Microsoft dévoile la Surface Laptop Go ainsi qu’une nouvelle version de sa Surface Pro X

Microsoft vient d’annoncer l’arrivée de nouveaux appareils Surface : Surface Laptop Go ainsi que de nouvelles versions de Surface Pro X, qui seront disponibles en France à partir du 27 octobre.

Le Surface Laptop Go à partir de 629 euros

Surface Laptop Go est équipé notamment d’un écran tactile PixelSense de 12,4 pouces et d’un trackpad de précision. On retrouve également un processeur i5-1035G1 Quad-Core Intel de 10e génération accompagné de 4 Go ou 8 Go de RAM et d’une capacité pouvant aller jusqu’à 256 Go. Son poids est de seulement 1,110 g pour une épaisseur de 15,69 mm, et une autonomie jusqu’à 13h, le tout sous Windows 10S. Surface Laptop Go sera disponible en France dès le 27 octobre, mais vous pouvez déjà le précommander.

Fiche technique :

Processeur i5-1035G1 Quad-Core Intel de 10e génération

Ecran tactile de 12.4” PixelSense

Ports USB de type A et C

Coloris disponibles : Bleu Glacier, Gris Platine, Sable

Caméra HD 720p intégrée

Jusqu’à 13 heures d’autonomie

Disponible en France à partir du 27 octobre 2020, à partir de 629€

Disponible en pré-commande dès aujourd’hui

Nouvelle version de Surface Pro X à partir de 1169 euros

Ces nouvelles versions de Surface Pro X, ultralégères et très fine, intègrent notamment du Gigabit LTE, le processeur Microsoft SQ 1 et le nouveau Microsoft SQ 2, ainsi qu’une connectivité 4G. On trouve également deux ports USB-C et un écran tactile de 13 pouces aux bordures ultrafines, le tout disponible dans de nouvelles couleurs. Notez que le clavier pour Surface Pro X et le stylet Surface Slim Pen rechargeable sont vendus séparément.

Fiche technique :

Processeur Microsoft SQ 2 pour les nouvelles versions de Surface Pro X

Connectivité Wifi et Gigabit LTE

Coloris disponible : Platine et Noir pour les nouvelles versions de Surface Pro X

Trois nouveaux coloris disponibles pour le clavier : Gris Platine, Bleu Glacier et Rouge Coquelicot

Jusqu’à 15 heures d’autonomie

Nouvelles versions disponibles en France à partir du 27 octobre 2020, à partir de 1699€. Surface Pro X déjà disponible à partir de 1169€

Nouveaux accessoires pour un espace de travail optimisé !

Microsoft Designer Compact Keyboard, un clavier fin et élégant disponible en deux coloris et avec connectivité Bluetooth au prix de 294,99 euros

Un pavé numérique, souris ergonomique, et autres à partir de 34,99 euros

Offre de reprise !

Commandez votre Surface Laptop Go ou les nouvelles versions de Surface Pro X Platinum et recevez jusqu’à 500 € en échangeant un appareil éligible !

Processus à suivre (du 1 au 31 octobre) :