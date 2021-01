Test [Test] Jeu de société My Little Scythe : un jeu compétitif et familial inspiré du célèbre Scythe

Le Royaume de Pomme est le joyau des 7 royaumes animaux, source convoitée de nos pommes rouges croquantes et de gemmes magiques. Chaque année, les 7 royaumes envoient deux de leurs jeunes frères et sœurs Fureteurs les plus prometteurs s’affronter lors du Tournoi de la Moisson. Bienvenue dans Hunger Games My Little Scythe !

My Little Scythe, c’est quoi ?

My Little Scythe est un jeu compétitif et familial qui s’inspire de l’excellent Scythe pour adapter l’expérience de jeu à un public plus familial et plus jeune. Le jeu reprend les grands principes de son aîné en adaptant les mécaniques pour en réduire la complexité : Même type de plateau central, même type de plateau individuel, même système d’objectif et même contrainte de choix d’action.

Pour la petite histoire, le jeu n’a pas été conçu par les auteurs de Scythe mais par Hoby Chou qui avait le souhait de pouvoir jouer à l’un de ses jeux favoris avec sa fille Vienna Chou. Le prototype s’appelait à l’origine Scythe My Little Poney, puis le thème a été changé par l’éditeur Stonemaier Games. Pas d’arc en ciel en vue sur le plateau de My Little Scythe, mais tout de même de jolie couleur vives et des illustrations qui nous attendrissent et donnent très envie d’y jouer. L’ouverture de la boîte finie de nous convaincre tant l’on est émerveillé par la qualité du matériel : les figurines, le plateau, le thermoformage, les cartes, les pions de ressources…. Les vétérans de Scythe pourront même remarquer comment chaque Royaume reprend subtilement les codes des factions (étoiles rouges, vêtements d’Europe de l’Est…). Une fois de plus un superbe travail d’édition pour cet éditeur !

My Little Scythe est une course aux trophées pour 2 à 6 joueurs (avec une variante solo) pour des parties de d’environ 45 minutes. Le premier qui obtient 4 trophées, parmi 8 possibles, remporte la partie.

A votre tour, vous ne pouvez faire qu’une action et celle-ci ne peut pas être la même que celle effectuée lors de votre tour précédent. Les actions consistent à se Déplacer, Rechercher ou Fabriquer. Une action de déplacement est assez simple, avec la possibilité pour un joueur de transporter des ressources avec lui ou de déplacer et d’abandonner ses ressources sur les cases du plateau. L’action de Recherche est ce qui s’apparente à une action de production de ressource, sauf que dans My Little Scythe ces ressources n’apparaissent pas sur les cases de vos figurines, mais sur 5 cases différentes du plateau définies par un lancer de dés. Chaque dé indique une ressource et la couleur de la région dans laquelle elle doit apparaître.

Enfin l’action de fabrication permet de convertir des ressources en d’autre chose comme des sorts, des actions améliorées ou des tartes. Ces tartes sont votre force de combat que vous pouvez dépenser lors d’affrontement à coup de lancer de tarte si votre figurine se retrouve sur la même case qu’un adversaire.

Lorsqu’un joueur parvient à avoir un 4e trophée, chaque autre joueur dispose d’un tour de plus pour collecter éventuellement des trophées avant la fin du jeu. Ces trophées s’inspirent également de Scythe avec des conditions de combat, d’amélioration du plateau individuel, de ressources ou encore de complétion de quêtes.

On le redit, My Little Scythe a tout d’un Scythe en plus familiale, de son thème aux mécaniques, en passant par le côté stratégique et les sensations de jeu. Une excellente surprise qu’il est indispensable d’avoir pour tout amateur de Scythe qui veut jouer avec ses enfants. Il est également possible de jouer seul contre un Automate plutôt coriace, ou en équipe de 2 à 3 joueurs contre 2 à 3 automates. Cette dernière variante permet d’apprendre le jeu plus facilement aux enfants sans aller directement à l’affrontement contre eux.

L’extension Le Gâteau dans le Ciel

L’extension Le Gâteau dans le Ciel pour My Little Scythe nous offre 2 nouvelles factions, 4 nouvelles tuiles pouvoirs, 2 nouvelles cartes de quêtes et change la condition de fin de victoire à 5 trophées, mais apporte surtout un ballon dirigeable pour enrichir les mécaniques de jeu.

Au début de la partie, chaque joueur reçoit une capacité spéciale pour le dirigeable qui peut être soit celle de sa faction, soit tirée au hasard. Nous avons donc maintenant des factions asymétriques, tout comme dans Scythe. Cette capacité spéciale vient modifier l’action de Recherche qui intègre en plus un dé à lancer pour le dirigeable. Celui-ci permet de déplacer le dirigeable sur le plateau. Une fois le déplacement terminé, vous avez le choix entre voler une ressource sur la case d’arrivée du dirigeable ou d’activer votre capacité spéciale. Ces capacités vous permettent par exemple de résoudre une quête, d’augmenter son niveau d’amitié ou de tartes, ou encore d’obtenir des ressources. Une bonne aide pour réaliser plus facilement certains objectifs.

A noter la disponibilité d’une extension très agréable si vous jouer régulièrement à My Little Scythe pour renouveler vos parties et avoir des pouvoirs supplémentaires pour votre Royaume.