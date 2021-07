Test LG SP11RA, une barre de son que vous allez adorer (mais pas vos voisins)

La SP11RA est la barre de son la plus haut de gamme de LG, et s’approcherait presque du véritable home-cinema.

© JournalduGeek

Un téléviseur d’exception mérite un son d’exception. C’est précisément ce que souhaite vous apporter la SP11RA de LG, une barre de son haut de gamme qui entend bien vous faire vivre l’expérience du cinéma à la maison, et apporter à votre téléviseur un son à la hauteur. Pari tenu ? Réponse dans ce test de la barre de son LG SP11RA.

Design et Connectique

La LG SP11RA n’est pas qu’une barre de son. Il s’agit d’un système de sonorisation 7.1.4 canaux capable de délivrer une puissance totale de 770W. Autrement dit, on vous conseille d’avoir des voisins conciliants si vous souhaitez exploiter la bête à son plein potentiel.

L’appareil se compose donc de la barre de son principale, de deux enceintes surround et d’un caisson de basse. La barre de son mesure à elle seule 144 cm de large, tandis que les deux enceintes et le caisson sont eux aussi plutôt imposants. L’installation se destine donc plutôt à ceux qui disposent déjà d’un grand téléviseur, d’au moins 55 » voire 65 » ou plus si possible. Notez que LG fourni un système de fixation mural pour placer les enceintes de part et d’autre de votre téléviseur.

Côté design, la barre de son de LG ne réinvente pas la poudre, et se montre plutôt sobre en apparence. L’avant et les côtés de la barre sont recouverts d’une grille en maille noire et on retrouve une surface en aluminium brossé sur le dessus. Même si ce revêtement est mate, il accroche énormément les traces de doigts et réfléchit légèrement la lumière provenant de l’écran, notamment si vous ne disposez pas d’assez de recul. Quant aux enceintes surround, elles disposent elles-aussi d’une grille en métal, tandis que le caisson est recouvert d’un tissu s’étalant sur trois faces.

La LG SP11RA propose une connectique complète comprenant une entrée optique, un port USB, et 2 ports HDMI eARC. On regrettera tout de même l’absence d’un port jack 3.5 mm, qui aurait pu être fort pratique pour ceux qui utilisent couramment ce type de connectique — et ils sont nombreux.

Mais après tout, l’avenir est au sans-fil, et ça, LG l’a bien compris. La barre de son propose de ce fait le WiFi et le Bluetooth, comporte des micros et prend en charge Google Assistant, Amazon Alexa et même Siri. Il est possible de l’utiliser en Chromecast en la couplant avec l’application Google Home, ou directement avec AirPlay 2 avec les appareils Apple.

Installation et Qualité Sonore

L’installation du système de sonorisation complet se fait très simplement. La barre de son fait office d’enceinte principale. Les deux enceintes surround ainsi que le caisson de basse viennent simplement s’y connecter, sans fil, après une pression sur un bouton d’appairage. Une LED verte située derrière chaque enceinte vient confirmer la bonne connexion. L’installation est enfantine !

Ensuite, vous aurez le choix de contrôler l’ensemble « à l’ancienne », avec la télécommande fournie, ou via l’application LG Sound Bar, disponible aussi bien sur Android qu’iOS. Notez que nous avons testé la LG SP11RA avec un téléviseur LG OLED C1, et avons donc pu profiter d’une intégration plus poussée. Nous avons notamment connecté la barre de son sans fil au téléviseur, et utilisé la télécommande de ce dernier pour contrôler la barre de son. Lors de ce test de la LG SP11RA, nous n’avons donc presque jamais utilisé la télécommande fournie. Et d’ailleurs, tant mieux, car sa conception un peu cheap ne fait pas vraiment honneur à la qualité de l’ensemble…

Si les moyens de la contrôler sont multiples, c’est avec l’application que la LG SP11RA délivrera son plein potentiel. Celle-ci est vraiment bien pensée, avec des options en pagaille et une ergonomie au top. C’est notamment là qu’on pourra calibrer l’ensemble afin que la barre de son s’adapte à son environnement.

Première chose à savoir avant cette étape : le calibrage se fait à haut volume. Très haut volume. La barre de son commence alors à diffuser des sons très aigus et graves, et des ambiances sonores. Une fois la calibration effectuée, vous serez prêt à tirer le meilleur de la LG SP11RA.

Divers modes sont proposés, dont l’AI Sound Pro qui permet d’ajuster automatiquement le rendu Sonor en fonction du contenu affiché. Par exemple, lorsqu’on a regardé les informations, la barre de son à détecter que nous regardions un contenu de ce type et a appliqué un traitement pour clarifier la voix. De même, si vous regardez un concert, le rendu sonore sera globalement plus chargé en basses. On a trouvé cette extrêmement réussi, et, même si on a essayé les autres modes, on est systématiquement retourné vers l’AI Sound Pro (mais c’est aussi car nous avons utilisé l’appareil conjointement à un téléviseur LG).

Sinon, on retrouve également un mode Cinema, avec une spatialisation un peu plus poussée que d’ordinaire, ou encore un mode Music qui, comme son nom l’indique, est destiné à l’écoute de vos titres préférés. Enfin, on retrouve également un mode Bass Blast pour booster les graves, mais on l’a trouvé un peu trop poussé car le caisson de basse fourni avec le système de LG est vraiment très puissant. Même constat du côté du mode Clear Voice qui sonne, quant à lui, un peu trop aigu.

Globalement, la performance sonore offerte par la LG SP11RA est de haut vol. Compatible avec l’audio 24 bits/192 kHz, elle saura satisfaire les plus mélomanes sans frustrer les utilisateurs un peu plus casual en magnifiant les contenus compressés. Qu’il s’agisse d’écouter de la musique en Dolby Atmos ou de s’immerger dans un Blockbuster avec un véritable effet surround 3D, le rendu sonore de la LG SP11RA s’est toujours montré extrêmement convaincant.