large gamme de style, allant de la maille métallique au double tour en cuir. Côté affichage, l’appareil intègre un petit (mais joli) écran AMOLED de 206 x 124 px.

Dépourvu de bouton physique, et avec son boîtier tout en métal, le Fitbit Luxe joue indéniablement la carte du raffinement, et il faut admettre que l’idée fonctionne. Alors que les trackers connectés se cantonnent généralement à une utilisation purement pratique, le dernier-né de chez Fitbit s’arbore fièrement au poignet. Léger (25 grammes) et discret, le bracelet bénéficie d’une autonomie de 5 jours – un classique pour les bracelets de la marque, et d’un design directement inspiré de la Fitbit Charge 4.

La santé avant tout

Contrairement à la plupart des trackers d’activité, le Fitbit Luxe mise davantage sur la santé et le bien-être que sur l’activité sportive. Côté fitness, le bracelet se contente de suivre 20 types d’entraînement, qu’il peut détecter automatiquement de manière étonnamment précise. Pour une utilisation basique au quotidien, c’est déjà bien, mais contrairement à la Charge 4, aucun GPS n’est intégré au bracelet, ce qui nécessite de le coupler avec un smartphone, même pour les séances en extérieur.

Sur la partie bien-être en revanche, le Fitbit Luxe sort l’artillerie lourde, en intégrant le suivi du stress, du sommeil et la fréquence cardiaque. Autant de paramètres qui sont pris en compte dans le calcul d’un score quotidien destiné à évaluer votre niveau de confort physique et mental. Une prochaine mise à jour devrait aussi proposer le calcul du taux d’oxygénation du sang (SpO2). Sur l’interface du bracelet et sur l’application dédiée, on retrouve aussi le suivi d’alimentation et d’hydratation, mais aussi la gestion du poids, et un outil destiné au suivi du cycle menstruel.

Évidemment, le Fitbit Luxe prend aussi en charge l’affichage des notifications du téléphone, du chronomètre et du calendrier. En revanche, il n’intègre ni Fitbit Pay ni le contrôle de la musique. Si vous souhaitez recevoir et passer des appels directement depuis le poignet, il faudra vous tourner vers un modèle plus complet, à l’image de la smartwatch Fitbit Sense. Un abonnement de 6 mois au service Fitbit Premium (habituellement 8,99€ par mois) est offert pour tout achat.

OS et interface

Sans surprise, le Fitbit Luxe est pilotable depuis l’application Fitbit. Si vous n’êtes pas familier avec l’écosystème de la marque, il est en fait plutôt simple à prendre en main. Claire et intuitive, l’application permet d’un simple coup d’œil d’avoir une vue d’ensemble sur son activité de la journée, son niveau de stress et le suivi des repas. La petite taille du tracker rendra cependant compliqué l’affichage au poignet. La plupart des outils de suivi nécessiteront donc d’être affichés directement sur un écran de smartphone.

Autre bon point pour l’application, contrairement à certains concurrents, Fitbit a eu le bon goût de rassembler tous ses objets connectés au sein d’un même écosystème. Un détail qui fait rapidement la différence lorsqu’on utilise plusieurs appareils de la marque, et qui permet d’accéder à toutes ses données de santé depuis une interface unique.

Où acheter le Fitbit Luxe et à quel prix ?

Annoncé au prix de 149,99€, le Fitbit Luxe est disponible depuis le début du mois de juillet chez la plupart des revendeurs. Un prix plus élevé que la plupart de ses concurrents chinois comme Huawei ou Xiaomi, qui s’explique sans doute par son design soigné et la fluidité de son application.

