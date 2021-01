[Prise en Main] Les nouveaux Samsung Galaxy S21

On a pu prendre en main les tous nouveaux smartphones premium de Samsung. Annoncé très tôt cette année, juste après le CES 2021, voici notre premier avis sur les Samsung Galaxy S21.

Fraîchement annoncés juste après ce CES 2021 virtuel, on a pu prendre en main les tous nouveaux Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Ces trois nouveaux modèles représentent les smartphones premium et porte-drapeau de la firme coréenne. Si le S21 et le S21+ s’avèrent classiques, c’est encore une fois le S21 Ultra qui se distingue avec un bloc photo complet et un écran XL. Avec sa nouvelle finition en plastique, le Galaxy S21 se présente comme le smartphone compact et « entrée de gamme » de la série.

Un nouvel écran pour les Samsung Galaxy S21

On l’avait vu déjà l’année dernière, les nouveaux Galaxy S21 proposent tous un écran plat. En effet, les bords d’écran sont très fins, si bien qu’on comprend le choix de Samsung et le fait de ne plus avoir besoin d’un écran incurvé. Avec de nouvelles dalles Dynamic AMOLED 2X, on est encore en présence d’impressionnants écrans et ce, sur les trois smartphones. Par rapport à une dalle Dynamic AMOLED, c’est 25% de luminosité en plus et près de 50% de contraste en plus. On retrouve bien évidemment un taux de rafraichissement de 120Hz qui est cette année compatible avec la définition Quad HD+ du Galaxy S21 Ultra. On retrouve sinon une définition Full HD+ sur les S21 et S21+. Ils sont tous certifiés HDR10+. Le capteur d’empreintes sous l’écran a évolué est s’avère être le nouveau que Qualcomm a présenté il y a à peine quelques jours pendant le CES 2021. Il est deux fois plus rapide et propose une surface 1,7x plus grande.

Un nouveau design

Si on ne doute pas des progrès techniques, on retrouve enfin chez Samsung un design digne d’un smartphone premium. L’intégration du bloc photo des S21 dans le contour du smartphone est de toute beauté et permet une vraie différenciation avec ses concurrents directs. La finition est toujours au rendez-vous, que cela soit le dos en verre dépoli des S21+ et S21 Ultra, ou le plastique du S21 qui reprend ce qu’on avait eu avec le Galaxy Note20 et le Galaxy S20 FE. Les Galaxy S21 vous proposent des haut-parleurs stéréo AKG et le support du Dolby Atmos bien évidemment. Pour la prise en main en elle-même, on est en terrain connu avec les S21 et S21+. En revanche, le S21 Ultra reste un grand smartphone et peut s’avérer trop grand pour certains. Après, c’est avant tout une question d’habitude mais on arrive vraiment à la limite.

Les caractéristiques techniques

Pour rappel, les Galaxy S21 sont équipés d’un SoC Exynos 2100, fraichement annoncés avant-hier alors que les versions américaines auront droit au SoC Qualcomm Snapdragon 888. De notre rapide prise en main, en attendant un vrai test, on n’a pas noté de problèmes particuliers. Pour rappel sur les caractéristiques :

Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra Écran - Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces

- Ecran plat au format 20:9

- Définition Full HD+

- Densité

- HDR10+

- 120Hz

- 240Hz Touch Sensor

- Gorilla Glass 6

- Poinçon au centre

- Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces

- Ecran plat au format 20:9

- Définition Full HD+

- Densité

- HDR10+

- 120Hz

- 240Hz Touch Sensor

- Gorilla Glass 6

- Poinçon au centre

- Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces

- Ecran plat au format 20:9

- Définition WQHD+

- Densité

- HDR10+

- 120Hz

- 240Hz Touch Sensor

- Gorilla Glass 6

- Poinçon au centre

Design - Contour en aluminium

- Dos en plastique

- IP68 - Contour en aluminium

- Dos en verre

- IP68 - Contour en aluminium

- Dos en verre

- IP68 SoC et GPU - Exynos 2100

- Gravure en 5nm - Exynos 2100

- Gravure en 5nm - Exynos 2100

- Gravure en 5nm Mémoire - 8Go de RAM

- 128Go ou 256 Go de stockage

- Pas port Micro-SD - 8Go de RAM

- 128Go ou 256 Go de stockage

- Pas port Micro-SD - 12Go ou 16Go de RAM

- 128Go, 256Go ou 512Go de stockage

- Pas port Micro-SD Coloris - Phantom Black

- Phantom Silver

- Phantom Purple

- Phantom Pink - Phantom Black

- Phantom Silver

- Phantom Purple - Phantom Black

- Phantom Silver Appareil photo - Capteur principal de 12 MP

- Ouverture f/1.8 et Stabilisation Optique

- Autofocus Dual Pixel

- Capteur téléphoto 3x de 64 MP

- Ouverture F/2.0 et Stabilisation Optique

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 123° et Ouverture F/2.2



- Photo HDR automatique

- Night Mode

- Hybrid Optic Zoom 3x

- Space Zoom 30x (numérique)



- Capture vidéo 8K à 24fps

- Photo 8K Snap de 33MP

- Capture vidéo UltraHD à 60fps

- Ralentis jusqu'à 960fps en 1080p

- Stabilisation vidéo optique jusqu'en 4K

- Stabilisation vidéo numérique en 8K

- Mode Vidéo Action-Cam super stabilisé 1080p

- Night Hyperlapse



- Mode Single Shot 2

Photo (AI Best Moment, Ultra Wide Shot, Live Focus, AI Filter, Smart Crop)

Vidéo (Forward et Backward Vidéos, Vidéo Originale)



- Capteur frontal de 10 MP

- Ouverture f/2.2

- Smart Autofocus

- Reconnaissance des visages 2D

- HDR automatique

- Capture vidéo frontal en UltraHD à 60fps - Capteur principal de 12 MP

- Ouverture f/1.8 et Stabilisation Optique

- Autofocus Dual Pixel

- Capteur téléphoto 3x de 64 MP

- Ouverture F/2.0 et Stabilisation Optique

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 123° et Ouverture F/2.2



- Photo HDR automatique

- Night Mode

- Hybrid Optic Zoom 3x

- Space Zoom 30x (numérique)



- Capture vidéo 8K à 24fps

- Photo 8K Snap de 33MP

- Capture vidéo UltraHD à 60fps

- Ralentis jusqu'à 960fps en 1080p

- Stabilisation vidéo optique jusqu'en 4K

- Stabilisation vidéo numérique en 8K

- Mode Vidéo Action-Cam super stabilisé 1080p

- Night Hyperlapse



- Mode Single Shot 2

Photo (AI Best Moment, Ultra Wide Shot, Live Focus, AI Filter, Smart Crop)

Vidéo (Forward et Backward Vidéos, Vidéo Originale)



- Capteur frontal de 10 MP

- Ouverture f/2.2

- Smart Autofocus

- Reconnaissance des visages 2D

- HDR automatique

- Capture vidéo frontal en UltraHD à 60fps

- Capteur principal de 108 MP

- Technologie nona-binning (9 pixels en 1) 12,4 MP

- Ouverture f/1.8, Stabilisation Optique et Autofocus à Détection de Phase

- Capteur téléphoto n°1 3x de 10 MP

- Ouverture de F/2.4, Stabilisation Optique et Autofocus Dual Pixel

- Capteur téléphoto n°2 10x de 10 MP

- Ouverture de F/4.9, Stabilisation Optique et Autofocus Dual Pixel

- Capteur ultra grand-angle de 12 MP

- FoV 120°, Ouverture F/2.2 et Autofocus Dual Pixel

- Autofocus Laser



- Photo HDR automatique

- Night Mode

- Hybrid Optic Zoom 10x

- Space Zoom 100x (numérique)



- Capture vidéo 8K à 24fps

- Photo 8K Snap de 33MP

- Capture vidéo UltraHD à 60fps sur tous les capteurs

- Ralentis jusqu'à 960fps en 1080p

- Stabilisation vidéo optique jusqu'en 4K

- Stabilisation vidéo numérique en 8K

- Mode Vidéo Action-Cam super stabilisé 1080p

- Night Hyperlapse



- Mode Single Shot 2

Photo (AI Best Moment, Ultra Wide Shot, Live Focus, AI Filter, Smart Crop)

Vidéo (Forward et Backward Vidéos, Vidéo Originale)



- Capteur frontal de 40 MP

- Technologie quad-binning (4 pixels en 1)

- Objectif Grand-Angle

- Ouverture f/2.2

- Smart Autofocus

- Reconnaissance des visages 2D

- HDR automatique

- Capture vidéo frontal en UltraHD à 60fps

Audio - Haut-parleur stéréo AKG

- Dolby Atmos

- pas de prise jack 3,5mm - Haut-parleur stéréo AKG

- Dolby Atmos

- pas de prise jack 3,5mm - Haut-parleur stéréo AKG

- Dolby Atmos

- pas de prise jack 3,5mm Batterie - 4000 mAh

- Fast Charging 25W

- Port USB-C

- Fast Wireless Charging 2.0

- Wireless Powershare - 4800 mAh

- Super Fast Charging 25W

- Port USB-C

- Fast Wireless Charging 2.0

- Wireless Powershare - 5000 mAh

- Super Fast Charging 25W

- Super Fast Charging 2.0 45W en option

- Port USB-C

- Fast Wireless Charging 2.0

- Wireless Powershare Connectivité - Lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran de 2ème Génération

- Bluetooth 5.0

- WiFi 6

- 2x nano-SIM

- 5G sub-6



- Lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran de 2ème Génération

- Bluetooth 5.0

- WiFi 6

- 2x nano-SIM

- 5G sub-6 - Lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran de 2ème Génération

- Bluetooth 5.0

- WiFi 6E

- 2x nano-SIM

- 5G sub-6

- Support S Pen Logiciel - Android 11

- One UI 3.1

- Samsung DeX - Android 11

- One UI 3.1

- Samsung DeX - Android 11

- One UI 3.1

- Samsung DeX Taille et Poids - 151,7 x 71,2 x 7,9 mm

- 172g - 161,5 x 75,6 x 7,8 mm

- 202g - 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

- 228g Prix - S21 128 Go : 859 €

- S21 256 Go : 909 €



- S21+ 128 Go : 1059 €

- S21+ 256 Go : 1109 € - S21 Ultra 128 Go/12 Go : 1259 €

- S21 Ultra 256 Go/12 Go : 1309 €

- S21 Ultra 512 Go/16 Go : 1439 € Date de disponibilité - 29 janvier 2021 (précommande à partir du 14/01) - 29 janvier 2021 (précommande à partir du 14/01) - 29 janvier 2021 (précommande à partir du 14/01)

La Photo et la Vidéo

En photo, pour les caractéristiques techniques, on vous redirige vers l’annonce pour les explications autour des choix de Samsung. Forcément, on n’a pas pu tester encore la partie photo et on est impatient de le faire. À noter que le bloc photo du S21 Ultra est toujours aussi impressionnant, que cela soit au niveau de l’épaisseur que des objectifs : énormes.

Le S Pen

Et donc pour la première fois, un smartphone de la gamme Galaxy S propose le support du S Pen. C’est en option et il faudra un étui dédié pour le ranger. Le Galaxy S21 Ultra est de plus compatible avec n’importe quel S Pen donc si on a un ancien S Pen qui traine, on pourra l’utiliser. Concernant le S Pen qui sera en option, il est proposé au prix de 39 euros et on retrouve les 4096 niveaux de pression, comme sur le S Pen du Galaxy Note20. En revanche, pas de Bluetooth donc pas de fonction télécommande mais l’avantage, c’est qu’il n’a pas besoin d’être rechargé. De ce qu’on a pu tester avec, le S Pen est super réactif comme on pouvait s’y attendre.

Prix et disponibilité

Les nouveaux Samsung Galaxy S21 seront disponibles officiellement le 29 janvier prochain. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 28 janvier prochain, on pourra pré-commander un des trois S21 et se voir offrir un SmartTag et une paire de Galaxy Buds Live pour les S21 et S21+, ou une paire de Galaxy Buds Pro pour le S21 Ultra. Les tarifs se déclinent ainsi :

Galaxy S21

Galaxy S21 +

Galaxy S21 Ultra

S21 Ultra 128 Go/12 Go : 1259 €

S21 Ultra 256 Go/12 Go : 1309 €

S21 Ultra 512 Go/16 Go : 1439 €

Les Samsung Galaxy S21 et S21+

Le Samsung Galaxy S21 Ultra