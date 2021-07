Test Test de The Legend of Zelda Skyward Sword HD : la légende est de retour

Après une sortie en 2011 sur Wii, The Legend of Zelda Skyward Sword revient pour une version HD le 16 juillet prochain sur Nintendo Switch. L’occasion de redorer le blason d’un des épisodes les moins appréciés de la saga ?

Sorti en 2011 sur Wii, The Legend of Zelda Skyward Sword fait partie des épisodes mal-aimés de la légendaire saga Zelda. Trop bavard, doté d’une maniabilité douteuse et d’une progression trop linéaire, le titre s’offre aujourd’hui une seconde chance sur Nintendo Switch, avec un graphisme revu à la hausse et un nouveau système de commandes. L’occasion de retrouver le valeureux Link dans son village natal de Celesbourg, bien décidé à sauver sa belle Zelda des griffes d’une menace mystérieuse.

The Legend of Zelda Skyward Sword HD retour d’un mal-aimé

Depuis sa sortie sur Wii, The Legend of Zelda Skyward Sword souffre de bons nombres de critiques, la plupart parfaitement légitimes. Inévitablement, ce nouveau remake HD prend le même chemin, et vous contraindra comme en 2011, à évoluer dans un environnement rapidement très linéaire. Malgré quelques efforts de la part de Nintendo, les premières heures passées sur le jeu se révèlent ainsi particulièrement longues et fastidieuses. Heureusement, le rythme épique de Skyward Sword vaut finalement le détour, et l’aventure gagne progressivement en profondeur à mesure que Link explore les donjons attenants à Celesbourg.

Malgré ses défauts, le titre ne manque pas d’atouts, et son retour sur Nintendo Switch a le mérite de le rappeler. Les donjons du jeu, notamment, sont une vraie réussite. Si certaines mécaniques introduites ingame ne fonctionnaient pas toujours à l’époque, beaucoup préparent en réalité le terrain à la suite de la saga, à commencer par la jauge d’endurance et l’escalade, que l’on retrouvera 6 ans plus tard dans Breath of the Wild.

Côté musique aussi, The Legend of Zelda Skyward Sword est une réussite. Grâce à son interprétation par un véritable orchestre (une première sur la saga), la bande sonore du jeu revêt une dimension presque cinématographique dont on ne se lasse pas. Enfin, si la direction artistique particulière prise par le titre ne sera sans doute pas au goût de tous, elle a le mérite de jouer la carte de l’originalité, avec des textures plus douces et des personnages cartoonesques sublimés par ce remake HD.

Dans tous les cas, l’histoire de The Legend of Zelda Skyward Sword est un passage obligé pour les fans de la saga culte, notamment parce qu’elle constitue un épisode important du lore de la franchise. C’est à ce moment-là que Link découvre l’Épée de Légende, qu’il maniera avec brio tout au long de ses aventures dans Breath of the Wild ou Ocarina of Time.

Adieu les Wiimotes, merci les Joy-Con

À l’époque, l’un des plus gros défauts de The Legend of Zelda Skyward Sword était sa (mauvaise) jouabilité via les Wiimotes. Plus dérangeant que réellement immersif, le gameplay nécessitait d’agiter les manettes dans tous les sens pour manier l’épée, ce qui, avouons-le, était loin d’être une réussite. Dix ans plus tard, Nintendo l’a promis : “grâce à la puissance de calcul accrue de la Nintendo Switch, les commandes sont maintenant plus fluides et encore plus intuitives”. En plus de la reconnaissance de mouvement, ce remake de Zelda a aussi le bon goût de proposer un gameplay plus classique, en adoptant les contrôles du jeu aux Joy-Con en position portable.

Il faut bien admettre que sur la question de la jouabilité, Nintendo a fait de gros progrès. Les développeurs ne se sont pas seulement contentés d’améliorer les graphismes du titre, mais ont opéré une réelle refonte du système de commande. Ainsi, les mouvements de l’épée sont désormais synchronisés avec le Joy-Con droit, et permettent de frapper sur quatre axes différents. Force est de constater que malgré une petite latence sans gravité, les commandes répondent agréablement bien, d’autant plus qu’il est désormais possible de contrôler la caméra via le stick droit.

Pour les joueurs qui préfèrent le confort du mode portable (ou qui auraient opté pour une Switch Lite), Nintendo a également prévu le coup, en permettant de contrôler l’épée de Link directement via le stick droit, tout en assignant le reste des commandes aux boutons de la console. Une adaptation moins efficace qu’en mode TV, qui nécessite tout de même quelques heures d’adaptation pour se faire oublier. Gros bémol en revanche, là où Nintendo avait réussi le pari de placer le contrôle caméra sur le stick droit, le mode portable nécessite désormais d’appuyer simultanément sur la gâchette ZL et sur le stick, ce qui est loin d’être optimal. Malgré ses efforts pour se remettre à la page, le jeu trouve assez rapidement ses limites sur le plan de l’ergonomie.

Plus qu’un simple remake HD

Par rapport au titre original, The Legend of Zelda Skyward Sword HD bénéficie de plusieurs nouveautés salutaires. En plus des commandes dont on a déjà parlé, les joueuses et les joueurs pourront ainsi profiter du 60 fps – le double de l’époque, ainsi que du passage à la haute définition, qui sans faire de miracle, apporte avec lui un sympathique sursaut graphique. Le jeu embarque aussi la sauvegarde automatique, l’accélération des dialogues et le passage des cinématiques. Bonne nouvelle, les interminables interventions de Fay deviennent désormais optionnelles, vous évitant de supporter plusieurs minutes de tutoriel à chaque introduction de mécaniques. Des petits détails qui rendent le jeu beaucoup plus fluide et agréable ingame. Malgré une introduction beaucoup trop longue, qui colle avec l’aspect parfois contemplatif du jeu, les aventures de Link s’offrent un vrai vent de fraîcheur par rapport au jeu original, nous faisant presque oublier le grand âge de Skyward Sword.

Si l’aspect visuel du jeu peine parfois à nous faire oublier sa décennie d’existence, il y a bien un aspect de Skyward Sword qui n’a pas pris une ride : ce sont ses donjons. Intelligents et bien pensés, les puzzles du jeu proposent de nombreuses énigmes, et sont un vrai plaisir à résoudre. Pour le reste, le jeu reste sensiblement le même qu’à l’époque, et nous a réservé les mêmes sensations qu’en 2011, la frustration d’un gameplay bancale en moins. Seule petite déception à noter, la mauvaise idée de Nintendo de commercialiser un Amiibo Célestrier à près de 25€, qui permet de se téléporter n’importe où sur la map sans avoir à passer par les téléporteurs. Au prix de ce remake HD, on aurait apprécié de ne pas avoir à investir en plus dans un DLC.

Sorti depuis le 16 juillet 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch (et Switch Lite), The Legend of Zelda Skyward Sword HD est commercialisé au prix de 59,99€.

